Ульяновск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Ульяновск.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Ульяновск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Ульяновск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
681Ж
Ульяновск
Самара
00:10
Ульяновск (Центральный)
8 ч. 15 мин.
08:25
Самара
229Й
Ульяновск
Москва
00:47
Ульяновск (Центральный)
16 ч. 51 мин.
17:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
297Й
Уфа
Москва
01:19
Ульяновск (Центральный)
2 д. 5 ч. 6 мин.
17:28
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
573Й
Уфа
Москва
01:27
Ульяновск (Центральный)
1 д. 6 ч. 21 мин.
17:26
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
923Ж
Самара
Йошкар-Ола
01:27
Ульяновск (Центральный)
13 ч. 20 мин.
08:30
Йошкар-Ола
597Ж
Саратов
Йошкар-Ола
02:29
Ульяновск (Центральный)
16 ч. 50 мин.
09:00
Йошкар-Ола
509Г
Казань
Новороссийск
03:25
Ульяновск (Центральный)
1 д. 16 ч. 32 мин.
15:20
Новороссийск
522Е
Приобье
Новороссийск
03:25
Ульяновск (Центральный)
3 д. 3 ч. 38 мин.
15:20
Новороссийск
492С
Адлер
Казань
03:34
Ульяновск (Центральный)
1 д. 22 ч. 4 мин.
08:45
Казань (Пассажирская)
923С
Уфа
Казань
03:34
Ульяновск (Центральный)
21 ч. 28 мин.
08:45
Казань (Пассажирская)
452С
Адлер
Ижевск
04:01
Ульяновск (Центральный)
2 д. 7 ч. 49 мин.
18:30
Ижевск
242Э
Москва
Уфа
04:03
Ульяновск (Центральный)
1 д. 3 ч. 15 мин.
16:15
Уфа
116Й
Москва
Уфа
04:09
Ульяновск (Центральный)
1 д. 4 ч. 37 мин.
17:03
Уфа
590Й
Адлер
Тюмень
05:02
Ульяновск (Центральный)
2 д. 22 ч. 32 мин.
10:07
Тюмень
302М
Москва
Челябинск
05:06
Ульяновск (Центральный)
1 д. 17 ч. 8 мин.
06:00
Челябинск-Главный
392У
Москва
Челябинск
05:07
Ульяновск (Центральный)
1 д. 17 ч. 8 мин.
06:00
Челябинск-Главный
524С
Адлер
Екатеринбург
06:07
Ульяновск (Центральный)
2 д. 15 ч. 49 мин.
04:25
Екатеринбург (Пассажирский)
050Й
Москва
Уфа
06:20
Ульяновск (Центральный)
1 д. 3 ч. 21 мин.
18:46
Уфа
347А
Санкт-Петербург
Уфа
06:20
Ульяновск (Центральный)
2 д. 1 ч. 1 мин.
18:46
Уфа
515Э
Казань
Анапа
06:34
Ульяновск (Центральный)
1 д. 19 ч. 12 мин.
20:52
Анапа
515Г
Ижевск
Анапа
06:40
Ульяновск (Центральный)
2 д. 0 ч. 26 мин.
20:18
Анапа
589Е
Тюмень
Адлер
06:56
Ульяновск (Центральный)
3 д. 1 ч. 49 мин.
04:15
Адлер
367С
Кисловодск
Киров
07:16
Ульяновск (Центральный)
2 д. 13 ч. 41 мин.
05:00
Киров (Пассажирский)
119Э
Кисловодск
Тюмень
07:16
Ульяновск (Центральный)
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
Тюмень
365С
Кисловодск
Пермь
07:16
Ульяновск (Центральный)
2 д. 15 ч. 12 мин.
06:31
Пермь 2
347Ж
Санкт-Петербург
Уфа
07:26
Ульяновск (Центральный)
2 д. 2 ч. 25 мин.
20:10
Уфа
298Й
Москва
Димитровград
07:44
Ульяновск (Центральный)
18 ч. 11 мин.
09:37
Димитровград
045С
Урал
Кисловодск
Екатеринбург
09:15
Ульяновск (Центральный)
2 д. 6 ч. 21 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
508С
Новороссийск
Ижевск
09:16
Ульяновск (Центральный)
2 д. 2 ч. 52 мин.
20:02
Ижевск
263Й
Ульяновск
Москва
10:30
Ульяновск (Центральный)
17 ч. 29 мин.
03:59
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
583С
Анапа
Казань
10:41
Ульяновск (Центральный)
2 д. 0 ч. 25 мин.
15:45
Казань (Пассажирская)
591С
Анапа
Нижневартовск
10:41
Ульяновск (Центральный)
3 д. 20 ч. 35 мин.
11:55
Нижневартовск 1
593С
Анапа
Новокузнецк
10:41
Ульяновск (Центральный)
4 д. 9 ч. 2 мин.
00:22
Новокузнецк
497Э
Анапа
Нижневартовск
10:41
Ульяновск (Центральный)
3 д. 14 ч. 31 мин.
05:36
Нижневартовск 1
497С
Анапа
Тюмень
10:41
Ульяновск (Центральный)
2 д. 23 ч. 37 мин.
14:42
Тюмень
499С
Анапа
Новый Уренгой
10:41
Ульяновск (Центральный)
4 д. 7 ч. 28 мин.
22:48
Новый Уренгой
354С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Пермь
11:37
Ульяновск (Центральный)
2 д. 14 ч. 48 мин.
10:21
Пермь 2
499Э
Анапа
Новый Уренгой
11:40
Ульяновск (Центральный)
4 д. 7 ч. 42 мин.
23:07
Новый Уренгой
185Е
Таврия
Тюмень
Симферополь
11:54
Ульяновск (Центральный)
3 д. 5 ч. 35 мин.
11:40
Симферополь
451Й
Ульяновск
Адлер
12:38
Ульяновск (Центральный)
1 д. 17 ч. 36 мин.
06:14
Адлер
391У
Челябинск
Москва
13:11
Ульяновск (Центральный)
1 д. 17 ч. 30 мин.
05:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
301У
Челябинск
Москва
13:11
Ульяновск (Центральный)
1 д. 17 ч. 30 мин.
05:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
510С
Новороссийск
Казань
13:14
Ульяновск (Центральный)
1 д. 17 ч. 58 мин.
18:23
Казань (Пассажирская)
522С
Новороссийск
Приобье
13:14
Ульяновск (Центральный)
3 д. 8 ч. 50 мин.
09:15
Приобье
115Й
Уфа
Москва
13:15
Ульяновск (Центральный)
1 д. 5 ч. 17 мин.
05:12
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
265Й
Уфа
Москва
13:16
Ульяновск (Центральный)
2 д. 2 ч. 55 мин.
04:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
491Э
Казань
Адлер
13:54
Ульяновск (Центральный)
1 д. 23 ч. 1 мин.
06:19
Адлер
451Г
Ижевск
Адлер
13:54
Ульяновск (Центральный)
2 д. 10 ч. 37 мин.
06:19
Адлер
610Й
Ульяновск
Уфа
13:56
Ульяновск (Центральный)
13 ч. 58 мин.
03:54
Уфа
213Й
Ульяновск
Москва
14:20
Ульяновск (Центральный)
14 ч. 55 мин.
05:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
497И
Тюмень
Анапа
16:47
Ульяновск (Центральный)
2 д. 21 ч. 3 мин.
11:10
Анапа
497Е
Нижневартовск
Анапа
16:47
Ульяновск (Центральный)
3 д. 15 ч. 20 мин.
11:10
Анапа
107Ж
Волгоград
Нижневартовск
16:56
Ульяновск (Центральный)
2 д. 14 ч. 20 мин.
13:30
Нижневартовск 1
105Ж
Волгоград
Нижневартовск
17:11
Ульяновск (Центральный)
2 д. 15 ч. 2 мин.
14:12
Нижневартовск 1
493Й
Ульяновск
Анапа
17:11
Ульяновск (Центральный)
1 д. 17 ч. 59 мин.
11:10
Анапа
583Г
Казань
Анапа
17:11
Ульяновск (Центральный)
1 д. 23 ч. 48 мин.
11:10
Анапа
499Е
Новый Уренгой
Анапа
17:11
Ульяновск (Центральный)
4 д. 5 ч. 10 мин.
11:10
Анапа
598У
Челябинск
Анапа
17:11
Ульяновск (Центральный)
2 д. 21 ч. 13 мин.
11:10
Анапа
368Г
Киров
Кисловодск
17:22
Ульяновск (Центральный)
2 д. 12 ч. 22 мин.
07:12
Кисловодск
365Е
Пермь
Кисловодск
17:22
Ульяновск (Центральный)
2 д. 10 ч. 52 мин.
07:12
Кисловодск
119Е
Тюмень
Кисловодск
17:22
Ульяновск (Центральный)
2 д. 16 ч. 30 мин.
07:12
Кисловодск
107С
Волгоград
Екатеринбург
17:48
Ульяновск (Центральный)
1 д. 15 ч. 0 мин.
14:10
Екатеринбург (Пассажирский)
407Е
Нижневартовск
Волгоград
18:14
Ульяновск (Центральный)
2 д. 18 ч. 34 мин.
11:44
Волгоград 1
107Е
Нижневартовск
Волгоград
18:16
Ульяновск (Центральный)
2 д. 16 ч. 14 мин.
11:44
Волгоград 1
507Г
Ижевск
Новороссийск
18:24
Ульяновск (Центральный)
2 д. 5 ч. 1 мин.
11:25
Новороссийск
105Е
Нижневартовск
Волгоград
18:29
Ульяновск (Центральный)
2 д. 15 ч. 49 мин.
11:48
Волгоград 1
270М
Москва
Уфа
18:34
Ульяновск (Центральный)
1 д. 7 ч. 13 мин.
09:03
Уфа
315Г
Казань
Ташкент (Узбекистан)
18:51
Ульяновск (Центральный)
2 д. 17 ч. 50 мин.
04:23
Ташкент (Центральный)
923Н
Новосибирск
Волгоград
19:00
Ульяновск (Центральный)
3 д. 15 ч. 41 мин.
12:00
Волгоград 1
915Г
Казань
Севастополь
19:35
Ульяновск (Центральный)
2 д. 20 ч. 22 мин.
09:00
Севастополь
021Й
Ульяновск
Ульяновск
Москва
19:45
Ульяновск (Центральный)
13 ч. 15 мин.
09:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
353Е
Пермь
Имеретинский Курорт (Адлер)
20:00
Ульяновск (Центральный)
2 д. 16 ч. 52 мин.
11:09
Имеретинский Курорт
937М
Ульяновск
Рузаевка
20:10
Ульяновск (Центральный)
4 ч. 54 мин.
01:04
Рузаевка
049М
Уфа
Москва
20:23
Ульяновск (Центральный)
1 д. 3 ч. 55 мин.
11:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
249Ж
Ульяновск
Москва
20:23
Ульяновск (Центральный)
14 ч. 52 мин.
11:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
229Э
Уфа
Москва
20:23
Ульяновск (Центральный)
1 д. 3 ч. 55 мин.
11:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
257Й
Ульяновск
Москва
20:28
Ульяновск (Центральный)
15 ч. 14 мин.
11:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
201Й
Ульяновск
Москва
20:31
Ульяновск (Центральный)
14 ч. 54 мин.
11:25
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
273Й
Ульяновск
Москва
20:40
Ульяновск (Центральный)
14 ч. 35 мин.
11:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
515С
Анапа
Ижевск
22:15
Ульяновск (Центральный)
2 д. 2 ч. 50 мин.
10:25
Ижевск
113Й
Уфа
Рузаевка
23:13
Ульяновск (Центральный)
16 ч. 49 мин.
03:55
Рузаевка
247Й
Гранд
Уфа
Москва
23:30
Ульяновск (Центральный)
1 д. 4 ч. 24 мин.
14:55
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
045Е
Урал
Екатеринбург
Кисловодск
23:39
Ульяновск (Центральный)
2 д. 13 ч. 43 мин.
13:28
Кисловодск
347Й
Уфа
Санкт-Петербург
23:51
Ульяновск (Центральный)
2 д. 1 ч. 33 мин.
12:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
523Е
Екатеринбург
Адлер
23:57
Ульяновск (Центральный)
2 д. 17 ч. 38 мин.
18:38
Адлер
251Й
Димитровград
Москва
23:58
Ульяновск (Центральный)
18 ч. 7 мин.
15:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
251Ж
Ульяновск
Москва
23:58
Ульяновск (Центральный)
15 ч. 29 мин.
15:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Ульяновск включает 172 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:10 по направлению к станции Ульяновск;
  • последний поезд прибывает в 23:07 от станции Новый Уренгой.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Ульяновск.

Актуальное расписание поездов станции Ульяновск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
