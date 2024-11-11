Маршрут следования поезда 590Э Адлер — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:27
20:29
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
20:49
20:56
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
21:20
21:25
37 км.
1 ч. 4 мин.
Лазаревская
22:08
22:30
69 км.
1 ч. 52 мин.
Туапсе
23:09
23:19
96 км.
2 ч. 53 мин.
Горячий Ключ
01:26
01:59
157 км.
5 ч. 10 мин.
Краснодар 1
04:00
04:10
199 км.
7 ч. 44 мин.
Динская
04:47
04:53
226 км.
8 ч. 31 мин.
Кореновск
05:54
05:56
260 км.
9 ч. 38 мин.
Выселки
06:21
06:23
279 км.
10 ч. 5 мин.
Тихорецкая
08:12
08:29
326 км.
11 ч. 56 мин.
Ровное
09:25
09:28
362 км.
13 ч. 9 мин.
Ея
09:41
09:44
370 км.
13 ч. 25 мин.
Песчанокопская
10:28
10:33
408 км.
14 ч. 12 мин.
Сальск
12:21
12:48
457 км.
16 ч. 5 мин.
Двойная
13:53
13:58
515 км.
17 ч. 37 мин.
Зимовники
15:00
15:16
559 км.
18 ч. 44 мин.
Ремонтная
16:02
16:15
595 км.
19 ч. 46 мин.
Котельниково
17:20
17:25
632 км.
21 ч. 4 мин.
Волгоград 1
21:54
22:29
789 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Петров Вал
01:47
01:49
955 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Саратов 1
Пассажирский
04:56
05:42
1120 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Сенная
08:35
08:42
1215 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Кулатка
09:51
09:54
1290 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Возрождение
10:20
10:23
1316 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Сызрань Город
11:42
12:00
1368 км.
1 д. 15 ч. 26 мин.
Самара
15:38
16:30
1477 км.
1 д. 19 ч. 22 мин.
Абдулино
20:09
20:21
1716 км.
1 д. 23 ч. 53 мин.
Аксаково
21:13
21:15
1765 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Уфа
00:28
01:01
1906 км.
2 д. 4 ч. 12 мин.
Челябинск-Главный
10:00
10:50
2257 км.
2 д. 13 ч. 44 мин.
Аргаяш
11:53
11:54
2308 км.
2 д. 15 ч. 37 мин.
Кыштым
12:32
12:38
2341 км.
2 д. 16 ч. 16 мин.
Верхний Уфалей
14:15
14:40
2383 км.
2 д. 17 ч. 59 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:26
19:31
2474 км.
2 д. 22 ч. 10 мин.
Тюмень
00:12
2773 км.
3 д. 3 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Благодарность проводнику Качановой Ольге Николаевне. В пути мы услышали, что она случайно попала на этот рейс. Как же нам повезло! Более обаятельного, приветливого, ответственного, отзывчивого человека мы не встречали! Эта хрупкая женщина помогала пассажирам вносить и выносить из вагона тяжеленные сумки, чуть ли не каждый час наводила чистоту в туалете, дважды в день пылесосила весь вагон, находила добрые слова для каждого пассажира, в общем, не сидела на месте совсем! Видели, что один из пассажиров отнес ей благодарность, написанную на бумаге, сказав, что сколько ездил - никогда не встречал такого сервиса. Это правда.
Поезд просто ужас, вагоны старые, очень грязные, кондиционеров нет ни в одном вагоне, даже вентиляция не работала. Разве можно отправлять такие поезда дальнего следования в таком состоянии, температура в вагонах была 33 градуса, людям становилось плохо, что даже на каждой станции вызывали бригаду медиков, а в каждом вагоне находились маленькие дети. Куда смотрит начальство и наше правительство? Вот бы Вас прокатить в таком поезде, и не выпускать все 32 часа, а то цены на билеты дерут, ведь не все могут позволить себе фирменный поезд.
Хочется выразить огромную благодарность проводникам, красавице и отзывчивому человеку Моченковой Кристине Михайловне, и Агафонову Павлу Сергеевичу. А так же начальнику поезда Гаврилову Александру Герольдовичу. Спасибо за внимание к пассажирам и отличное обслуживание. С вами было ехать одно удовольствие. Чувствуешь себя как дома. Успехов Вам Счастливой дороги!
Был проводник Юранов В.А. (фамилию хорошо запомнила с инициалами могла напутать) СПАСИБО ВАМ ЗА ПРЕКРАСНУЮ ПОЕЗДКУ! зарядили энергией на весь наш отдых. Впервые проводник четко и понятно все разъясняет, на все вопросы даже самые тупые отвечает спокойно. В вагоне было много детей, и он ни одному пассажиру не дал самому донести кипяток! всегда говорил оставить его и приносил сам! чтобы детки не пролили его на себя. Спасибо вам огромное!
Не рекомендую. Поезд 2-х этажный, купе, на 2 этаже верхней полке развивается клаустрофобия. Очень мало места. Сервис оставляет желать лучшего. Проводники не забирают пустые стаканы, кондиционер работает всю ночь, шумит жутко, выключить невозможно, продуло жутко. По приезду объявили, что всем надо покинуть поезд за 10 минут.