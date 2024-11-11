Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 465Ж Астрахань — Имеретинский Курорт (Адлер).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:45
1 д. 11 ч. 19 мин.
33
Маршрут следования поезда 465Ж Астрахань — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
21:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксарайская
22:38
22:40
48 км.
0 ч. 53 мин.
Ашулук
23:43
23:45
121 км.
1 ч. 58 мин.
Харабалинская
00:02
00:04
135 км.
2 ч. 17 мин.
Верхний Баскунчак
01:32
01:37
234 км.
3 ч. 47 мин.
Владимировка
02:21
02:23
275 км.
4 ч. 36 мин.
Разъезд 85км
03:26
03:28
320 км.
5 ч. 41 мин.
Волжский
04:39
04:41
396 км.
6 ч. 54 мин.
Волгоград 1
05:27
06:10
417 км.
7 ч. 42 мин.
Суровикино
08:57
08:59
540 км.
11 ч. 12 мин.
Обливская
09:26
09:28
566 км.
11 ч. 41 мин.
Чернышков
10:00
10:02
590 км.
12 ч. 15 мин.
Морозовская
10:38
11:10
619 км.
12 ч. 53 мин.
Волгодонская
13:13
13:18
714 км.
15 ч. 28 мин.
Куберле
14:30
14:33
770 км.
16 ч. 45 мин.
Двойная
14:58
15:01
789 км.
17 ч. 13 мин.
Пролетарская
15:38
15:41
821 км.
17 ч. 53 мин.
Сальск
16:12
16:42
848 км.
18 ч. 27 мин.
Песчанокопская
17:35
17:37
897 км.
19 ч. 50 мин.
Белоглинская
17:58
18:00
917 км.
20 ч. 13 мин.
Тихорецкая
19:10
19:15
978 км.
21 ч. 25 мин.
Выселки
20:41
20:44
1025 км.
22 ч. 56 мин.
Кореновск
21:10
21:20
1044 км.
23 ч. 25 мин.
Динская
22:17
22:20
1078 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Краснодар 1
23:35
23:45
1105 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Горячий Ключ
03:00
03:42
1147 км.
1 д. 5 ч. 15 мин.
Туапсе
05:24
05:30
1208 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Лазаревская
06:13
06:30
1235 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Лоо
07:23
07:29
1267 км.
1 д. 9 ч. 38 мин.
Сочи
07:58
08:08
1283 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Хоста
08:27
08:29
1296 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
Адлер
08:40
08:50
1304 км.
1 д. 10 ч. 55 мин.
Имеретинский Курорт
09:04
1310 км.
1 д. 11 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хотел бы выразить большую признательность машинисту, который ехал очень плавно и аккуратно. Я ни разу не ездил так на поезде. По проводнице могу сказать только одно – ленивая и сонная как муха ходила.
Пока ехали сломался кондиционер и не работал несколько часов, пока на станции не зашел рабочий и за 20 минут не починил. В вагоне по чистоте терпимо. Проводницы профи.
Ехала во 2 вагоне (плацкартный). У нас был забавный проводник. Мужчина. Прикалывался и шутил. За время поездки 3 раза мыл полы. В туалете было всё всегда чисто. У нас были биотуалеты. Никогда не закрывались. Очень удобно!
Вагон грязный и страшный. Кондиционер не работает!!! На улице солнце нагрело вагон так что дышать нечем было под вечер!!!!!!!!!!!!!!!!
Я доволен поездкой. Вагон реально меня удивил. В купе были розетки, работал кондиционер, было очень комфортно. Приветливая проводница. Биотуалеты. Все на высшем уровне. Могу смело рекомендовать!!!