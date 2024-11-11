Маршрут следования поезда 021Й Ульяновск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
19:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Майна
20:39
20:41
48 км.
0 ч. 54 мин.
Вешкайма
21:27
21:29
81 км.
1 ч. 42 мин.
Инза
22:29
22:57
135 км.
2 ч. 44 мин.
Сура
23:31
23:33
174 км.
3 ч. 46 мин.
Рузаевка
00:32
00:39
229 км.
4 ч. 47 мин.
Сасово
03:23
03:27
428 км.
7 ч. 38 мин.
Шилово
04:18
04:20
495 км.
8 ч. 33 мин.
Рязань 1
05:39
05:51
578 км.
9 ч. 54 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:00
759 км.
13 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Здравствуйте. Доехали без приключений поезд хороший и поездка нам понравилась. Спасибо проводнику Анне Ивановне за помощь.
Ездил по работе в Москву – все прошло хорошо. Поезд чистый и едет быстро.
Добрый день. Ехали в августе 2020 на нем в Москву. Что могу отметить? 1. Чисто и аккуратно. 2. Поезд не старый 3. Вагоны не трясло. Вполне хороший вариант, если нужно добраться в Москву.
Скажу свои впечатления от поездки на данном поезде. Во-первых – цена соответствует качеству. Во-вторых – вагон от ТКС просто идеален! В-третьих работники поезда не хамят и добросовестно выполняют свои обязанности. И в-четвертых рабочие розетки что для меня было особенно важно, так как на протяжении всего пути пришлось работать за ноутбуком. Ставлю этому поезду 9 из 10.
Здравствуйте! Мне поездка очень понравилась! Очень аккуратный и приятный вагон. Вообще ничего плохого не могу сказать на счет поезда. Ехала в июле 2021 года, если это будет для кого-то важно. Спасибо всем!