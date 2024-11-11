Поезд 097Э Тында — Кисловодск

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

06:55

Тында

6 д. 5 ч. 42 мин.

12:37

Кисловодск

115

Маршрут следования поезда 097Э Тында — Кисловодск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Тында — Кисловодск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Тында

06:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кувыкта

07:44

4 мин.

07:48

33 км.

0 ч. 49 мин.

Хорогочи

08:32

5 мин.

08:37

68 км.

1 ч. 37 мин.

Ларба

09:36

5 мин.

09:41

111 км.

2 ч. 41 мин.

Лопча

10:34

5 мин.

10:39

148 км.

3 ч. 39 мин.

Чильчи

11:32

3 мин.

11:35

183 км.

4 ч. 37 мин.

Юктали

13:33

26 мин.

13:59

263 км.

6 ч. 38 мин.

Олекма

15:51

7 мин.

15:58

335 км.

8 ч. 56 мин.

Хани

17:02

12 мин.

17:14

383 км.

10 ч. 7 мин.

Икабья

19:24

5 мин.

19:29

455 км.

12 ч. 29 мин.

Новая Чара

20:05

55 мин.

21:00

492 км.

13 ч. 10 мин.

Кодар

22:15

2 мин.

22:17

556 км.

15 ч. 20 мин.

Куанда

23:42

10 мин.

23:52

636 км.

16 ч. 47 мин.

Таксимо

01:20

53 мин.

02:13

712 км.

18 ч. 25 мин.

Окусикан

03:44

19 мин.

04:03

793 км.

20 ч. 49 мин.

Кюхельбекерская

05:02

1 мин.

05:03

839 км.

22 ч. 7 мин.

Новый Уоян

06:08

10 мин.

06:18

906 км.

23 ч. 13 мин.

Ангоя

07:17

1 мин.

07:18

959 км.

1 д. 0 ч. 22 мин.

Кичера

08:07

1 мин.

08:08

1009 км.

1 д. 1 ч. 12 мин.

Нижнеангарск

08:45

1 мин.

08:46

1042 км.

1 д. 1 ч. 50 мин.

Северобайкальск

09:14

59 мин.

10:13

1067 км.

1 д. 2 ч. 19 мин.

Улькан

12:20

3 мин.

12:23

1168 км.

1 д. 5 ч. 25 мин.

Киренга

13:03

5 мин.

13:08

1204 км.

1 д. 6 ч. 8 мин.

Небель

13:52

1 мин.

13:53

1236 км.

1 д. 6 ч. 57 мин.

Ния

14:20

1 мин.

14:21

1261 км.

1 д. 7 ч. 25 мин.

Звездная

15:01

2 мин.

15:03

1288 км.

1 д. 8 ч. 6 мин.

Лена

16:26

30 мин.

16:56

1334 км.

1 д. 9 ч. 31 мин.

Коршуниха-Ангарская

19:38

13 мин.

19:51

1435 км.

1 д. 12 ч. 43 мин.

Видим

21:18

1 мин.

21:19

1500 км.

1 д. 14 ч. 23 мин.

Кежемская

22:20

2 мин.

22:22

1544 км.

1 д. 15 ч. 25 мин.

Гидростроитель

23:15

3 мин.

23:18

1590 км.

1 д. 16 ч. 20 мин.

Падунские Пороги

23:37

3 мин.

23:40

1601 км.

1 д. 16 ч. 42 мин.

Анзеби

00:12

3 мин.

00:15

1624 км.

1 д. 17 ч. 17 мин.

Вихоревка

00:41

25 мин.

01:06

1643 км.

1 д. 17 ч. 46 мин.

Чуна

03:16

2 мин.

03:18

1738 км.

1 д. 20 ч. 21 мин.

Сосновые Родники

03:34

2 мин.

03:36

1750 км.

1 д. 20 ч. 39 мин.

Тайшет

05:43

3 мин.

05:46

1840 км.

1 д. 22 ч. 48 мин.

Решоты

06:44

2 мин.

06:46

1894 км.

1 д. 23 ч. 49 мин.

Ингашская

07:25

1 мин.

07:26

1937 км.

2 д. 0 ч. 30 мин.

Иланская

07:53

17 мин.

08:10

1964 км.

2 д. 0 ч. 58 мин.

Канск-Енисейский

08:38

4 мин.

08:42

1987 км.

2 д. 1 ч. 43 мин.

Заозерная

09:50

3 мин.

09:53

2054 км.

2 д. 2 ч. 55 мин.

Уяр

10:27

2 мин.

10:29

2082 км.

2 д. 3 ч. 32 мин.

Красноярск
Пассажирский

12:30

155 мин.

15:05

2178 км.

2 д. 5 ч. 35 мин.

Козулька

17:20

2 мин.

17:22

2268 км.

2 д. 10 ч. 25 мин.

Ачинск 1

18:28

5 мин.

18:33

2324 км.

2 д. 11 ч. 33 мин.

Боготол

19:45

2 мин.

19:47

2385 км.

2 д. 12 ч. 50 мин.

Тяжин

20:54

2 мин.

20:56

2448 км.

2 д. 13 ч. 59 мин.

Мариинск

21:56

27 мин.

22:23

2497 км.

2 д. 15 ч. 1 мин.

Анжерская

00:02

2 мин.

00:04

2602 км.

2 д. 17 ч. 7 мин.

Тайга

00:35

7 мин.

00:42

2628 км.

2 д. 17 ч. 40 мин.

Юрга 1

01:53

5 мин.

01:58

2690 км.

2 д. 18 ч. 58 мин.

Болотная

02:30

2 мин.

02:32

2718 км.

2 д. 19 ч. 35 мин.

Новосибирск
Главный

04:28

50 мин.

05:18

2836 км.

2 д. 21 ч. 33 мин.

Обь

05:41

2 мин.

05:43

2847 км.

2 д. 22 ч. 46 мин.

Чулымская

07:17

2 мин.

07:19

2959 км.

3 д. 0 ч. 22 мин.

Каргат

07:52

2 мин.

07:54

3004 км.

3 д. 0 ч. 57 мин.

Барабинск

09:26

30 мин.

09:56

3127 км.

3 д. 2 ч. 31 мин.

Озеро-Карачинское

11:10

5 мин.

11:15

3215 км.

3 д. 4 ч. 15 мин.

Чаны

11:29

2 мин.

11:31

3227 км.

3 д. 4 ч. 34 мин.

Татарская

12:37

2 мин.

12:39

3278 км.

3 д. 5 ч. 42 мин.

Калачинская

13:50

2 мин.

13:52

3367 км.

3 д. 6 ч. 55 мин.

Омск
Пассажирский

15:25

16 мин.

15:41

3443 км.

3 д. 8 ч. 30 мин.

Москаленки

16:48

2 мин.

16:50

3535 км.

3 д. 9 ч. 53 мин.

Исилькуль

17:23

50 мин.

18:13

3578 км.

3 д. 10 ч. 28 мин.

Петропавловск

20:05

40 мин.

20:45

3711 км.

3 д. 13 ч. 10 мин.

Петухово

21:59

20 мин.

22:19

3796 км.

3 д. 15 ч. 4 мин.

Макушино

22:53

2 мин.

22:55

3841 км.

3 д. 15 ч. 58 мин.

Курган

00:29

21 мин.

00:50

3963 км.

3 д. 17 ч. 34 мин.

Шумиха

02:18

2 мин.

02:20

4093 км.

3 д. 19 ч. 23 мин.

Щучье

02:49

1 мин.

02:50

4128 км.

3 д. 19 ч. 54 мин.

Челябинск-Главный

04:00

47 мин.

04:47

4212 км.

3 д. 21 ч. 5 мин.

Миасс 1

06:40

2 мин.

06:42

4294 км.

3 д. 23 ч. 45 мин.

Златоуст

07:59

2 мин.

08:01

4326 км.

4 д. 1 ч. 4 мин.

Бердяуш

09:05

2 мин.

09:07

4362 км.

4 д. 2 ч. 10 мин.

Сулея

09:35

2 мин.

09:37

4378 км.

4 д. 2 ч. 40 мин.

Вязовая

10:26

2 мин.

10:28

4420 км.

4 д. 3 ч. 31 мин.

Усть-Катав

10:43

2 мин.

10:45

4431 км.

4 д. 3 ч. 48 мин.

Кропачево

11:11

16 мин.

11:27

4446 км.

4 д. 4 ч. 16 мин.

Аша

12:24

2 мин.

12:26

4491 км.

4 д. 5 ч. 29 мин.

Уфа

13:59

42 мин.

14:41

4579 км.

4 д. 7 ч. 4 мин.

Раевка

17:06

2 мин.

17:08

4679 км.

4 д. 10 ч. 11 мин.

Аксаково

18:23

3 мин.

18:26

4730 км.

4 д. 11 ч. 28 мин.

Абдулино

19:14

2 мин.

19:16

4779 км.

4 д. 12 ч. 19 мин.

Бугуруслан

20:41

5 мин.

20:46

4860 км.

4 д. 13 ч. 46 мин.

Похвистнево

21:07

2 мин.

21:09

4879 км.

4 д. 14 ч. 12 мин.

Новоотрадная

22:05

2 мин.

22:07

4940 км.

4 д. 15 ч. 10 мин.

Кинель

22:53

2 мин.

22:55

4989 км.

4 д. 15 ч. 58 мин.

Самара

23:41

80 мин.

01:01

5023 км.

4 д. 16 ч. 46 мин.

Сызрань Город

04:13

7 мин.

04:20

5132 км.

4 д. 21 ч. 18 мин.

Возрождение

05:39

2 мин.

05:41

5184 км.

4 д. 22 ч. 44 мин.

Сенная

07:18

2 мин.

07:20

5285 км.

5 д. 0 ч. 23 мин.

Саратов 1
Пассажирский

09:36

37 мин.

10:13

5380 км.

5 д. 2 ч. 41 мин.

Петров Вал

14:04

2 мин.

14:06

5545 км.

5 д. 7 ч. 9 мин.

Волгоград 1

17:48

45 мин.

18:33

5711 км.

5 д. 10 ч. 53 мин.

Сарепта

19:09

2 мин.

19:11

5732 км.

5 д. 12 ч. 14 мин.

Жутово

20:59

2 мин.

21:01

5820 км.

5 д. 14 ч. 4 мин.

Котельниково

21:53

3 мин.

21:56

5873 км.

5 д. 14 ч. 58 мин.

Ремонтная

22:44

3 мин.

22:47

5910 км.

5 д. 15 ч. 49 мин.

Зимовники

23:26

3 мин.

23:29

5946 км.

5 д. 16 ч. 31 мин.

Куберле

23:58

3 мин.

00:01

5971 км.

5 д. 17 ч. 3 мин.

Двойная

00:27

3 мин.

00:30

5990 км.

5 д. 17 ч. 32 мин.

Пролетарская

01:12

3 мин.

01:15

6022 км.

5 д. 18 ч. 17 мин.

Сальск

01:53

26 мин.

02:19

6049 км.

5 д. 18 ч. 58 мин.

Песчанокопская

03:11

5 мин.

03:16

6098 км.

5 д. 20 ч. 16 мин.

Ея

03:54

4 мин.

03:58

6136 км.

5 д. 20 ч. 59 мин.

Ровное

04:09

3 мин.

04:12

6144 км.

5 д. 21 ч. 14 мин.

Кавказская

06:02

33 мин.

06:35

6199 км.

5 д. 23 ч. 7 мин.

Отрадо-Кубанская

07:08

2 мин.

07:10

6228 км.

6 д. 0 ч. 13 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

07:40

9 мин.

07:49

6263 км.

6 д. 0 ч. 45 мин.

Невинномысская

08:50

10 мин.

09:00

6340 км.

6 д. 1 ч. 55 мин.

Минеральные Воды

10:15

48 мин.

11:03

6444 км.

6 д. 3 ч. 20 мин.

Пятигорск

11:36

5 мин.

11:41

6464 км.

6 д. 4 ч. 41 мин.

Ессентуки

12:01

5 мин.

12:06

6480 км.

6 д. 5 ч. 6 мин.

Кисловодск

12:37

6499 км.

6 д. 5 ч. 42 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Тында → Кисловодск Распечатать расписание поезда

Информация о поезде 097Э

Планируете поездку по маршруту Тында — Кисловодск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 097Э. Этот поезд отправляется со станции Тында в 06:55 и прибывает на конечную станцию Кисловодск в 12:37. Вся дорога занимает 6 д. 5 ч. 42 мин., а суммарное время стоянок составляет - 22 ч. 36 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 097Э

Количество остановок поезда:

115 станций

Самая длинная остановка:

155 мин. – станция Красноярск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Аля

    Это не поезд, а ФУУУУУ. Грязный, старый, в туалете шмонит так, что весь вагон нюхает. Антисанитария полная. Чтоб я еще хоть раз на нем…

    Ответить
  2. Саня

    Хочу выразить благодарность нашим проводницам, которые были очень приветливыми девушками. Мне поездка очень понравилась.

    Ответить
  3. София

    Благодарю проводников за доброжелательную атмосферу и хорошее обслуживание. Сам поезд вполне нормальный. Доехали хорошо и без происшествий. Немного напрягают долгие остановки по 40-50 минут, на которых не работает ни кондиционер, ни печка.

    Ответить
  4. Света

    Этот поезд дальнего следования еще очень даже хорошо выглядит по сравнению с многими другими, я много ездила по России и знаю, о чем говорю.

    Ответить
  5. Ярослав

    В вагоне ехали какие-то таджики и бухали почти 2 суток. Было неприятно находится рядом с подобным контингентом. Проводница развела руками и сказала что ничего не может с этим сделать, так как они при ней не пили, а разливали когда она уходила.

    Ответить
  6. Наталия

    Долго но вполне комфортно.

    Ответить
  7. Александр

    Тында Красноярск,,,,6.03.22г поезд 097!11вагон проводница Анастасия родом с Амурки, так же сменщица твоя Елена, вы супер!!!Настя ты классная!!!жаль не взял номер твой,,,,,,Санек Бельцов я уже соскучился по тебе и то что ты сказала на прощание,а где поцелуй,я по тебе чувствую скучаю

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
