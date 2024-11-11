Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 452С Адлер — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
10:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
10:53
10:55
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
11:15
11:22
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
11:48
11:56
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лазаревская
13:05
13:10
69 км.
2 ч. 24 мин.
Туапсе
13:50
14:02
96 км.
3 ч. 9 мин.
Хадыженская
15:24
15:28
145 км.
4 ч. 43 мин.
Белореченская
16:40
17:15
193 км.
5 ч. 59 мин.
Курганная
18:15
18:36
250 км.
7 ч. 34 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
19:13
19:23
290 км.
8 ч. 32 мин.
Отрадо-Кубанская
20:12
20:14
323 км.
9 ч. 31 мин.
Кавказская
20:46
21:20
352 км.
10 ч. 5 мин.
Ровное
23:16
23:19
407 км.
12 ч. 35 мин.
Ея
23:32
23:35
415 км.
12 ч. 51 мин.
Белоглинская
23:58
00:01
433 км.
13 ч. 17 мин.
Песчанокопская
00:22
00:25
453 км.
13 ч. 41 мин.
Сальск
01:20
01:38
502 км.
14 ч. 39 мин.
Зимовники
03:59
04:03
604 км.
17 ч. 18 мин.
Ремонтная
04:41
04:45
640 км.
18 ч. 0 мин.
Котельниково
05:50
05:52
677 км.
19 ч. 9 мин.
Жутово
06:51
06:53
730 км.
20 ч. 10 мин.
Сарепта
08:39
08:41
818 км.
21 ч. 58 мин.
Волгоград 1
09:14
09:56
839 км.
22 ч. 33 мин.
Петров Вал
13:47
13:49
1005 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Саратов 1
Пассажирский
17:55
18:32
1170 км.
1 д. 7 ч. 14 мин.
Сенная
20:42
20:44
1265 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Кулатка
21:49
21:51
1340 км.
1 д. 11 ч. 8 мин.
Возрождение
22:15
22:17
1366 км.
1 д. 11 ч. 34 мин.
Сызрань Город
23:24
23:31
1418 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Ульяновск
Центральный
03:02
04:01
1543 км.
1 д. 16 ч. 21 мин.
Верхняя Терраса
04:29
04:31
1558 км.
1 д. 17 ч. 48 мин.
Чердаклы
04:53
04:55
1578 км.
1 д. 18 ч. 12 мин.
Димитровград
05:58
06:03
1628 км.
1 д. 19 ч. 17 мин.
Погрузная
07:07
07:09
1682 км.
1 д. 20 ч. 26 мин.
Нурлат
07:44
07:49
1713 км.
1 д. 21 ч. 3 мин.
Челна
08:13
08:15
1732 км.
1 д. 21 ч. 32 мин.
Шентала
08:42
08:44
1756 км.
1 д. 22 ч. 1 мин.
Клявлино
09:36
09:38
1797 км.
1 д. 22 ч. 55 мин.
Бугульма
10:51
11:33
1855 км.
2 д. 0 ч. 10 мин.
Альметьевская
13:10
13:13
1916 км.
2 д. 2 ч. 29 мин.
Заинск
13:52
13:58
1960 км.
2 д. 3 ч. 11 мин.
Круглое Поле
14:48
15:07
1995 км.
2 д. 4 ч. 7 мин.
Набережные Челны
15:25
15:44
2003 км.
2 д. 4 ч. 44 мин.
Менделеевск
16:10
16:12
2026 км.
2 д. 5 ч. 29 мин.
Агрыз
17:48
17:50
2109 км.
2 д. 7 ч. 7 мин.
Ижевск
18:30
2141 км.
2 д. 7 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Что сказать. Бардак. Ехали в 10 вагоне и проводников всю дорогу не было на месте совсем. В вагоне и тамбуре было намусорено. Это так и осталось до конца поездки. Никто ничего не убирал и вообще чуствовалось полностью наплевательское отношение к поезду.
Брал SW думал будет хоть какой-то сервис. Ага щас же. Телик не работает, ничего не работает из того что должно было бы работать. Спрашивается вообще за что я заплатил? Чтобы смотреть в темный экран нерабочего телевизора? Даже интернет не провели.
15 вагон. 8 августа 2019 года. Поезд приятный. Внутри чисто. Проводник внимательный и исполнительный. Не к чему придраться. Остановки заранее объявлял. Высший бал.
Хотелось бы сказать пару слов о поезде. Проводник молодец. Старался. Держал все в чистоте. Если бы еще в вагоне работал нормальный кондиционер – то и придраться было бы не к чему.
Что особенного могу сказать? Да, поезд старый. Да, все стучит и трясетюся. НО! Едет четко по расписанию, никаких вопросов не возникает, проводник молодец, в вагоне чисто и нет пыли.