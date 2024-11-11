Поезд 368Г Киров — Кисловодск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:50

Киров

2 д. 12 ч. 22 мин.

07:12

Кисловодск

46

Маршрут следования поезда 368Г Киров — Кисловодск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Киров — Кисловодск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Киров
Пассажирский

18:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Просница

19:35

2 мин.

19:37

37 км.

0 ч. 45 мин.

Зуевка

20:42

2 мин.

20:44

89 км.

1 ч. 52 мин.

Фаленки

21:13

2 мин.

21:15

116 км.

2 ч. 23 мин.

Яр

21:44

2 мин.

21:46

148 км.

2 ч. 54 мин.

Глазов

22:15

10 мин.

22:25

183 км.

3 ч. 25 мин.

Балезино

22:57

30 мин.

23:27

209 км.

4 ч. 7 мин.

Игра

01:03

1 мин.

01:04

255 км.

6 ч. 13 мин.

Ижевск

02:52

85 мин.

04:17

339 км.

8 ч. 2 мин.

Агрыз

04:57

33 мин.

05:30

371 км.

10 ч. 7 мин.

Можга

06:21

16 мин.

06:37

421 км.

11 ч. 31 мин.

Люга

06:54

10 мин.

07:04

436 км.

12 ч. 4 мин.

Кизнер

07:35

4 мин.

07:39

467 км.

12 ч. 45 мин.

Вятские Поляны

08:12

10 мин.

08:22

497 км.

13 ч. 22 мин.

Кукмор

08:34

4 мин.

08:38

505 км.

13 ч. 44 мин.

Шемордан

09:13

1 мин.

09:14

537 км.

14 ч. 23 мин.

Арск

09:48

2 мин.

09:50

570 км.

14 ч. 58 мин.

Казань
Пассажирская

11:00

50 мин.

11:50

628 км.

16 ч. 10 мин.

Зеленый Дол

12:46

2 мин.

12:48

662 км.

17 ч. 56 мин.

Свияжск

13:00

4 мин.

13:04

667 км.

18 ч. 10 мин.

Буа

15:01

3 мин.

15:04

761 км.

20 ч. 11 мин.

Ульяновск
Центральный

16:41

41 мин.

17:22

838 км.

21 ч. 51 мин.

Сызрань Город

21:28

7 мин.

21:35

963 км.

1 д. 2 ч. 38 мин.

Возрождение

22:45

2 мин.

22:47

1015 км.

1 д. 3 ч. 55 мин.

Кулатка

23:10

2 мин.

23:12

1041 км.

1 д. 4 ч. 20 мин.

Сенная

00:19

2 мин.

00:21

1116 км.

1 д. 5 ч. 29 мин.

Саратов 1
Пассажирский

02:34

40 мин.

03:14

1211 км.

1 д. 7 ч. 44 мин.

Петров Вал

06:55

8 мин.

07:03

1376 км.

1 д. 12 ч. 5 мин.

Волгоград 1

10:22

43 мин.

11:05

1542 км.

1 д. 15 ч. 32 мин.

Суровикино

13:28

3 мин.

13:31

1665 км.

1 д. 18 ч. 38 мин.

Морозовская

14:51

32 мин.

15:23

1744 км.

1 д. 20 ч. 1 мин.

Волгодонская

17:26

5 мин.

17:31

1839 км.

1 д. 22 ч. 36 мин.

Куберле

18:43

2 мин.

18:45

1895 км.

1 д. 23 ч. 53 мин.

Двойная

19:07

3 мин.

19:10

1914 км.

2 д. 0 ч. 17 мин.

Пролетарская

19:50

3 мин.

19:53

1946 км.

2 д. 1 ч. 0 мин.

Сальск

20:25

30 мин.

20:55

1973 км.

2 д. 1 ч. 35 мин.

Песчанокопская

22:00

3 мин.

22:03

2022 км.

2 д. 3 ч. 10 мин.

Белоглинская

22:24

3 мин.

22:27

2042 км.

2 д. 3 ч. 34 мин.

Ея

22:47

3 мин.

22:50

2060 км.

2 д. 3 ч. 57 мин.

Кавказская

01:02

32 мин.

01:34

2119 км.

2 д. 6 ч. 12 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

02:32

10 мин.

02:42

2184 км.

2 д. 7 ч. 42 мин.

Невинномысская

03:43

5 мин.

03:48

2261 км.

2 д. 8 ч. 53 мин.

Минеральные Воды

05:02

42 мин.

05:44

2365 км.

2 д. 10 ч. 12 мин.

Пятигорск

06:16

4 мин.

06:20

2385 км.

2 д. 11 ч. 26 мин.

Ессентуки

06:39

4 мин.

06:43

2401 км.

2 д. 11 ч. 49 мин.

Кисловодск

07:12

2420 км.

2 д. 12 ч. 22 мин.

Погода на станциях Киров и Кисловодск

Информация о поезде 368Г

Планируете поездку по маршруту Киров — Кисловодск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 368Г. Этот поезд отправляется со станции Киров в 18:50 и прибывает на конечную станцию Кисловодск в 07:12. Вся дорога занимает 2 д. 12 ч. 22 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 2 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 6385 руб.
  • стоимость купейного места – 36002 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 368Г Киров - Кисловодск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

46 станций

Самая длинная остановка:

85 мин. – станция Ижевск

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

6385 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Мария

    Поездка оставила неизгладимые впечатления. В частности потому что я потом недели болела, так как мне в процессе езды сильно надуло с окна. Так что отправляясь на таком поезде – будьте готовы к этому недоразумению.

  2. Олег Ж.

    Плацкарт. Верхняя полка. Наверное ее придумали для карликов или для китайцев .Сидеть просто невозможно. Всю дорогу или в согнутом сидячем, или в лежачем состоянии.

  3. Банько Валентина

    Скажу так. Как мне кажется цена полностью соответствует качеству. Проводницы приятные, вагоны опрятные и вполне неплохие. Туалеты как всегда. Хорошо соседи попались неплохие.

  4. Садомицкий Вячеслав

    Не повезло попасть в старый вагон. Почему билеты на поезда продаются по одной и той же цене – что на новые вагоны, что на старые? Как сделать так, чтобы попадать все время в новый вагон? Туалеты не зайти – вонь на весь вагон. Естественно не био.

  5. Наталия А.

    В поезде было немного душновато. Я ехала с собакой. Проблем никаких не было совершенно. Постельное белье выдали приличное. Без дырок и приятно пахнущее чистотой. Благодарю.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
