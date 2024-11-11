Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 183У Орск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орск
19:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никель
19:59
20:03
5 км.
0 ч. 14 мин.
Новотроицк
20:50
20:55
21 км.
1 ч. 5 мин.
Медногорск
22:18
22:21
78 км.
2 ч. 33 мин.
Кувандык
22:52
22:57
96 км.
3 ч. 7 мин.
Саракташ
00:18
00:21
172 км.
4 ч. 33 мин.
Оренбург
01:40
02:32
260 км.
5 ч. 55 мин.
Переволоцкая
04:00
04:02
322 км.
8 ч. 15 мин.
Новосергиевская
04:40
04:42
365 км.
8 ч. 55 мин.
Сорочинская
05:26
05:29
416 км.
9 ч. 41 мин.
Тоцкая
05:55
05:57
440 км.
10 ч. 10 мин.
Бузулук
06:42
07:03
486 км.
10 ч. 57 мин.
Кинель
09:12
09:14
606 км.
13 ч. 27 мин.
Самара
09:55
10:33
640 км.
14 ч. 10 мин.
Сызрань 1
12:53
12:58
749 км.
17 ч. 8 мин.
Рузаевка
18:03
18:18
1001 км.
22 ч. 18 мин.
Кадошкино
18:56
18:58
1035 км.
23 ч. 11 мин.
Ковылкино
19:30
19:32
1067 км.
23 ч. 45 мин.
Потьма
20:26
20:28
1133 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Зубова Поляна
20:38
20:40
1138 км.
1 д. 0 ч. 53 мин.
Рязань 1
00:03
00:15
1349 км.
1 д. 4 ч. 18 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
03:40
1530 км.
1 д. 7 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, приятный в общении проводник. Внутри вагона чисто и опрятно. Поэтому поездка прошла в целом очень хорошо.
Хороший поезд. Хоть и местами уже староват но еще очень даже неплохо ездит.
Ехала с дочкой в сентябре Было немного прохладно, особенно ближе к утру даже зябко. Дочке поездка понравилась, сказала что нужно повторить. Проводница хорошо ладит с детьми, любит их, это было видно.
Сосед постоянно храпел да так, что ни я, ни моя мама не могли ночью поспать нормально! Вообще безобразие полное! Даже не знаю, что с такими пассажирами вообще можно сделать!Хотелось бы их всех изолировать от остальных.
Благодарю. Вся поездка прошла весьма неплохо. Было приятно видеть хорошую слаженную работу персонала и своевременное выполнение своих обязанностей. За время поездки поезд убирали несколько раз.