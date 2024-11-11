Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 451Й Ульяновск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
12:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сызрань Город
16:13
16:25
125 км.
3 ч. 35 мин.
Возрождение
17:43
17:46
177 км.
5 ч. 5 мин.
Кулатка
18:09
18:12
203 км.
5 ч. 31 мин.
Сенная
19:22
19:26
278 км.
6 ч. 44 мин.
Саратов 1
Пассажирский
22:43
23:23
373 км.
10 ч. 5 мин.
Петров Вал
03:56
03:58
538 км.
15 ч. 18 мин.
Волгоград 1
07:15
07:52
704 км.
18 ч. 37 мин.
Сарепта
08:34
08:37
725 км.
19 ч. 56 мин.
Жутово
10:22
10:24
813 км.
21 ч. 44 мин.
Котельниково
11:28
11:30
866 км.
22 ч. 50 мин.
Ремонтная
12:12
12:15
903 км.
23 ч. 34 мин.
Зимовники
12:51
12:54
939 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Сальск
14:48
15:22
1041 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Песчанокопская
16:20
16:25
1090 км.
1 д. 3 ч. 42 мин.
Белоглинская
16:50
16:54
1110 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Ея
17:15
17:20
1128 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Ровное
17:32
17:34
1136 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Кавказская
19:51
20:23
1191 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Отрадо-Кубанская
20:59
21:01
1220 км.
1 д. 8 ч. 21 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
21:33
21:35
1253 км.
1 д. 8 ч. 55 мин.
Курганная
22:50
22:54
1293 км.
1 д. 10 ч. 12 мин.
Белореченская
00:03
00:39
1350 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Хадыженская
01:49
01:52
1398 км.
1 д. 13 ч. 11 мин.
Туапсе
03:17
03:22
1447 км.
1 д. 14 ч. 39 мин.
Лазаревская
04:01
04:10
1474 км.
1 д. 15 ч. 23 мин.
Лоо
04:55
04:59
1506 км.
1 д. 16 ч. 17 мин.
Сочи
05:35
05:42
1522 км.
1 д. 16 ч. 57 мин.
Хоста
06:01
06:03
1535 км.
1 д. 17 ч. 23 мин.
Адлер
06:14
1543 км.
1 д. 17 ч. 36 мин.
