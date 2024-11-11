Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 522Е Приобье — Новороссийск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:42
3 д. 3 ч. 38 мин.
15:20
56
Маршрут следования поезда 522Е Приобье — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приобье — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приобье
11:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нягань
12:39
12:49
45 км.
0 ч. 57 мин.
Вонъеган
13:39
13:41
76 км.
1 ч. 57 мин.
Пантынг
14:00
14:01
88 км.
2 ч. 18 мин.
Коммунистическая
14:38
14:40
113 км.
2 ч. 56 мин.
Конда
15:18
15:21
144 км.
3 ч. 36 мин.
Нюрих
15:41
15:42
157 км.
3 ч. 59 мин.
Верхнекондинская
16:04
16:34
172 км.
4 ч. 22 мин.
Геологическая
16:52
16:57
186 км.
5 ч. 10 мин.
Алябьево
17:26
17:29
213 км.
5 ч. 44 мин.
Разъезд 135км
17:42
17:44
223 км.
6 ч. 0 мин.
Атымья
18:10
18:12
246 км.
6 ч. 28 мин.
Пелым
18:30
18:32
262 км.
6 ч. 48 мин.
Оус
19:04
19:06
291 км.
7 ч. 22 мин.
Першино
20:01
20:03
351 км.
8 ч. 19 мин.
Ивдель 1
20:16
20:19
356 км.
8 ч. 34 мин.
Серов
22:32
23:15
474 км.
10 ч. 50 мин.
Верхотурье
00:41
00:43
553 км.
12 ч. 59 мин.
Нижний Тагил
03:04
03:26
669 км.
15 ч. 22 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
05:35
07:55
791 км.
17 ч. 53 мин.
Ревда
08:48
08:50
832 км.
21 ч. 6 мин.
Дружинино
09:26
09:56
856 км.
21 ч. 44 мин.
Красноуфимск
11:54
11:57
965 км.
1 д. 0 ч. 12 мин.
Чернушка
13:57
13:59
1068 км.
1 д. 2 ч. 15 мин.
Янаул
15:00
15:02
1142 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Сарапул
16:13
16:14
1215 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Агрыз
17:00
17:15
1262 км.
1 д. 5 ч. 18 мин.
Можга
18:04
18:06
1312 км.
1 д. 6 ч. 22 мин.
Кизнер
18:55
18:57
1358 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
21:35
21:44
1516 км.
1 д. 9 ч. 53 мин.
Зеленый Дол
23:29
23:31
1548 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Буа
01:21
01:22
1647 км.
1 д. 13 ч. 39 мин.
Ульяновск
Центральный
02:53
03:25
1724 км.
1 д. 15 ч. 11 мин.
Сызрань Город
07:12
07:19
1849 км.
1 д. 19 ч. 30 мин.
Возрождение
08:33
08:35
1901 км.
1 д. 20 ч. 51 мин.
Сенная
10:00
10:06
2002 км.
1 д. 22 ч. 18 мин.
Саратов 1
Пассажирский
12:36
13:16
2097 км.
2 д. 0 ч. 54 мин.
Петров Вал
17:12
17:14
2262 км.
2 д. 5 ч. 30 мин.
Волгоград 1
21:01
21:45
2428 км.
2 д. 9 ч. 19 мин.
Сарепта
22:22
22:24
2449 км.
2 д. 10 ч. 40 мин.
Жутово
00:01
00:03
2537 км.
2 д. 12 ч. 19 мин.
Котельниково
01:02
01:04
2590 км.
2 д. 13 ч. 20 мин.
Ремонтная
01:51
01:54
2627 км.
2 д. 14 ч. 9 мин.
Зимовники
02:28
02:31
2663 км.
2 д. 14 ч. 46 мин.
Куберле
03:01
03:04
2688 км.
2 д. 15 ч. 19 мин.
Сальск
04:47
05:10
2765 км.
2 д. 17 ч. 5 мин.
Песчанокопская
06:10
06:15
2814 км.
2 д. 18 ч. 28 мин.
Тихорецкая
08:09
08:27
2896 км.
2 д. 20 ч. 27 мин.
Выселки
09:30
09:35
2943 км.
2 д. 21 ч. 48 мин.
Кореновск
10:08
10:22
2962 км.
2 д. 22 ч. 26 мин.
Динская
11:00
11:08
2996 км.
2 д. 23 ч. 18 мин.
Краснодар 1
12:16
12:33
3023 км.
3 д. 0 ч. 34 мин.
Абинская
13:48
13:50
3091 км.
3 д. 2 ч. 6 мин.
Крымская
14:05
14:09
3102 км.
3 д. 2 ч. 23 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
14:40
14:55
3130 км.
3 д. 2 ч. 58 мин.
Новороссийск
15:20
3144 км.
3 д. 3 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В целом наша поездка прошла спокойно и очень комфортно. Проводница очень приятная девушка. Общалась очень вежливо. Приносила чай. Очень вежливая девушка.
В вагоне не работал кондиционер и дополнительно какой-то идиот еще додумался заклеить вытяжки скотчем! Духота неимоверная, оторвали этот скотч нафиг. Хоть чуть чуть стало лучше
Поездка могла быть конечно и получше. Убирались за все время только один раз и тот формально. Туалет чем дальше тем был грязнее. Не зайти под конец было. Ужасно!
Добрый день. Все было более-менее. Что меня огорчило – это дырка в простыне размером с ладонь. Показал проводнице – она отказалась заменить мотивируя это тем, что у нее нет дополнительных комплектов белья. Платишь деньги, получаешь непонятно что.
Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.