Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 264Й Самара — Орск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Орск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
02:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кинель
03:09
03:11
34 км.
0 ч. 42 мин.
Богатое
04:15
04:16
83 км.
1 ч. 48 мин.
Бузулук
05:41
06:02
154 км.
3 ч. 14 мин.
Тоцкая
06:51
06:53
200 км.
4 ч. 24 мин.
Сорочинская
07:22
07:24
224 км.
4 ч. 55 мин.
Новосергиевская
08:14
08:16
275 км.
5 ч. 47 мин.
Оренбург
10:20
11:18
378 км.
7 ч. 53 мин.
Саракташ
13:29
13:31
466 км.
11 ч. 2 мин.
Кувандык
14:51
14:53
542 км.
12 ч. 24 мин.
Медногорск
15:26
15:28
560 км.
12 ч. 59 мин.
Новотроицк
16:59
17:04
617 км.
14 ч. 32 мин.
Никель
17:34
17:36
633 км.
15 ч. 7 мин.
Орск
17:50
638 км.
15 ч. 23 мин.
