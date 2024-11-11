Поезд 354С Имеретинский Курорт (Адлер) — Пермь

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 354С Имеретинский Курорт (Адлер) — Пермь. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:33

Имеретинский Курорт (Адлер)

2 д. 14 ч. 48 мин.

10:21

Пермь

49

Купить билеты

Маршрут следования поезда 354С Имеретинский Курорт (Адлер) — Пермь на карте со всеми остановками

Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Пермь с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Имеретинский Курорт

19:33

0 км.

0 ч. 0 мин.

Адлер

19:46

10 мин.

19:56

6 км.

0 ч. 13 мин.

Хоста

20:08

2 мин.

20:10

14 км.

0 ч. 35 мин.

Сочи

20:30

15 мин.

20:45

27 км.

0 ч. 57 мин.

Лоо

21:12

5 мин.

21:17

43 км.

1 ч. 39 мин.

Лазаревская

21:57

13 мин.

22:10

75 км.

2 ч. 24 мин.

Туапсе

22:49

10 мин.

22:59

102 км.

3 ч. 16 мин.

Горячий Ключ

00:36

41 мин.

01:17

163 км.

5 ч. 3 мин.

Краснодар 1

02:49

16 мин.

03:05

205 км.

7 ч. 16 мин.

Динская

03:33

5 мин.

03:38

232 км.

8 ч. 0 мин.

Кореновск

04:28

12 мин.

04:40

266 км.

8 ч. 55 мин.

Выселки

05:10

10 мин.

05:20

285 км.

9 ч. 37 мин.

Тихорецкая

06:38

18 мин.

06:56

332 км.

11 ч. 5 мин.

Ея

07:55

3 мин.

07:58

377 км.

12 ч. 22 мин.

Белоглинская

08:22

5 мин.

08:27

395 км.

12 ч. 49 мин.

Песчанокопская

08:49

3 мин.

08:52

415 км.

13 ч. 16 мин.

Сальск

09:56

20 мин.

10:16

464 км.

14 ч. 23 мин.

Пролетарская

10:53

3 мин.

10:56

491 км.

15 ч. 20 мин.

Двойная

11:31

3 мин.

11:34

523 км.

15 ч. 58 мин.

Зимовники

12:32

3 мин.

12:35

567 км.

16 ч. 59 мин.

Ремонтная

13:10

3 мин.

13:13

603 км.

17 ч. 37 мин.

Котельниково

13:52

2 мин.

13:54

640 км.

18 ч. 19 мин.

Жутово

14:47

2 мин.

14:49

693 км.

19 ч. 14 мин.

Сарепта

16:33

2 мин.

16:35

781 км.

21 ч. 0 мин.

Волгоград 1

17:20

49 мин.

18:09

802 км.

21 ч. 47 мин.

Петров Вал

21:32

2 мин.

21:34

968 км.

1 д. 1 ч. 59 мин.

Саратов 1
Пассажирский

01:23

28 мин.

01:51

1133 км.

1 д. 5 ч. 50 мин.

Сенная

04:09

2 мин.

04:11

1228 км.

1 д. 8 ч. 36 мин.

Кулатка

05:29

2 мин.

05:31

1303 км.

1 д. 9 ч. 56 мин.

Возрождение

05:56

2 мин.

05:58

1329 км.

1 д. 10 ч. 23 мин.

Сызрань Город

07:09

7 мин.

07:16

1381 км.

1 д. 11 ч. 36 мин.

Ульяновск
Центральный

10:57

40 мин.

11:37

1506 км.

1 д. 15 ч. 24 мин.

Верхняя Терраса

12:25

2 мин.

12:27

1521 км.

1 д. 16 ч. 52 мин.

Димитровград

13:43

3 мин.

13:46

1591 км.

1 д. 18 ч. 10 мин.

Нурлат

15:21

5 мин.

15:26

1672 км.

1 д. 19 ч. 48 мин.

Бугульма

18:00

41 мин.

18:41

1802 км.

1 д. 22 ч. 27 мин.

Письмянка

19:31

2 мин.

19:33

1825 км.

1 д. 23 ч. 58 мин.

Альметьевская

20:30

14 мин.

20:44

1868 км.

2 д. 0 ч. 57 мин.

Заинск

21:24

2 мин.

21:26

1912 км.

2 д. 1 ч. 51 мин.

Круглое Поле

22:13

19 мин.

22:32

1947 км.

2 д. 2 ч. 40 мин.

Набережные Челны

22:48

12 мин.

23:00

1955 км.

2 д. 3 ч. 15 мин.

Менделеевск

23:26

2 мин.

23:28

1978 км.

2 д. 3 ч. 53 мин.

Агрыз

01:16

15 мин.

01:31

2061 км.

2 д. 5 ч. 43 мин.

Ижевск

02:18

53 мин.

03:11

2093 км.

2 д. 6 ч. 45 мин.

Чепца

06:01

34 мин.

06:35

2214 км.

2 д. 10 ч. 28 мин.

Кез

06:59

2 мин.

07:01

2231 км.

2 д. 11 ч. 26 мин.

Верещагино

08:15

2 мин.

08:17

2290 км.

2 д. 12 ч. 42 мин.

Менделеево

08:46

2 мин.

08:48

2312 км.

2 д. 13 ч. 13 мин.

Пермь 2

10:21

2384 км.

2 д. 14 ч. 48 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Имеретинский Курорт (Адлер) → Пермь Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Имеретинский Курорт (Адлер) и Пермь

Информация о поезде 354С

Планируете поездку по маршруту Имеретинский Курорт (Адлер) — Пермь? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 354С. Этот поезд отправляется со станции Имеретинский Курорт в 19:33 и прибывает на конечную станцию Пермь в 10:21. Вся дорога занимает 2 д. 14 ч. 48 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 8 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1480 руб.
  • стоимость купейного места – 3936 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 354С Имеретинский Курорт (Адлер) - Пермь: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

49 станций

Самая длинная остановка:

53 мин. – станция Ижевск

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1480 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Гульнара

    Еду в этом поезде на данный момент. Что могу сказать, это Ад. Вагон скрипит, брякает, бримчит, звенит, даже стонит. Пару раз чуть не упала а еду я 7 часов. Ехать мне ещё пару дней, думаю приеду седая. В соседнем купе слышно как кашляют, как будто это в моём купе. Дверь в туалет брякает так аж вздрагиваешь. И это за такие деньги, отвратительно! На весь вагон 4 розетки и это на 36 мест. Я когда в Адлер ехала, мне не понравилось что в нашем купе не работала одна розетка с разъёмом usb и то что машинист гнал что ходить по вагону порой не возможно было. За то зарабатывать на людях при таком сервисе могут, душ платный, суп стоит как хороший кусок свининки, даже проводницы питаются лапшой быстрого приготовления, жалко денег на питание для проводниц. В общем отвратительно!

    Ответить
  2. Леонид А.

    Сходил в туалет и чуть не убился. Вы сами вообще пробовали сходить в этот туалет и не убиться??? Места нет, поезд шатает, раковина низкая, сиденье из прошлого столетия.

    Ответить
  3. Нина Валерьевна

    Я в последний раз ездила на этом поезде лет 5-6 назад. Могу сказать что сильно изменилось всё и самое важное что в ЛУЧШУЮ сторону!!!! Проводницы умнички. В вагоне чистота и порядок. Пыли нет. Окна чистые. Шторки закрываются. Вообще я была в восторге.

    Ответить
  4. Петр Михайлович

    Ехать было одно удовольствие. Чистые почни новые вагоны. Кондиционер поддерживает 23 градуса в вагоне. Проводницы делают уборку вовремя.

    Ответить
  5. Анна

    Все было бы идеально если бы не бабушка которая всю дорогу разговаривала сама с собой и еще и ругалась на кого-то. Реально какая-то больная на голову, мне было страшно ехать с ней. Почему неуравновешенные бабушки с галюниками могут вот так вот запросто ехать со всеми в одном вагоне?! Они могут быть припадошными!

    Ответить
  6. Татьяна Юрьевна

    Я чуть не проспала свою остановку, потому что проводницы «забыла» меня разбудить за по часа до моей станции. Разбудила женщина (за что ей большое спасибо) за 5 минут до выхода. Летела собиралась как могла.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 354С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн