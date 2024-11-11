Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 122У Оренбург — Екатеринбург.
14:50
21 ч. 32 мин.
12:22
25
Маршрут следования поезда 122У Оренбург — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оренбург — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оренбург
14:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сакмарская
15:22
15:39
28 км.
0 ч. 32 мин.
Чебеньки
16:01
16:03
50 км.
1 ч. 11 мин.
Саракташ
16:42
16:46
98 км.
1 ч. 52 мин.
Кувандык
18:00
18:06
174 км.
3 ч. 10 мин.
Медногорск
18:34
18:36
192 км.
3 ч. 44 мин.
Новотроицк
20:02
20:07
249 км.
5 ч. 12 мин.
Никель
20:37
20:39
265 км.
5 ч. 47 мин.
Орск
20:53
21:53
270 км.
6 ч. 3 мин.
Новоорск
22:25
22:27
303 км.
7 ч. 35 мин.
Теренсай
23:03
23:05
344 км.
8 ч. 13 мин.
Шильда
23:31
23:33
374 км.
8 ч. 41 мин.
Айдырля
23:52
23:54
393 км.
9 ч. 2 мин.
Байтук
00:11
00:13
408 км.
9 ч. 21 мин.
Бреды
00:46
00:49
450 км.
9 ч. 56 мин.
Гогино
01:18
01:20
484 км.
10 ч. 28 мин.
Карталы 1
02:00
02:30
523 км.
11 ч. 10 мин.
Тамерлан
03:05
03:07
566 км.
12 ч. 15 мин.
Троицк
04:24
04:26
655 км.
13 ч. 34 мин.
Нижнеувельская
05:00
05:02
694 км.
14 ч. 10 мин.
Еманжелинск
05:35
05:37
732 км.
14 ч. 45 мин.
Челябинск-Главный
06:20
07:18
773 км.
15 ч. 30 мин.
Муслюмово
08:19
08:21
823 км.
17 ч. 29 мин.
Каменск-Уральский
10:05
10:19
918 км.
19 ч. 15 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
12:22
1011 км.
21 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехали с 31.10.2019 в ночь на 1.11.2019. В сидячем вагоне, места 57 и 58. Потеряли документы. Проводник был мужчина среднего возраста, если что-то нашли можете пожалуйста связаться с нами
Добрый день! Нам очень понравился сервис и обслуживание в поезде. Так как я ехала с ребенком, ему было нечем заняться на протяжении всей дороги. И проводницы принесли ему журнал с наклейками,. По итогу ребенок был занят на протяжении всей поездки до самого конца! А перед выходом нас еще спросили, все ли нам понравилось!
Хороший и чистый поезд. Отмечу, что постельное белье, в том числе и матрасы, тоже хорошего качества.
Здрасьте! Хочу рассказать о своей поездке. Сразу скажу что не ожидала, что проводники НАСТОЛЬКО внимательные к пассажирам! Все рассказали, показали, спросили не нужна ли помощь, по дороге еще несколько раз подходили. Я просто в культурном ШОКЕ от такого подхода.
Добрый день. Поезд очень понравился, ничего не могу плохого на его счет сказать. Проводница была приветливой, за время поездки 2 раза делала влажную уборку.
Я довольная как слон)))))))))) Поездка прошла замечательно. Если бы поезд не тупил еще в Орске и Челябинске по часу, то вообще было бы офигительно)