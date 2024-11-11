Маршрут следования и продажа билетов
15:25
2 д. 22 ч. 59 мин.
14:24
21
Маршрут следования поезда 557С Анапа — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:49
18:51
65 км.
3 ч. 24 мин.
Краснодар 1
20:20
20:26
133 км.
4 ч. 55 мин.
Кущевка
00:53
00:55
310 км.
9 ч. 28 мин.
Первомайская
02:03
02:22
381 км.
10 ч. 38 мин.
Лихая
05:58
06:43
496 км.
14 ч. 33 мин.
Морозовская
10:21
10:38
619 км.
18 ч. 56 мин.
Волгоград 1
15:45
16:38
819 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Петров Вал
20:22
20:24
985 км.
1 д. 4 ч. 57 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:36
01:13
1150 км.
1 д. 9 ч. 11 мин.
Сенная
03:40
04:02
1245 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Вольск 2
04:39
04:52
1269 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Пугачевск
06:57
07:05
1370 км.
1 д. 15 ч. 32 мин.
Новоперелюбская
08:30
09:00
1449 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
Бузулук
14:19
14:43
1629 км.
1 д. 22 ч. 54 мин.
Оренбург
18:25
19:10
1849 км.
2 д. 3 ч. 0 мин.
Орск
00:21
00:40
2102 км.
2 д. 8 ч. 56 мин.
Карталы 1
04:33
05:18
2348 км.
2 д. 13 ч. 8 мин.
Челябинск-Главный
08:40
09:14
2585 км.
2 д. 17 ч. 15 мин.
Каменск-Уральский
12:26
12:29
2731 км.
2 д. 21 ч. 1 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:24
2824 км.
2 д. 22 ч. 59 мин.
