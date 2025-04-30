Поезд 578С Имеретинский Курорт (Адлер) — Челябинск

13:41

Имеретинский Курорт (Адлер)

2 д. 18 ч. 4 мин.

07:45

Челябинск

52

Маршрут следования поезда 578С Имеретинский Курорт (Адлер) — Челябинск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Челябинск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Имеретинский Курорт

13:41

0 км.

0 ч. 0 мин.

Адлер

13:54

12 мин.

14:06

6 км.

0 ч. 13 мин.

Хоста

14:18

2 мин.

14:20

14 км.

0 ч. 37 мин.

Сочи

14:40

6 мин.

14:46

27 км.

0 ч. 59 мин.

Лоо

15:11

12 мин.

15:23

43 км.

1 ч. 30 мин.

Лазаревская

16:03

6 мин.

16:09

75 км.

2 ч. 22 мин.

Туапсе

16:56

18 мин.

17:14

102 км.

3 ч. 15 мин.

Хадыженская

18:51

3 мин.

18:54

151 км.

5 ч. 10 мин.

Белореченская

20:53

36 мин.

21:29

199 км.

7 ч. 12 мин.

Курганная

22:53

2 мин.

22:55

256 км.

9 ч. 12 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

23:42

3 мин.

23:45

296 км.

10 ч. 1 мин.

Кавказская

00:42

32 мин.

01:14

358 км.

11 ч. 1 мин.

Тихорецкая

02:05

5 мин.

02:10

416 км.

12 ч. 24 мин.

Ростов
Главный

06:12

27 мин.

06:39

571 км.

16 ч. 31 мин.

Новочеркасск

07:51

2 мин.

07:53

609 км.

18 ч. 10 мин.

Шахтная

09:27

2 мин.

09:29

645 км.

19 ч. 46 мин.

Сулин

10:05

2 мин.

10:07

663 км.

20 ч. 24 мин.

Лихая

11:34

53 мин.

12:27

694 км.

21 ч. 53 мин.

Белая Калитва

13:44

2 мин.

13:46

738 км.

1 д. 0 ч. 3 мин.

Тацинская

14:56

2 мин.

14:58

774 км.

1 д. 1 ч. 15 мин.

Морозовская

15:55

9 мин.

16:04

818 км.

1 д. 2 ч. 14 мин.

Обливская

17:03

2 мин.

17:05

871 км.

1 д. 3 ч. 22 мин.

Суровикино

17:31

2 мин.

17:33

897 км.

1 д. 3 ч. 50 мин.

Волгоград 1

20:05

43 мин.

20:48

1020 км.

1 д. 6 ч. 24 мин.

Петров Вал

23:56

3 мин.

23:59

1186 км.

1 д. 10 ч. 15 мин.

Карамыш

01:40

2 мин.

01:42

1280 км.

1 д. 11 ч. 59 мин.

Саратов 1
Пассажирский

03:39

40 мин.

04:19

1352 км.

1 д. 13 ч. 58 мин.

Сенная

06:51

2 мин.

06:53

1447 км.

1 д. 17 ч. 10 мин.

Вольск 2

07:30

3 мин.

07:33

1471 км.

1 д. 17 ч. 49 мин.

Балаково

08:23

3 мин.

08:26

1505 км.

1 д. 18 ч. 42 мин.

Пугачевск

09:48

3 мин.

09:51

1573 км.

1 д. 20 ч. 7 мин.

Чапаевск

12:37

2 мин.

12:39

1696 км.

1 д. 22 ч. 56 мин.

Самара

13:26

40 мин.

14:06

1732 км.

1 д. 23 ч. 45 мин.

Кинель

14:44

2 мин.

14:46

1766 км.

2 д. 1 ч. 3 мин.

Новоотрадная

15:27

2 мин.

15:29

1815 км.

2 д. 1 ч. 46 мин.

Похвистнево

16:19

2 мин.

16:21

1876 км.

2 д. 2 ч. 38 мин.

Бугуруслан

16:39

2 мин.

16:41

1895 км.

2 д. 2 ч. 58 мин.

Абдулино

17:58

10 мин.

18:08

1976 км.

2 д. 4 ч. 17 мин.

Приютово

18:48

3 мин.

18:51

2006 км.

2 д. 5 ч. 7 мин.

Аксаково

19:13

2 мин.

19:15

2025 км.

2 д. 5 ч. 32 мин.

Раевка

20:25

2 мин.

20:27

2076 км.

2 д. 6 ч. 44 мин.

Уфа

22:42

20 мин.

23:02

2176 км.

2 д. 9 ч. 1 мин.

Аша

00:39

2 мин.

00:41

2264 км.

2 д. 10 ч. 58 мин.

Кропачево

01:42

15 мин.

01:57

2309 км.

2 д. 12 ч. 1 мин.

Усть-Катав

02:22

2 мин.

02:24

2324 км.

2 д. 12 ч. 41 мин.

Вязовая

02:40

2 мин.

02:42

2335 км.

2 д. 12 ч. 59 мин.

Сулея

03:30

2 мин.

03:32

2377 км.

2 д. 13 ч. 49 мин.

Бердяуш

03:55

2 мин.

03:57

2393 км.

2 д. 14 ч. 14 мин.

Златоуст

04:53

4 мин.

04:57

2429 км.

2 д. 15 ч. 12 мин.

Миасс 1

06:04

4 мин.

06:08

2461 км.

2 д. 16 ч. 23 мин.

Чебаркуль

06:33

2 мин.

06:35

2476 км.

2 д. 16 ч. 52 мин.

Челябинск-Главный

07:45

2545 км.

2 д. 18 ч. 4 мин.

Информация о поезде 578С

Планируете поездку по маршруту Имеретинский Курорт (Адлер) — Челябинск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 578С. Этот поезд отправляется со станции Имеретинский Курорт в 13:41 и прибывает на конечную станцию Челябинск в 07:45. Вся дорога занимает 2 д. 18 ч. 4 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 41 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 578С

Количество остановок поезда:

52 станции

Самая длинная остановка:

53 мин. – станция Лихая

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
