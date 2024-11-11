Маршрут следования и продажа билетов
20:00
2 д. 0 ч. 46 мин.
20:46
41
Маршрут следования поезда 542У Оренбург — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оренбург — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оренбург
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Саракташ
21:28
21:30
88 км.
1 ч. 28 мин.
Кувандык
22:45
22:47
164 км.
2 ч. 45 мин.
Медногорск
23:18
23:20
182 км.
3 ч. 18 мин.
Никель
00:48
00:50
252 км.
4 ч. 48 мин.
Орск
01:03
01:43
257 км.
5 ч. 3 мин.
Шильда
03:09
03:10
360 км.
7 ч. 9 мин.
Айдырля
03:28
03:29
379 км.
7 ч. 28 мин.
Байтук
03:47
03:48
394 км.
7 ч. 47 мин.
Бреды
04:23
04:26
436 км.
8 ч. 23 мин.
Карталы 1
05:28
05:58
510 км.
9 ч. 28 мин.
Тамерлан
06:40
06:41
553 км.
10 ч. 40 мин.
Троицк
07:49
07:51
642 км.
11 ч. 49 мин.
Нижнеувельская
08:22
08:24
681 км.
12 ч. 22 мин.
Челябинск-Главный
09:50
10:50
758 км.
13 ч. 50 мин.
Аргаяш
11:53
11:54
809 км.
15 ч. 53 мин.
Кыштым
12:32
12:38
842 км.
16 ч. 32 мин.
Верхний Уфалей
14:15
14:40
884 км.
18 ч. 15 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:26
18:56
975 км.
22 ч. 26 мин.
Богданович
21:38
21:40
1063 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Еланский
22:06
22:08
1089 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Камышлов
22:26
22:28
1103 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Ощепково
23:02
23:04
1139 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Талица
23:30
23:32
1169 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Тугулым
00:15
00:17
1217 км.
1 д. 4 ч. 15 мин.
Тюмень
01:09
02:14
1276 км.
1 д. 5 ч. 9 мин.
Картымская
03:38
03:40
1339 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Усть-Тавда
04:38
04:40
1396 км.
1 д. 8 ч. 38 мин.
Тобольск
06:12
06:17
1484 км.
1 д. 10 ч. 12 мин.
Ингаир
07:04
07:06
1528 км.
1 д. 11 ч. 4 мин.
Юность-Комсомольская
07:48
07:50
1569 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Демьянка
09:09
09:25
1653 км.
1 д. 13 ч. 9 мин.
Салым
10:59
11:01
1753 км.
1 д. 14 ч. 59 мин.
Куть-Ях
11:49
11:51
1795 км.
1 д. 15 ч. 49 мин.
Пыть-Ях
13:05
13:10
1859 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
Усть-Юган
13:35
13:37
1882 км.
1 д. 17 ч. 35 мин.
Сургут
15:13
16:13
1924 км.
1 д. 19 ч. 13 мин.
Ульт Ягун
17:58
18:05
1976 км.
1 д. 21 ч. 58 мин.
Лангепасовский
19:04
19:07
2034 км.
1 д. 23 ч. 4 мин.
Мегион
19:54
19:57
2079 км.
1 д. 23 ч. 54 мин.
Нижневартовск 1
20:46
2117 км.
2 д. 0 ч. 46 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехать было очень комфортно. Никто не бегал по вагону, хорошая проводница. Всегда была на месте и очень старалась. Доброжелательные пассажиры.
Много раз мыли полы, ответственность и чистоплотность проводницы выше всяких похвал. В вагоне было мало людей, в моем купе ехал один. Всю дорогу отдыхал и наслаждался поездкой. Рекомендую.
Кондиционер сильно дул без остановки так, что я после приезда 3 дня вообще не могла разговаривать. В остальном все хорошо.
Туалет грязный. Причем вагон чистый. Ощущение что его специально не убирали по какой-то причине. Проводники- две молодые девушки, возможно даже студентки.
В вагоне почти сразу после отъезда перестал гореть свет, что-то там сгорело. Как вы понимаете кондиционер тоже перестал работать. Ехали пол дроги и парились, пока на одной из станцией не починили.