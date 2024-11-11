Маршрут следования поезда 221Е Тюмень — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
06:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
12:06
13:37
299 км.
6 ч. 1 мин.
Каменск-Уральский
15:28
15:35
392 км.
9 ч. 23 мин.
Муслюмово
17:47
17:49
487 км.
11 ч. 42 мин.
Челябинск-Главный
18:50
19:54
537 км.
12 ч. 45 мин.
Еманжелинск
20:36
20:38
578 км.
14 ч. 31 мин.
Нижнеувельская
21:10
21:12
616 км.
15 ч. 5 мин.
Троицк
21:44
21:46
655 км.
15 ч. 39 мин.
Тамерлан
23:10
23:12
744 км.
17 ч. 5 мин.
Карталы 1
23:50
00:20
787 км.
17 ч. 45 мин.
Гогино
01:02
01:04
826 км.
18 ч. 57 мин.
Бреды
01:36
01:39
860 км.
19 ч. 31 мин.
Байтук
02:16
02:18
902 км.
20 ч. 11 мин.
Айдырля
02:32
02:34
917 км.
20 ч. 27 мин.
Шильда
02:51
02:53
936 км.
20 ч. 46 мин.
Теренсай
03:22
03:24
966 км.
21 ч. 17 мин.
Новоорск
03:58
04:00
1007 км.
21 ч. 53 мин.
Орск
04:33
04:53
1040 км.
22 ч. 28 мин.
Никель
05:05
05:07
1045 км.
23 ч. 0 мин.
Новотроицк
05:37
05:42
1061 км.
23 ч. 32 мин.
Медногорск
06:59
07:01
1118 км.
1 д. 0 ч. 54 мин.
Кувандык
07:30
07:38
1136 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Саракташ
08:53
08:56
1212 км.
1 д. 2 ч. 48 мин.
Чебеньки
09:36
09:38
1260 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Сакмарская
10:00
10:02
1282 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Оренбург
10:34
1310 км.
1 д. 4 ч. 29 мин.
