Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 368Г Киров — Кисловодск.
18:50
2 д. 12 ч. 22 мин.
07:12
46
Маршрут следования поезда 368Г Киров — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
18:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Просница
19:35
19:37
37 км.
0 ч. 45 мин.
Зуевка
20:42
20:44
89 км.
1 ч. 52 мин.
Фаленки
21:13
21:15
116 км.
2 ч. 23 мин.
Яр
21:44
21:46
148 км.
2 ч. 54 мин.
Глазов
22:15
22:25
183 км.
3 ч. 25 мин.
Балезино
22:57
23:27
209 км.
4 ч. 7 мин.
Игра
01:03
01:04
255 км.
6 ч. 13 мин.
Ижевск
02:52
04:17
339 км.
8 ч. 2 мин.
Агрыз
04:57
05:30
371 км.
10 ч. 7 мин.
Можга
06:21
06:37
421 км.
11 ч. 31 мин.
Люга
06:54
07:04
436 км.
12 ч. 4 мин.
Кизнер
07:35
07:39
467 км.
12 ч. 45 мин.
Вятские Поляны
08:12
08:22
497 км.
13 ч. 22 мин.
Кукмор
08:34
08:38
505 км.
13 ч. 44 мин.
Шемордан
09:13
09:14
537 км.
14 ч. 23 мин.
Арск
09:48
09:50
570 км.
14 ч. 58 мин.
Казань
Пассажирская
11:00
11:50
628 км.
16 ч. 10 мин.
Зеленый Дол
12:46
12:48
662 км.
17 ч. 56 мин.
Свияжск
13:00
13:04
667 км.
18 ч. 10 мин.
Буа
15:01
15:04
761 км.
20 ч. 11 мин.
Ульяновск
Центральный
16:41
17:22
838 км.
21 ч. 51 мин.
Сызрань Город
21:28
21:35
963 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Возрождение
22:45
22:47
1015 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Кулатка
23:10
23:12
1041 км.
1 д. 4 ч. 20 мин.
Сенная
00:19
00:21
1116 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:34
03:14
1211 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
Петров Вал
06:55
07:03
1376 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
Волгоград 1
10:22
11:05
1542 км.
1 д. 15 ч. 32 мин.
Суровикино
13:28
13:31
1665 км.
1 д. 18 ч. 38 мин.
Морозовская
14:51
15:23
1744 км.
1 д. 20 ч. 1 мин.
Волгодонская
17:26
17:31
1839 км.
1 д. 22 ч. 36 мин.
Куберле
18:43
18:45
1895 км.
1 д. 23 ч. 53 мин.
Двойная
19:07
19:10
1914 км.
2 д. 0 ч. 17 мин.
Пролетарская
19:50
19:53
1946 км.
2 д. 1 ч. 0 мин.
Сальск
20:25
20:55
1973 км.
2 д. 1 ч. 35 мин.
Песчанокопская
22:00
22:03
2022 км.
2 д. 3 ч. 10 мин.
Белоглинская
22:24
22:27
2042 км.
2 д. 3 ч. 34 мин.
Ея
22:47
22:50
2060 км.
2 д. 3 ч. 57 мин.
Кавказская
01:02
01:34
2119 км.
2 д. 6 ч. 12 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:32
02:42
2184 км.
2 д. 7 ч. 42 мин.
Невинномысская
03:43
03:48
2261 км.
2 д. 8 ч. 53 мин.
Минеральные Воды
05:02
05:44
2365 км.
2 д. 10 ч. 12 мин.
Пятигорск
06:16
06:20
2385 км.
2 д. 11 ч. 26 мин.
Ессентуки
06:39
06:43
2401 км.
2 д. 11 ч. 49 мин.
Кисловодск
07:12
2420 км.
2 д. 12 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка оставила неизгладимые впечатления. В частности потому что я потом недели болела, так как мне в процессе езды сильно надуло с окна. Так что отправляясь на таком поезде – будьте готовы к этому недоразумению.
Плацкарт. Верхняя полка. Наверное ее придумали для карликов или для китайцев .Сидеть просто невозможно. Всю дорогу или в согнутом сидячем, или в лежачем состоянии.
Скажу так. Как мне кажется цена полностью соответствует качеству. Проводницы приятные, вагоны опрятные и вполне неплохие. Туалеты как всегда. Хорошо соседи попались неплохие.
Не повезло попасть в старый вагон. Почему билеты на поезда продаются по одной и той же цене – что на новые вагоны, что на старые? Как сделать так, чтобы попадать все время в новый вагон? Туалеты не зайти – вонь на весь вагон. Естественно не био.
В поезде было немного душновато. Я ехала с собакой. Проблем никаких не было совершенно. Постельное белье выдали приличное. Без дырок и приятно пахнущее чистотой. Благодарю.