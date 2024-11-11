Поезд 522Е Приобье — Новороссийск

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:42

Приобье

3 д. 3 ч. 38 мин.

15:20

Новороссийск

56

Маршрут следования поезда 522Е Приобье — Новороссийск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Приобье — Новороссийск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Приобье

11:42

0 км.

0 ч. 0 мин.

Нягань

12:39

10 мин.

12:49

45 км.

0 ч. 57 мин.

Вонъеган

13:39

2 мин.

13:41

76 км.

1 ч. 57 мин.

Пантынг

14:00

1 мин.

14:01

88 км.

2 ч. 18 мин.

Коммунистическая

14:38

2 мин.

14:40

113 км.

2 ч. 56 мин.

Конда

15:18

3 мин.

15:21

144 км.

3 ч. 36 мин.

Нюрих

15:41

1 мин.

15:42

157 км.

3 ч. 59 мин.

Верхнекондинская

16:04

30 мин.

16:34

172 км.

4 ч. 22 мин.

Геологическая

16:52

5 мин.

16:57

186 км.

5 ч. 10 мин.

Алябьево

17:26

3 мин.

17:29

213 км.

5 ч. 44 мин.

Разъезд 135км

17:42

2 мин.

17:44

223 км.

6 ч. 0 мин.

Атымья

18:10

2 мин.

18:12

246 км.

6 ч. 28 мин.

Пелым

18:30

2 мин.

18:32

262 км.

6 ч. 48 мин.

Оус

19:04

2 мин.

19:06

291 км.

7 ч. 22 мин.

Першино

20:01

2 мин.

20:03

351 км.

8 ч. 19 мин.

Ивдель 1

20:16

3 мин.

20:19

356 км.

8 ч. 34 мин.

Серов

22:32

43 мин.

23:15

474 км.

10 ч. 50 мин.

Верхотурье

00:41

2 мин.

00:43

553 км.

12 ч. 59 мин.

Нижний Тагил

03:04

22 мин.

03:26

669 км.

15 ч. 22 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

05:35

140 мин.

07:55

791 км.

17 ч. 53 мин.

Ревда

08:48

2 мин.

08:50

832 км.

21 ч. 6 мин.

Дружинино

09:26

30 мин.

09:56

856 км.

21 ч. 44 мин.

Красноуфимск

11:54

3 мин.

11:57

965 км.

1 д. 0 ч. 12 мин.

Чернушка

13:57

2 мин.

13:59

1068 км.

1 д. 2 ч. 15 мин.

Янаул

15:00

2 мин.

15:02

1142 км.

1 д. 3 ч. 18 мин.

Сарапул

16:13

1 мин.

16:14

1215 км.

1 д. 4 ч. 31 мин.

Агрыз

17:00

15 мин.

17:15

1262 км.

1 д. 5 ч. 18 мин.

Можга

18:04

2 мин.

18:06

1312 км.

1 д. 6 ч. 22 мин.

Кизнер

18:55

2 мин.

18:57

1358 км.

1 д. 7 ч. 13 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

21:35

9 мин.

21:44

1516 км.

1 д. 9 ч. 53 мин.

Зеленый Дол

23:29

2 мин.

23:31

1548 км.

1 д. 11 ч. 47 мин.

Буа

01:21

1 мин.

01:22

1647 км.

1 д. 13 ч. 39 мин.

Ульяновск
Центральный

02:53

32 мин.

03:25

1724 км.

1 д. 15 ч. 11 мин.

Сызрань Город

07:12

7 мин.

07:19

1849 км.

1 д. 19 ч. 30 мин.

Возрождение

08:33

2 мин.

08:35

1901 км.

1 д. 20 ч. 51 мин.

Сенная

10:00

6 мин.

10:06

2002 км.

1 д. 22 ч. 18 мин.

Саратов 1
Пассажирский

12:36

40 мин.

13:16

2097 км.

2 д. 0 ч. 54 мин.

Петров Вал

17:12

2 мин.

17:14

2262 км.

2 д. 5 ч. 30 мин.

Волгоград 1

21:01

44 мин.

21:45

2428 км.

2 д. 9 ч. 19 мин.

Сарепта

22:22

2 мин.

22:24

2449 км.

2 д. 10 ч. 40 мин.

Жутово

00:01

2 мин.

00:03

2537 км.

2 д. 12 ч. 19 мин.

Котельниково

01:02

2 мин.

01:04

2590 км.

2 д. 13 ч. 20 мин.

Ремонтная

01:51

3 мин.

01:54

2627 км.

2 д. 14 ч. 9 мин.

Зимовники

02:28

3 мин.

02:31

2663 км.

2 д. 14 ч. 46 мин.

Куберле

03:01

3 мин.

03:04

2688 км.

2 д. 15 ч. 19 мин.

Сальск

04:47

23 мин.

05:10

2765 км.

2 д. 17 ч. 5 мин.

Песчанокопская

06:10

5 мин.

06:15

2814 км.

2 д. 18 ч. 28 мин.

Тихорецкая

08:09

18 мин.

08:27

2896 км.

2 д. 20 ч. 27 мин.

Выселки

09:30

5 мин.

09:35

2943 км.

2 д. 21 ч. 48 мин.

Кореновск

10:08

14 мин.

10:22

2962 км.

2 д. 22 ч. 26 мин.

Динская

11:00

8 мин.

11:08

2996 км.

2 д. 23 ч. 18 мин.

Краснодар 1

12:16

17 мин.

12:33

3023 км.

3 д. 0 ч. 34 мин.

Абинская

13:48

2 мин.

13:50

3091 км.

3 д. 2 ч. 6 мин.

Крымская

14:05

4 мин.

14:09

3102 км.

3 д. 2 ч. 23 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

14:40

15 мин.

14:55

3130 км.

3 д. 2 ч. 58 мин.

Новороссийск

15:20

3144 км.

3 д. 3 ч. 38 мин.

Информация о поезде 522Е

Планируете поездку по маршруту Приобье — Новороссийск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 522Е. Этот поезд отправляется со станции Приобье в 11:42 и прибывает на конечную станцию Новороссийск в 15:20. Вся дорога занимает 3 д. 3 ч. 38 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 7 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3057 руб.
  • стоимость купейного места – 16631 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 522Е Приобье - Новороссийск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

56 станций

Самая длинная остановка:

140 мин. – станция Екатеринбург (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3057 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Александра Дмитриевна

    В целом наша поездка прошла спокойно и очень комфортно. Проводница очень приятная девушка. Общалась очень вежливо. Приносила чай. Очень вежливая девушка.

  2. Запрудский Павел

    В вагоне не работал кондиционер и дополнительно какой-то идиот еще додумался заклеить вытяжки скотчем! Духота неимоверная, оторвали этот скотч нафиг. Хоть чуть чуть стало лучше

  3. Волошина Елена Павловна

    Поездка могла быть конечно и получше. Убирались за все время только один раз и тот формально. Туалет чем дальше тем был грязнее. Не зайти под конец было. Ужасно!

  4. Николай

    Добрый день. Все было более-менее. Что меня огорчило – это дырка в простыне размером с ладонь. Показал проводнице – она отказалась заменить мотивируя это тем, что у нее нет дополнительных комплектов белья. Платишь деньги, получаешь непонятно что.

  5. Рита

    Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
