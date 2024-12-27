Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 542Е Оренбург — Тюмень.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 542Е Оренбург — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оренбург — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оренбург
14:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сакмарская
15:22
15:39
28 км.
0 ч. 32 мин.
Чебеньки
16:01
16:03
50 км.
1 ч. 11 мин.
Саракташ
16:42
16:46
98 км.
1 ч. 52 мин.
Кувандык
18:00
18:06
174 км.
3 ч. 10 мин.
Медногорск
18:34
18:36
192 км.
3 ч. 44 мин.
Новотроицк
20:02
20:07
249 км.
5 ч. 12 мин.
Никель
20:37
20:39
265 км.
5 ч. 47 мин.
Орск
20:53
21:53
270 км.
6 ч. 3 мин.
Новоорск
22:25
22:27
303 км.
7 ч. 35 мин.
Теренсай
23:03
23:05
344 км.
8 ч. 13 мин.
Шильда
23:31
23:33
374 км.
8 ч. 41 мин.
Айдырля
23:52
23:54
393 км.
9 ч. 2 мин.
Байтук
00:11
00:13
408 км.
9 ч. 21 мин.
Бреды
00:46
00:49
450 км.
9 ч. 56 мин.
Гогино
01:18
01:20
484 км.
10 ч. 28 мин.
Карталы 1
02:00
02:30
523 км.
11 ч. 10 мин.
Тамерлан
03:05
03:07
566 км.
12 ч. 15 мин.
Троицк
04:24
04:26
655 км.
13 ч. 34 мин.
Нижнеувельская
05:00
05:02
694 км.
14 ч. 10 мин.
Еманжелинск
05:35
05:37
732 км.
14 ч. 45 мин.
Челябинск-Главный
06:20
07:18
773 км.
15 ч. 30 мин.
Муслюмово
08:19
08:21
823 км.
17 ч. 29 мин.
Каменск-Уральский
10:05
10:19
918 км.
19 ч. 15 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
12:22
13:54
1011 км.
21 ч. 32 мин.
Тюмень
20:40
1310 км.
1 д. 5 ч. 50 мин.
