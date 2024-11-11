Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 031У Орск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 031У Орск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орск
04:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новотроицк
04:54
04:59
19 км.
0 ч. 36 мин.
Медногорск
06:11
06:13
76 км.
1 ч. 53 мин.
Кувандык
06:40
06:42
94 км.
2 ч. 22 мин.
Саракташ
07:52
07:54
170 км.
3 ч. 34 мин.
Оренбург
09:08
10:05
258 км.
4 ч. 50 мин.
Переволоцкая
11:15
11:17
320 км.
6 ч. 57 мин.
Новосергиевская
11:47
11:49
363 км.
7 ч. 29 мин.
Сорочинская
12:28
12:30
414 км.
8 ч. 10 мин.
Тоцкая
12:52
12:54
438 км.
8 ч. 34 мин.
Бузулук
13:42
13:47
484 км.
9 ч. 24 мин.
Колтубанка
14:13
14:15
508 км.
9 ч. 55 мин.
Неприк
14:40
14:42
531 км.
10 ч. 22 мин.
Богатое
15:10
15:12
557 км.
10 ч. 52 мин.
Самара
16:49
17:41
638 км.
12 ч. 31 мин.
Новокуйбышевская
18:01
18:02
654 км.
13 ч. 43 мин.
Чапаевск
18:19
18:20
674 км.
14 ч. 1 мин.
Безенчук
18:59
19:00
692 км.
14 ч. 41 мин.
Обшаровка
19:27
19:28
732 км.
15 ч. 9 мин.
Сызрань 1
20:00
20:03
758 км.
15 ч. 42 мин.
Кузоватово
21:12
21:14
825 км.
16 ч. 54 мин.
Барыш
21:53
22:12
865 км.
17 ч. 35 мин.
Инза
23:06
23:08
919 км.
18 ч. 48 мин.
Ночка
23:25
23:27
935 км.
19 ч. 7 мин.
Рузаевка
00:43
01:26
1012 км.
20 ч. 25 мин.
Ковылкино
02:24
02:26
1079 км.
22 ч. 6 мин.
Торбеево
03:01
03:03
1123 км.
22 ч. 43 мин.
Потьма
03:20
03:22
1145 км.
23 ч. 2 мин.
Зубова Поляна
03:30
03:32
1150 км.
23 ч. 12 мин.
Рязань 1
06:40
06:52
1361 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:40
1542 км.
1 д. 6 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Все хорошо – поездкой довольна.
Спасибо что есть люди, которые любят свою работу. Отдельное спасибо Олегу Николаевичу, который был проводником 3 вагона. Выполнял свои рабочие обязанности на 5+ Спасибо еще раз!
Добрый вечер, спасибо за уютную поездку – доехали вовремя и хорошо. Немного поддувало из вентиляции, но мы попросили, чтобы сделали немного поменьше и минут через 20 дуть так сильно перестало. Поездкой очень довольны.
Хороший поезд, цена соответствует комфорту.
На мой взгляд, розетка 220 на каждое место, беспроводной интернет и удобная полка должны стать обязательными атрибутами КАЖДОГО поезда в 21 веке. Но это пока что расходится с реальностью. К сожалению.
Ехала одна, было очень много сумок. Большое спасибо проводникам, которые помогли поднять и выгрузить багаж! Вы мне очень помогли, я бы не смогла одна втащить столько сумок. Спасибо большое