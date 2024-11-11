Маршрут следования поезда 509Г Казань — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
22:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
23:29
23:31
34 км.
0 ч. 41 мин.
Буа
01:21
01:22
133 км.
2 ч. 33 мин.
Ульяновск
Центральный
02:53
03:25
210 км.
4 ч. 5 мин.
Сызрань Город
07:12
07:19
335 км.
8 ч. 24 мин.
Возрождение
08:33
08:35
387 км.
9 ч. 45 мин.
Сенная
10:00
10:06
488 км.
11 ч. 12 мин.
Саратов 1
Пассажирский
12:36
13:16
583 км.
13 ч. 48 мин.
Петров Вал
17:12
17:14
748 км.
18 ч. 24 мин.
Волгоград 1
21:01
21:45
914 км.
22 ч. 13 мин.
Сарепта
22:22
22:24
935 км.
23 ч. 34 мин.
Жутово
00:01
00:03
1023 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Котельниково
01:02
01:04
1076 км.
1 д. 2 ч. 14 мин.
Ремонтная
01:51
01:54
1113 км.
1 д. 3 ч. 3 мин.
Зимовники
02:28
02:31
1149 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Куберле
03:01
03:04
1174 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
Сальск
04:47
05:10
1251 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Песчанокопская
06:10
06:15
1300 км.
1 д. 7 ч. 22 мин.
Тихорецкая
08:09
08:27
1382 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Выселки
09:30
09:35
1429 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Кореновск
10:08
10:22
1448 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Динская
11:00
11:08
1482 км.
1 д. 12 ч. 12 мин.
Краснодар 1
12:16
12:33
1509 км.
1 д. 13 ч. 28 мин.
Абинская
13:48
13:50
1577 км.
1 д. 15 ч. 0 мин.
Крымская
14:05
14:09
1588 км.
1 д. 15 ч. 17 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
14:40
14:55
1616 км.
1 д. 15 ч. 52 мин.
Новороссийск
15:20
1630 км.
1 д. 16 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Повезло что попался хороший вагон. И розетки были везде, можно было без проблем подзарядить телефон. И кондиционер работал исправно. Так что все гуд.
Впервые ехала в поезде с такими чистыми туалетами!!! Браво!! Проводница огонь! Постоянно была в доступности, старалась и делала все для комфорта пассажиров.
Спасибо проводницу Артему – клевый чувак. Поездка только за счет его компании удалась. Стоимость билетов можно было сделать и пониже.
Начальник поезда ходила и интересовалась, все ли устраивает и все ли хорошо. Вагон был всегда убран и все было очень хорошо.
Спасибо что не гоняли за курение. Не было отдельной курилки, куда можно было сходить. Но за курение в тамбуре совсем не гоняли.