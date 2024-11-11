Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 354С Имеретинский Курорт (Адлер) — Пермь
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
2 д. 14 ч. 48 мин.
10:21
49
Маршрут следования поезда 354С Имеретинский Курорт (Адлер) — Пермь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Пермь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
19:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
19:46
19:56
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
20:08
20:10
14 км.
0 ч. 35 мин.
Сочи
20:30
20:45
27 км.
0 ч. 57 мин.
Лоо
21:12
21:17
43 км.
1 ч. 39 мин.
Лазаревская
21:57
22:10
75 км.
2 ч. 24 мин.
Туапсе
22:49
22:59
102 км.
3 ч. 16 мин.
Горячий Ключ
00:36
01:17
163 км.
5 ч. 3 мин.
Краснодар 1
02:49
03:05
205 км.
7 ч. 16 мин.
Динская
03:33
03:38
232 км.
8 ч. 0 мин.
Кореновск
04:28
04:40
266 км.
8 ч. 55 мин.
Выселки
05:10
05:20
285 км.
9 ч. 37 мин.
Тихорецкая
06:38
06:56
332 км.
11 ч. 5 мин.
Ея
07:55
07:58
377 км.
12 ч. 22 мин.
Белоглинская
08:22
08:27
395 км.
12 ч. 49 мин.
Песчанокопская
08:49
08:52
415 км.
13 ч. 16 мин.
Сальск
09:56
10:16
464 км.
14 ч. 23 мин.
Пролетарская
10:53
10:56
491 км.
15 ч. 20 мин.
Двойная
11:31
11:34
523 км.
15 ч. 58 мин.
Зимовники
12:32
12:35
567 км.
16 ч. 59 мин.
Ремонтная
13:10
13:13
603 км.
17 ч. 37 мин.
Котельниково
13:52
13:54
640 км.
18 ч. 19 мин.
Жутово
14:47
14:49
693 км.
19 ч. 14 мин.
Сарепта
16:33
16:35
781 км.
21 ч. 0 мин.
Волгоград 1
17:20
18:09
802 км.
21 ч. 47 мин.
Петров Вал
21:32
21:34
968 км.
1 д. 1 ч. 59 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:23
01:51
1133 км.
1 д. 5 ч. 50 мин.
Сенная
04:09
04:11
1228 км.
1 д. 8 ч. 36 мин.
Кулатка
05:29
05:31
1303 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Возрождение
05:56
05:58
1329 км.
1 д. 10 ч. 23 мин.
Сызрань Город
07:09
07:16
1381 км.
1 д. 11 ч. 36 мин.
Ульяновск
Центральный
10:57
11:37
1506 км.
1 д. 15 ч. 24 мин.
Верхняя Терраса
12:25
12:27
1521 км.
1 д. 16 ч. 52 мин.
Димитровград
13:43
13:46
1591 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Нурлат
15:21
15:26
1672 км.
1 д. 19 ч. 48 мин.
Бугульма
18:00
18:41
1802 км.
1 д. 22 ч. 27 мин.
Письмянка
19:31
19:33
1825 км.
1 д. 23 ч. 58 мин.
Альметьевская
20:30
20:44
1868 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Заинск
21:24
21:26
1912 км.
2 д. 1 ч. 51 мин.
Круглое Поле
22:13
22:32
1947 км.
2 д. 2 ч. 40 мин.
Набережные Челны
22:48
23:00
1955 км.
2 д. 3 ч. 15 мин.
Менделеевск
23:26
23:28
1978 км.
2 д. 3 ч. 53 мин.
Агрыз
01:16
01:31
2061 км.
2 д. 5 ч. 43 мин.
Ижевск
02:18
03:11
2093 км.
2 д. 6 ч. 45 мин.
Чепца
06:01
06:35
2214 км.
2 д. 10 ч. 28 мин.
Кез
06:59
07:01
2231 км.
2 д. 11 ч. 26 мин.
Верещагино
08:15
08:17
2290 км.
2 д. 12 ч. 42 мин.
Менделеево
08:46
08:48
2312 км.
2 д. 13 ч. 13 мин.
Пермь 2
10:21
2384 км.
2 д. 14 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Еду в этом поезде на данный момент. Что могу сказать, это Ад. Вагон скрипит, брякает, бримчит, звенит, даже стонит. Пару раз чуть не упала а еду я 7 часов. Ехать мне ещё пару дней, думаю приеду седая. В соседнем купе слышно как кашляют, как будто это в моём купе. Дверь в туалет брякает так аж вздрагиваешь. И это за такие деньги, отвратительно! На весь вагон 4 розетки и это на 36 мест. Я когда в Адлер ехала, мне не понравилось что в нашем купе не работала одна розетка с разъёмом usb и то что машинист гнал что ходить по вагону порой не возможно было. За то зарабатывать на людях при таком сервисе могут, душ платный, суп стоит как хороший кусок свининки, даже проводницы питаются лапшой быстрого приготовления, жалко денег на питание для проводниц. В общем отвратительно!
Сходил в туалет и чуть не убился. Вы сами вообще пробовали сходить в этот туалет и не убиться??? Места нет, поезд шатает, раковина низкая, сиденье из прошлого столетия.
Я в последний раз ездила на этом поезде лет 5-6 назад. Могу сказать что сильно изменилось всё и самое важное что в ЛУЧШУЮ сторону!!!! Проводницы умнички. В вагоне чистота и порядок. Пыли нет. Окна чистые. Шторки закрываются. Вообще я была в восторге.
Ехать было одно удовольствие. Чистые почни новые вагоны. Кондиционер поддерживает 23 градуса в вагоне. Проводницы делают уборку вовремя.
Все было бы идеально если бы не бабушка которая всю дорогу разговаривала сама с собой и еще и ругалась на кого-то. Реально какая-то больная на голову, мне было страшно ехать с ней. Почему неуравновешенные бабушки с галюниками могут вот так вот запросто ехать со всеми в одном вагоне?! Они могут быть припадошными!
Я чуть не проспала свою остановку, потому что проводницы «забыла» меня разбудить за по часа до моей станции. Разбудила женщина (за что ей большое спасибо) за 5 минут до выхода. Летела собиралась как могла.