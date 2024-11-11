Поезд 452С Адлер — Ижевск

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 452С Адлер — Ижевск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:41

Адлер

2 д. 7 ч. 49 мин.

18:30

Ижевск

46

Купить билеты

Маршрут следования поезда 452С Адлер — Ижевск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Ижевск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

10:41

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

10:53

2 мин.

10:55

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

11:15

7 мин.

11:22

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

11:48

8 мин.

11:56

37 км.

1 ч. 7 мин.

Лазаревская

13:05

5 мин.

13:10

69 км.

2 ч. 24 мин.

Туапсе

13:50

12 мин.

14:02

96 км.

3 ч. 9 мин.

Хадыженская

15:24

4 мин.

15:28

145 км.

4 ч. 43 мин.

Белореченская

16:40

35 мин.

17:15

193 км.

5 ч. 59 мин.

Курганная

18:15

21 мин.

18:36

250 км.

7 ч. 34 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

19:13

10 мин.

19:23

290 км.

8 ч. 32 мин.

Отрадо-Кубанская

20:12

2 мин.

20:14

323 км.

9 ч. 31 мин.

Кавказская

20:46

34 мин.

21:20

352 км.

10 ч. 5 мин.

Ровное

23:16

3 мин.

23:19

407 км.

12 ч. 35 мин.

Ея

23:32

3 мин.

23:35

415 км.

12 ч. 51 мин.

Белоглинская

23:58

3 мин.

00:01

433 км.

13 ч. 17 мин.

Песчанокопская

00:22

3 мин.

00:25

453 км.

13 ч. 41 мин.

Сальск

01:20

18 мин.

01:38

502 км.

14 ч. 39 мин.

Зимовники

03:59

4 мин.

04:03

604 км.

17 ч. 18 мин.

Ремонтная

04:41

4 мин.

04:45

640 км.

18 ч. 0 мин.

Котельниково

05:50

2 мин.

05:52

677 км.

19 ч. 9 мин.

Жутово

06:51

2 мин.

06:53

730 км.

20 ч. 10 мин.

Сарепта

08:39

2 мин.

08:41

818 км.

21 ч. 58 мин.

Волгоград 1

09:14

42 мин.

09:56

839 км.

22 ч. 33 мин.

Петров Вал

13:47

2 мин.

13:49

1005 км.

1 д. 3 ч. 6 мин.

Саратов 1
Пассажирский

17:55

37 мин.

18:32

1170 км.

1 д. 7 ч. 14 мин.

Сенная

20:42

2 мин.

20:44

1265 км.

1 д. 10 ч. 1 мин.

Кулатка

21:49

2 мин.

21:51

1340 км.

1 д. 11 ч. 8 мин.

Возрождение

22:15

2 мин.

22:17

1366 км.

1 д. 11 ч. 34 мин.

Сызрань Город

23:24

7 мин.

23:31

1418 км.

1 д. 12 ч. 43 мин.

Ульяновск
Центральный

03:02

59 мин.

04:01

1543 км.

1 д. 16 ч. 21 мин.

Верхняя Терраса

04:29

2 мин.

04:31

1558 км.

1 д. 17 ч. 48 мин.

Чердаклы

04:53

2 мин.

04:55

1578 км.

1 д. 18 ч. 12 мин.

Димитровград

05:58

5 мин.

06:03

1628 км.

1 д. 19 ч. 17 мин.

Погрузная

07:07

2 мин.

07:09

1682 км.

1 д. 20 ч. 26 мин.

Нурлат

07:44

5 мин.

07:49

1713 км.

1 д. 21 ч. 3 мин.

Челна

08:13

2 мин.

08:15

1732 км.

1 д. 21 ч. 32 мин.

Шентала

08:42

2 мин.

08:44

1756 км.

1 д. 22 ч. 1 мин.

Клявлино

09:36

2 мин.

09:38

1797 км.

1 д. 22 ч. 55 мин.

Бугульма

10:51

42 мин.

11:33

1855 км.

2 д. 0 ч. 10 мин.

Альметьевская

13:10

3 мин.

13:13

1916 км.

2 д. 2 ч. 29 мин.

Заинск

13:52

6 мин.

13:58

1960 км.

2 д. 3 ч. 11 мин.

Круглое Поле

14:48

19 мин.

15:07

1995 км.

2 д. 4 ч. 7 мин.

Набережные Челны

15:25

19 мин.

15:44

2003 км.

2 д. 4 ч. 44 мин.

Менделеевск

16:10

2 мин.

16:12

2026 км.

2 д. 5 ч. 29 мин.

Агрыз

17:48

2 мин.

17:50

2109 км.

2 д. 7 ч. 7 мин.

Ижевск

18:30

2141 км.

2 д. 7 ч. 49 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Ижевск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Адлер и Ижевск

Информация о поезде 452С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Ижевск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 452С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 10:41 и прибывает на конечную станцию Ижевск в 18:30. Вся дорога занимает 2 д. 7 ч. 49 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 32 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 914 руб.
  • стоимость купейного места – 2082 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 452С Адлер - Ижевск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

46 станций

Самая длинная остановка:

59 мин. – станция Ульяновск (Центральный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

914 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Татьяна Свиридович

    Что сказать. Бардак. Ехали в 10 вагоне и проводников всю дорогу не было на месте совсем. В вагоне и тамбуре было намусорено. Это так и осталось до конца поездки. Никто ничего не убирал и вообще чуствовалось полностью наплевательское отношение к поезду.

    Ответить
  2. Вержбицкий Станислав

    Брал SW думал будет хоть какой-то сервис. Ага щас же. Телик не работает, ничего не работает из того что должно было бы работать. Спрашивается вообще за что я заплатил? Чтобы смотреть в темный экран нерабочего телевизора? Даже интернет не провели.

    Ответить
  3. Зинаида Александровна

    15 вагон. 8 августа 2019 года. Поезд приятный. Внутри чисто. Проводник внимательный и исполнительный. Не к чему придраться. Остановки заранее объявлял. Высший бал.

    Ответить
  4. Ольга Шилова

    Хотелось бы сказать пару слов о поезде. Проводник молодец. Старался. Держал все в чистоте. Если бы еще в вагоне работал нормальный кондиционер – то и придраться было бы не к чему.

    Ответить
  5. Стас

    Что особенного могу сказать? Да, поезд старый. Да, все стучит и трясетюся. НО! Едет четко по расписанию, никаких вопросов не возникает, проводник молодец, в вагоне чисто и нет пыли.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 452С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн