Маршрут следования и продажа билетов
15:20
4 д. 7 ч. 28 мин.
22:48
34
Маршрут следования поезда 499С Анапа — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:13
18:15
65 км.
2 ч. 53 мин.
Краснодар 1
20:00
20:09
133 км.
4 ч. 40 мин.
Кущевка
00:48
01:03
310 км.
9 ч. 28 мин.
Первомайская
02:15
03:09
381 км.
10 ч. 55 мин.
Лихая
06:32
06:58
496 км.
15 ч. 12 мин.
Морозовская
10:21
10:38
619 км.
19 ч. 1 мин.
Волгоград 1
14:46
15:33
819 км.
23 ч. 26 мин.
Петров Вал
19:10
19:12
985 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:36
00:13
1150 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Сенная
02:37
02:41
1245 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Кулатка
03:49
03:51
1320 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Возрождение
04:17
04:19
1346 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Сызрань Город
05:28
05:35
1398 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Ульяновск
Центральный
09:57
10:41
1523 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:18
16:24
1704 км.
2 д. 0 ч. 58 мин.
Агрыз
21:07
21:22
1958 км.
2 д. 5 ч. 47 мин.
Янаул
23:33
23:35
2079 км.
2 д. 8 ч. 13 мин.
Чернушка
00:40
00:42
2153 км.
2 д. 9 ч. 20 мин.
Красноуфимск
02:47
03:02
2256 км.
2 д. 11 ч. 27 мин.
Дружинино
05:31
06:10
2365 км.
2 д. 14 ч. 11 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
07:48
09:30
2431 км.
2 д. 16 ч. 28 мин.
Тюмень
15:45
16:23
2730 км.
3 д. 0 ч. 25 мин.
Тобольск
19:51
20:01
2938 км.
3 д. 4 ч. 31 мин.
Демьянка
23:59
00:15
3107 км.
3 д. 8 ч. 39 мин.
Пыть-Ях
04:04
04:14
3314 км.
3 д. 12 ч. 44 мин.
Сургут
06:32
07:12
3379 км.
3 д. 15 ч. 12 мин.
Когалым
10:44
10:54
3504 км.
3 д. 19 ч. 24 мин.
Ноябрьск 1
12:56
13:01
3607 км.
3 д. 21 ч. 36 мин.
Ноябрьск 2
13:22
13:34
3618 км.
3 д. 22 ч. 2 мин.
Пурпе
16:21
16:38
3773 км.
4 д. 1 ч. 1 мин.
Пуровск
17:37
17:47
3837 км.
4 д. 2 ч. 17 мин.
Коротчаево
20:27
20:37
3950 км.
4 д. 5 ч. 7 мин.
Новый Уренгой
22:48
4019 км.
4 д. 7 ч. 28 мин.
