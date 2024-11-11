Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 559Ж Волгоград — Ростов-на-Дону. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:23
13 ч. 0 мин.
09:23
Маршрут следования поезда 559Ж Волгоград — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
20:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Суровикино
23:05
23:07
123 км.
2 ч. 42 мин.
Обливская
23:33
23:35
149 км.
3 ч. 10 мин.
Чернышков
00:04
00:06
173 км.
3 ч. 41 мин.
Морозовская
00:40
01:00
202 км.
4 ч. 17 мин.
Тацинская
02:10
02:15
246 км.
5 ч. 47 мин.
Белая Калитва
03:10
03:15
282 км.
6 ч. 47 мин.
Лихая
04:30
05:05
326 км.
8 ч. 7 мин.
Зверево
05:31
05:33
342 км.
9 ч. 8 мин.
Сулин
05:51
06:00
357 км.
9 ч. 28 мин.
Шахтная
06:28
06:30
375 км.
10 ч. 5 мин.
Новочеркасск
08:33
08:35
411 км.
12 ч. 10 мин.
Ростов
Главный
09:23
449 км.
13 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Волгоград → Ростов-на-Дону Распечатать расписание поезда