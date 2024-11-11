Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 270М Москва — Уфа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 270М Москва — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
05:10
05:22
181 км.
3 ч. 20 мин.
Зубова Поляна
09:03
09:06
392 км.
7 ч. 13 мин.
Потьма
09:16
09:18
397 км.
7 ч. 26 мин.
Торбеево
09:39
09:41
419 км.
7 ч. 49 мин.
Ковылкино
10:26
10:28
463 км.
8 ч. 36 мин.
Кадошкино
11:07
11:09
495 км.
9 ч. 17 мин.
Рузаевка
11:43
11:58
529 км.
9 ч. 53 мин.
Инза
13:35
14:19
623 км.
11 ч. 45 мин.
Вешкайма
16:00
16:02
677 км.
14 ч. 10 мин.
Ульяновск
Центральный
18:02
18:34
758 км.
16 ч. 12 мин.
Чердаклы
19:40
19:42
793 км.
17 ч. 50 мин.
Димитровград
21:05
21:16
843 км.
19 ч. 15 мин.
Погрузная
22:33
22:35
897 км.
20 ч. 43 мин.
Нурлат
23:15
23:30
928 км.
21 ч. 25 мин.
Челна
23:59
00:01
947 км.
22 ч. 9 мин.
Шентала
00:38
00:40
971 км.
22 ч. 48 мин.
Бугульма
03:09
03:29
1058 км.
1 д. 1 ч. 19 мин.
Туймазы
04:49
04:51
1116 км.
1 д. 2 ч. 59 мин.
Кандры
05:21
05:46
1141 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Чишмы 1
07:43
07:45
1224 км.
1 д. 5 ч. 53 мин.
Уфа
09:03
1264 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
По вине пассажиров во время поездки несколько раз забивался туалет. Неужели идиоты не понимают что можно сливать в туалет а что нет. Рядом есть мусорка если что-то выбросить нужно.
В вагоне было очень прохладно. Отопление не включали потому что «неположено». В вагоне реально было градусов 20 не больше. Ехал в верхней одежде потому что как только снимешь – сразу замерзаешь.
Неприятно всю дорогу на меня дуло из окна. Ладно еще днем – оно не особо чувствуется потому что на улице тепло. Но ночью это было нвыносимо!!! На улице становилось холодно и дуло прямо мне в голову. Закрывалась как могла. Куртку на голову и так всю дорогу спала. Отдыха ноль поездкой не довольна!!!!!
Проводник мужчина. Очень все делал четко. Как швейцарские часы. Не сидел на месте, постоянно был при деле. Что мне понравилось – общался с пассажирами как будто они в ВИП ресторане, а он официант. Впервые в жизни почувствовал себя в поезде очень хорошо. Жаль не запомнил имя, таким проводникам нужно премии двойные выписывать
Ехала с дочкой на этом поезде в августе 2021 года в 7 (вроде) вагоне. Вагон старый. Персонал зато очень душевный. Если вы не ждете какого-то сверх комфорта от поезда и просто хотите доехать до места то он подойдет.