2 д. 18 ч. 4 мин.
07:45
52
Маршрут следования поезда 578С Имеретинский Курорт (Адлер) — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
13:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
13:54
14:06
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
14:18
14:20
14 км.
0 ч. 37 мин.
Сочи
14:40
14:46
27 км.
0 ч. 59 мин.
Лоо
15:11
15:23
43 км.
1 ч. 30 мин.
Лазаревская
16:03
16:09
75 км.
2 ч. 22 мин.
Туапсе
16:56
17:14
102 км.
3 ч. 15 мин.
Хадыженская
18:51
18:54
151 км.
5 ч. 10 мин.
Белореченская
20:53
21:29
199 км.
7 ч. 12 мин.
Курганная
22:53
22:55
256 км.
9 ч. 12 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
23:42
23:45
296 км.
10 ч. 1 мин.
Кавказская
00:42
01:14
358 км.
11 ч. 1 мин.
Тихорецкая
02:05
02:10
416 км.
12 ч. 24 мин.
Ростов
Главный
06:12
06:39
571 км.
16 ч. 31 мин.
Новочеркасск
07:51
07:53
609 км.
18 ч. 10 мин.
Шахтная
09:27
09:29
645 км.
19 ч. 46 мин.
Сулин
10:05
10:07
663 км.
20 ч. 24 мин.
Лихая
11:34
12:27
694 км.
21 ч. 53 мин.
Белая Калитва
13:44
13:46
738 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Тацинская
14:56
14:58
774 км.
1 д. 1 ч. 15 мин.
Морозовская
15:55
16:04
818 км.
1 д. 2 ч. 14 мин.
Обливская
17:03
17:05
871 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Суровикино
17:31
17:33
897 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Волгоград 1
20:05
20:48
1020 км.
1 д. 6 ч. 24 мин.
Петров Вал
23:56
23:59
1186 км.
1 д. 10 ч. 15 мин.
Карамыш
01:40
01:42
1280 км.
1 д. 11 ч. 59 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:39
04:19
1352 км.
1 д. 13 ч. 58 мин.
Сенная
06:51
06:53
1447 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Вольск 2
07:30
07:33
1471 км.
1 д. 17 ч. 49 мин.
Балаково
08:23
08:26
1505 км.
1 д. 18 ч. 42 мин.
Пугачевск
09:48
09:51
1573 км.
1 д. 20 ч. 7 мин.
Чапаевск
12:37
12:39
1696 км.
1 д. 22 ч. 56 мин.
Самара
13:26
14:06
1732 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Кинель
14:44
14:46
1766 км.
2 д. 1 ч. 3 мин.
Новоотрадная
15:27
15:29
1815 км.
2 д. 1 ч. 46 мин.
Похвистнево
16:19
16:21
1876 км.
2 д. 2 ч. 38 мин.
Бугуруслан
16:39
16:41
1895 км.
2 д. 2 ч. 58 мин.
Абдулино
17:58
18:08
1976 км.
2 д. 4 ч. 17 мин.
Приютово
18:48
18:51
2006 км.
2 д. 5 ч. 7 мин.
Аксаково
19:13
19:15
2025 км.
2 д. 5 ч. 32 мин.
Раевка
20:25
20:27
2076 км.
2 д. 6 ч. 44 мин.
Уфа
22:42
23:02
2176 км.
2 д. 9 ч. 1 мин.
Аша
00:39
00:41
2264 км.
2 д. 10 ч. 58 мин.
Кропачево
01:42
01:57
2309 км.
2 д. 12 ч. 1 мин.
Усть-Катав
02:22
02:24
2324 км.
2 д. 12 ч. 41 мин.
Вязовая
02:40
02:42
2335 км.
2 д. 12 ч. 59 мин.
Сулея
03:30
03:32
2377 км.
2 д. 13 ч. 49 мин.
Бердяуш
03:55
03:57
2393 км.
2 д. 14 ч. 14 мин.
Златоуст
04:53
04:57
2429 км.
2 д. 15 ч. 12 мин.
Миасс 1
06:04
06:08
2461 км.
2 д. 16 ч. 23 мин.
Чебаркуль
06:33
06:35
2476 км.
2 д. 16 ч. 52 мин.
Челябинск-Главный
07:45
2545 км.
2 д. 18 ч. 4 мин.
