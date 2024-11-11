Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 097Э Тында — Кисловодск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
06:55
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
115
Маршрут следования поезда 097Э Тында — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тында — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тында
06:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кувыкта
07:44
07:48
33 км.
0 ч. 49 мин.
Хорогочи
08:32
08:37
68 км.
1 ч. 37 мин.
Ларба
09:36
09:41
111 км.
2 ч. 41 мин.
Лопча
10:34
10:39
148 км.
3 ч. 39 мин.
Чильчи
11:32
11:35
183 км.
4 ч. 37 мин.
Юктали
13:33
13:59
263 км.
6 ч. 38 мин.
Олекма
15:51
15:58
335 км.
8 ч. 56 мин.
Хани
17:02
17:14
383 км.
10 ч. 7 мин.
Икабья
19:24
19:29
455 км.
12 ч. 29 мин.
Новая Чара
20:05
21:00
492 км.
13 ч. 10 мин.
Кодар
22:15
22:17
556 км.
15 ч. 20 мин.
Куанда
23:42
23:52
636 км.
16 ч. 47 мин.
Таксимо
01:20
02:13
712 км.
18 ч. 25 мин.
Окусикан
03:44
04:03
793 км.
20 ч. 49 мин.
Кюхельбекерская
05:02
05:03
839 км.
22 ч. 7 мин.
Новый Уоян
06:08
06:18
906 км.
23 ч. 13 мин.
Ангоя
07:17
07:18
959 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Кичера
08:07
08:08
1009 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Нижнеангарск
08:45
08:46
1042 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Северобайкальск
09:14
10:13
1067 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Улькан
12:20
12:23
1168 км.
1 д. 5 ч. 25 мин.
Киренга
13:03
13:08
1204 км.
1 д. 6 ч. 8 мин.
Небель
13:52
13:53
1236 км.
1 д. 6 ч. 57 мин.
Ния
14:20
14:21
1261 км.
1 д. 7 ч. 25 мин.
Звездная
15:01
15:03
1288 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Лена
16:26
16:56
1334 км.
1 д. 9 ч. 31 мин.
Коршуниха-Ангарская
19:38
19:51
1435 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Видим
21:18
21:19
1500 км.
1 д. 14 ч. 23 мин.
Кежемская
22:20
22:22
1544 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Гидростроитель
23:15
23:18
1590 км.
1 д. 16 ч. 20 мин.
Падунские Пороги
23:37
23:40
1601 км.
1 д. 16 ч. 42 мин.
Анзеби
00:12
00:15
1624 км.
1 д. 17 ч. 17 мин.
Вихоревка
00:41
01:06
1643 км.
1 д. 17 ч. 46 мин.
Чуна
03:16
03:18
1738 км.
1 д. 20 ч. 21 мин.
Сосновые Родники
03:34
03:36
1750 км.
1 д. 20 ч. 39 мин.
Тайшет
05:43
05:46
1840 км.
1 д. 22 ч. 48 мин.
Решоты
06:44
06:46
1894 км.
1 д. 23 ч. 49 мин.
Ингашская
07:25
07:26
1937 км.
2 д. 0 ч. 30 мин.
Иланская
07:53
08:10
1964 км.
2 д. 0 ч. 58 мин.
Канск-Енисейский
08:38
08:42
1987 км.
2 д. 1 ч. 43 мин.
Заозерная
09:50
09:53
2054 км.
2 д. 2 ч. 55 мин.
Уяр
10:27
10:29
2082 км.
2 д. 3 ч. 32 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:30
15:05
2178 км.
2 д. 5 ч. 35 мин.
Козулька
17:20
17:22
2268 км.
2 д. 10 ч. 25 мин.
Ачинск 1
18:28
18:33
2324 км.
2 д. 11 ч. 33 мин.
Боготол
19:45
19:47
2385 км.
2 д. 12 ч. 50 мин.
Тяжин
20:54
20:56
2448 км.
2 д. 13 ч. 59 мин.
Мариинск
21:56
22:23
2497 км.
2 д. 15 ч. 1 мин.
Анжерская
00:02
00:04
2602 км.
2 д. 17 ч. 7 мин.
Тайга
00:35
00:42
2628 км.
2 д. 17 ч. 40 мин.
Юрга 1
01:53
01:58
2690 км.
2 д. 18 ч. 58 мин.
Болотная
02:30
02:32
2718 км.
2 д. 19 ч. 35 мин.
Новосибирск
Главный
04:28
05:18
2836 км.
2 д. 21 ч. 33 мин.
Обь
05:41
05:43
2847 км.
2 д. 22 ч. 46 мин.
Чулымская
07:17
07:19
2959 км.
3 д. 0 ч. 22 мин.
Каргат
07:52
07:54
3004 км.
3 д. 0 ч. 57 мин.
Барабинск
09:26
09:56
3127 км.
3 д. 2 ч. 31 мин.
Озеро-Карачинское
11:10
11:15
3215 км.
3 д. 4 ч. 15 мин.
Чаны
11:29
11:31
3227 км.
3 д. 4 ч. 34 мин.
Татарская
12:37
12:39
3278 км.
3 д. 5 ч. 42 мин.
Калачинская
13:50
13:52
3367 км.
3 д. 6 ч. 55 мин.
Омск
Пассажирский
15:25
15:41
3443 км.
3 д. 8 ч. 30 мин.
Москаленки
16:48
16:50
3535 км.
3 д. 9 ч. 53 мин.
Исилькуль
17:23
18:13
3578 км.
3 д. 10 ч. 28 мин.
Петропавловск
20:05
20:45
3711 км.
3 д. 13 ч. 10 мин.
Петухово
21:59
22:19
3796 км.
3 д. 15 ч. 4 мин.
Макушино
22:53
22:55
3841 км.
3 д. 15 ч. 58 мин.
Курган
00:29
00:50
3963 км.
3 д. 17 ч. 34 мин.
Шумиха
02:18
02:20
4093 км.
3 д. 19 ч. 23 мин.
Щучье
02:49
02:50
4128 км.
3 д. 19 ч. 54 мин.
Челябинск-Главный
04:00
04:47
4212 км.
3 д. 21 ч. 5 мин.
Миасс 1
06:40
06:42
4294 км.
3 д. 23 ч. 45 мин.
Златоуст
07:59
08:01
4326 км.
4 д. 1 ч. 4 мин.
Бердяуш
09:05
09:07
4362 км.
4 д. 2 ч. 10 мин.
Сулея
09:35
09:37
4378 км.
4 д. 2 ч. 40 мин.
Вязовая
10:26
10:28
4420 км.
4 д. 3 ч. 31 мин.
Усть-Катав
10:43
10:45
4431 км.
4 д. 3 ч. 48 мин.
Кропачево
11:11
11:27
4446 км.
4 д. 4 ч. 16 мин.
Аша
12:24
12:26
4491 км.
4 д. 5 ч. 29 мин.
Уфа
13:59
14:41
4579 км.
4 д. 7 ч. 4 мин.
Раевка
17:06
17:08
4679 км.
4 д. 10 ч. 11 мин.
Аксаково
18:23
18:26
4730 км.
4 д. 11 ч. 28 мин.
Абдулино
19:14
19:16
4779 км.
4 д. 12 ч. 19 мин.
Бугуруслан
20:41
20:46
4860 км.
4 д. 13 ч. 46 мин.
Похвистнево
21:07
21:09
4879 км.
4 д. 14 ч. 12 мин.
Новоотрадная
22:05
22:07
4940 км.
4 д. 15 ч. 10 мин.
Кинель
22:53
22:55
4989 км.
4 д. 15 ч. 58 мин.
Самара
23:41
01:01
5023 км.
4 д. 16 ч. 46 мин.
Сызрань Город
04:13
04:20
5132 км.
4 д. 21 ч. 18 мин.
Возрождение
05:39
05:41
5184 км.
4 д. 22 ч. 44 мин.
Сенная
07:18
07:20
5285 км.
5 д. 0 ч. 23 мин.
Саратов 1
Пассажирский
09:36
10:13
5380 км.
5 д. 2 ч. 41 мин.
Петров Вал
14:04
14:06
5545 км.
5 д. 7 ч. 9 мин.
Волгоград 1
17:48
18:33
5711 км.
5 д. 10 ч. 53 мин.
Сарепта
19:09
19:11
5732 км.
5 д. 12 ч. 14 мин.
Жутово
20:59
21:01
5820 км.
5 д. 14 ч. 4 мин.
Котельниково
21:53
21:56
5873 км.
5 д. 14 ч. 58 мин.
Ремонтная
22:44
22:47
5910 км.
5 д. 15 ч. 49 мин.
Зимовники
23:26
23:29
5946 км.
5 д. 16 ч. 31 мин.
Куберле
23:58
00:01
5971 км.
5 д. 17 ч. 3 мин.
Двойная
00:27
00:30
5990 км.
5 д. 17 ч. 32 мин.
Пролетарская
01:12
01:15
6022 км.
5 д. 18 ч. 17 мин.
Сальск
01:53
02:19
6049 км.
5 д. 18 ч. 58 мин.
Песчанокопская
03:11
03:16
6098 км.
5 д. 20 ч. 16 мин.
Ея
03:54
03:58
6136 км.
5 д. 20 ч. 59 мин.
Ровное
04:09
04:12
6144 км.
5 д. 21 ч. 14 мин.
Кавказская
06:02
06:35
6199 км.
5 д. 23 ч. 7 мин.
Отрадо-Кубанская
07:08
07:10
6228 км.
6 д. 0 ч. 13 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
07:40
07:49
6263 км.
6 д. 0 ч. 45 мин.
Невинномысская
08:50
09:00
6340 км.
6 д. 1 ч. 55 мин.
Минеральные Воды
10:15
11:03
6444 км.
6 д. 3 ч. 20 мин.
Пятигорск
11:36
11:41
6464 км.
6 д. 4 ч. 41 мин.
Ессентуки
12:01
12:06
6480 км.
6 д. 5 ч. 6 мин.
Кисловодск
12:37
6499 км.
6 д. 5 ч. 42 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Тында → Кисловодск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Это не поезд, а ФУУУУУ. Грязный, старый, в туалете шмонит так, что весь вагон нюхает. Антисанитария полная. Чтоб я еще хоть раз на нем…
Хочу выразить благодарность нашим проводницам, которые были очень приветливыми девушками. Мне поездка очень понравилась.
Благодарю проводников за доброжелательную атмосферу и хорошее обслуживание. Сам поезд вполне нормальный. Доехали хорошо и без происшествий. Немного напрягают долгие остановки по 40-50 минут, на которых не работает ни кондиционер, ни печка.
Этот поезд дальнего следования еще очень даже хорошо выглядит по сравнению с многими другими, я много ездила по России и знаю, о чем говорю.
В вагоне ехали какие-то таджики и бухали почти 2 суток. Было неприятно находится рядом с подобным контингентом. Проводница развела руками и сказала что ничего не может с этим сделать, так как они при ней не пили, а разливали когда она уходила.
Долго но вполне комфортно.
Тында Красноярск,,,,6.03.22г поезд 097!11вагон проводница Анастасия родом с Амурки, так же сменщица твоя Елена, вы супер!!!Настя ты классная!!!жаль не взял номер твой,,,,,,Санек Бельцов я уже соскучился по тебе и то что ты сказала на прощание,а где поцелуй,я по тебе чувствую скучаю