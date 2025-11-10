Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 215Ж Волгоград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
14:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
17:49
17:51
166 км.
3 ч. 4 мин.
Саратов 1
Пассажирский
21:02
21:42
331 км.
6 ч. 17 мин.
Аткарск
23:10
23:12
408 км.
8 ч. 25 мин.
Ртищево 1
00:49
01:19
501 км.
10 ч. 4 мин.
Кирсанов
02:37
02:39
584 км.
11 ч. 52 мин.
Тамбов 1
03:53
03:58
672 км.
13 ч. 8 мин.
Мичуринск
Уральский
05:05
05:50
737 км.
14 ч. 20 мин.
Богоявленск
06:45
06:47
778 км.
16 ч. 0 мин.
Раненбург
07:15
07:18
800 км.
16 ч. 30 мин.
Троекурово
07:41
07:43
824 км.
16 ч. 56 мин.
Милославское
08:23
08:25
849 км.
17 ч. 38 мин.
Спасское
08:37
08:39
856 км.
17 ч. 52 мин.
Топиллы
08:56
08:58
867 км.
18 ч. 11 мин.
Павелец-Тульский
09:20
09:22
876 км.
18 ч. 35 мин.
Михайлов
10:01
10:05
926 км.
19 ч. 16 мин.
Узуново
10:42
11:10
970 км.
19 ч. 57 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:00
1115 км.
23 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Волгоград → Москва Распечатать расписание поезда