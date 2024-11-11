Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 131М Москва — Орск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Орск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
15:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
19:15
19:41
179 км.
4 ч. 15 мин.
Ряжск 1
20:58
21:28
284 км.
5 ч. 58 мин.
Верда
22:31
22:34
342 км.
7 ч. 31 мин.
Моршанск
23:36
23:54
401 км.
8 ч. 36 мин.
Вернадовка
00:38
00:40
444 км.
9 ч. 38 мин.
Башмаково
01:22
01:25
488 км.
10 ч. 22 мин.
Пачелма
01:52
01:53
511 км.
10 ч. 52 мин.
Белинская
02:41
02:51
561 км.
11 ч. 41 мин.
Пенза 1
04:12
04:53
626 км.
13 ч. 12 мин.
Асеевская
05:52
05:54
672 км.
14 ч. 52 мин.
Чаадаевка
06:14
06:16
687 км.
15 ч. 14 мин.
Кузнецк
07:00
07:05
732 км.
16 ч. 0 мин.
Ключики
07:42
07:44
772 км.
16 ч. 42 мин.
Новоспасское
08:18
08:20
808 км.
17 ч. 18 мин.
Сызрань 1
09:00
09:21
856 км.
18 ч. 0 мин.
Чапаевск
10:50
11:05
940 км.
19 ч. 50 мин.
Новокуйбышевская
11:25
11:27
960 км.
20 ч. 25 мин.
Самара
11:49
12:48
976 км.
20 ч. 49 мин.
Кинель
13:34
13:36
1010 км.
22 ч. 34 мин.
Богатое
14:32
14:33
1059 км.
23 ч. 32 мин.
Неприк
14:59
15:00
1085 км.
23 ч. 59 мин.
Колтубанка
15:27
15:29
1108 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Бузулук
15:56
16:17
1132 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Тоцкая
17:04
17:08
1178 км.
1 д. 2 ч. 4 мин.
Сорочинская
17:35
17:42
1202 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
Новосергиевская
18:28
18:32
1253 км.
1 д. 3 ч. 28 мин.
Переволоцкая
19:11
19:12
1296 км.
1 д. 4 ч. 11 мин.
Оренбург
20:21
21:15
1358 км.
1 д. 5 ч. 21 мин.
Сакмарская
21:51
21:52
1386 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Саракташ
22:49
22:51
1456 км.
1 д. 7 ч. 49 мин.
Кувандык
00:07
00:09
1532 км.
1 д. 9 ч. 7 мин.
Медногорск
00:37
00:39
1550 км.
1 д. 9 ч. 37 мин.
Новотроицк
02:01
02:06
1607 км.
1 д. 11 ч. 1 мин.
Никель
02:35
02:37
1623 км.
1 д. 11 ч. 35 мин.
Орск
02:50
1628 км.
1 д. 11 ч. 50 мин.
