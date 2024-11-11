Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 105Е Нижневартовск — Волгоград.
Маршрут следования поезда 105Е Нижневартовск — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
19:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
20:55
20:58
38 км.
0 ч. 56 мин.
Лангепасовский
21:42
21:45
83 км.
1 ч. 43 мин.
Ульт Ягун
22:45
22:49
141 км.
2 ч. 46 мин.
Сургут
23:41
00:23
193 км.
3 ч. 42 мин.
Пыть-Ях
01:50
01:55
258 км.
5 ч. 51 мин.
Куть-Ях
03:14
03:16
322 км.
7 ч. 15 мин.
Салым
04:07
04:12
364 км.
8 ч. 8 мин.
Демьянка
05:57
06:13
464 км.
9 ч. 58 мин.
Юность-Комсомольская
07:45
07:47
548 км.
11 ч. 46 мин.
Тобольск
09:17
09:27
633 км.
13 ч. 18 мин.
Тюмень
13:27
13:58
841 км.
17 ч. 28 мин.
Талица
15:54
15:56
948 км.
19 ч. 55 мин.
Камышлов
17:08
17:12
1014 км.
21 ч. 9 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:04
20:32
1142 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Ревда
21:20
21:22
1183 км.
1 д. 1 ч. 21 мин.
Дружинино
22:01
22:29
1207 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Красноуфимск
00:31
00:46
1316 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Чад
01:38
01:39
1351 км.
1 д. 5 ч. 39 мин.
Чернушка
02:40
02:42
1420 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Куеда
03:09
03:10
1450 км.
1 д. 7 ч. 10 мин.
Янаул
03:43
03:45
1494 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
Сарапул
04:56
04:58
1567 км.
1 д. 8 ч. 57 мин.
Агрыз
05:50
06:05
1614 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Можга
07:06
07:09
1664 км.
1 д. 11 ч. 7 мин.
Кизнер
08:02
08:05
1710 км.
1 д. 12 ч. 3 мин.
Вятские Поляны
08:46
08:48
1740 км.
1 д. 12 ч. 47 мин.
Казань
Пассажирская
11:18
12:17
1869 км.
1 д. 15 ч. 19 мин.
Зеленый Дол
13:13
13:15
1903 км.
1 д. 17 ч. 14 мин.
Свияжск
13:30
13:35
1908 км.
1 д. 17 ч. 31 мин.
Куланга
14:30
14:50
1946 км.
1 д. 18 ч. 31 мин.
Каратун
15:24
15:29
1971 км.
1 д. 19 ч. 25 мин.
Буа
16:12
16:17
2002 км.
1 д. 20 ч. 13 мин.
Ульяновск
Центральный
17:58
18:29
2079 км.
1 д. 21 ч. 59 мин.
Сызрань Город
22:04
22:16
2204 км.
2 д. 2 ч. 5 мин.
Возрождение
23:37
23:39
2256 км.
2 д. 3 ч. 38 мин.
Кулатка
00:02
00:04
2282 км.
2 д. 4 ч. 3 мин.
Сенная
01:09
01:14
2357 км.
2 д. 5 ч. 10 мин.
Саратов 1
Пассажирский
04:13
05:01
2452 км.
2 д. 8 ч. 14 мин.
Карамыш
06:44
06:46
2524 км.
2 д. 10 ч. 45 мин.
Петров Вал
08:33
08:35
2618 км.
2 д. 12 ч. 34 мин.
Волгоград 1
11:48
2784 км.
2 д. 15 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Хочу рассказать о подставе, которая была совершена 19.08.2021, когда я ехала с дочкой. Проводница нашего вагона продала дедушке водку. Причем дед был очень спокойный и улыбчивый, ехал с женой. Никого не трогал, играл с дочкой. Ночью примерно в 3 часа к нам в вагон пришли сотрудники полиции и сказали якобы что они учуяли запах водки. Причем ВСЕ ВООБЩЕ СПАЛИ! Они разбудили этого дедушку и выдали ему штраф. А ему через 3 часа выходить было. Представляете себе насколько это все подстроено! Дураку понятно что начальник поезда, полиция и проводница работают заодно в преступном сговоре. Остался сильный осадок от такого. Дедушка тоже очень расстроился что пришлось заплатить больше 2000 рублей.
Отличный поезд. Но старый. Отсюда и все неудобства, если такие появляются.
Биотуалеты появились и на том спасибо))) Не много поездов дальнего следования отличаются особым комфортом и т.п. Этот не исключение. Проводницы нормальные, а вот поезд подустал.
Ехали до Ульяновска и хочу подчеркнуть то, что проводники работали как нужно. Всю дорогу в вагонах поддерживалась чистота и порядок.
Спасибо все понравилось
Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.