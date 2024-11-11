Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 298Й Москва — Димитровград. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:26
18 ч. 11 мин.
09:37
20
Маршрут следования поезда 298Й Москва — Димитровград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Димитровград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
18:24
18:36
181 км.
2 ч. 58 мин.
Шилово
19:54
19:57
264 км.
4 ч. 28 мин.
Чучково
20:32
20:34
299 км.
5 ч. 6 мин.
Сасово
21:05
21:10
332 км.
5 ч. 39 мин.
Зубова Поляна
22:10
22:13
398 км.
6 ч. 44 мин.
Потьма
22:23
22:26
403 км.
6 ч. 57 мин.
Торбеево
22:48
22:51
425 км.
7 ч. 22 мин.
Ковылкино
23:34
23:37
469 км.
8 ч. 8 мин.
Кадошкино
00:15
00:17
501 км.
8 ч. 49 мин.
Рузаевка
00:54
01:10
535 км.
9 ч. 28 мин.
Воеводское
01:51
01:54
565 км.
10 ч. 25 мин.
Ночка
02:45
02:48
613 км.
11 ч. 19 мин.
Инза
03:08
03:36
629 км.
11 ч. 42 мин.
Вешкайма
04:51
05:01
683 км.
13 ч. 25 мин.
Чуфарово
05:23
05:25
698 км.
13 ч. 57 мин.
Майна
05:51
05:53
716 км.
14 ч. 25 мин.
Ульяновск
Центральный
06:55
07:44
764 км.
15 ч. 29 мин.
Верхняя Терраса
08:14
08:16
779 км.
16 ч. 48 мин.
Димитровград
09:37
849 км.
18 ч. 11 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Димитровград Распечатать расписание поезда