Маршрут следования поезда 049М Уфа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
07:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дема
07:37
07:38
9 км.
0 ч. 17 мин.
Чишмы 1
08:18
08:20
40 км.
0 ч. 58 мин.
Буздяк
09:21
09:23
96 км.
2 ч. 1 мин.
Кандры
09:52
10:17
123 км.
2 ч. 32 мин.
Туймазы
10:49
10:51
148 км.
3 ч. 29 мин.
Бугульма
12:19
12:29
206 км.
4 ч. 59 мин.
Клявлино
13:42
13:44
264 км.
6 ч. 22 мин.
Шентала
14:32
14:34
305 км.
7 ч. 12 мин.
Челна
14:57
14:59
329 км.
7 ч. 37 мин.
Нурлат
15:21
15:23
348 км.
8 ч. 1 мин.
Погрузная
16:00
16:02
379 км.
8 ч. 40 мин.
Димитровград
16:59
17:18
433 км.
9 ч. 39 мин.
Чердаклы
18:22
18:24
483 км.
11 ч. 2 мин.
Верхняя Терраса
18:48
18:51
503 км.
11 ч. 28 мин.
Ульяновск
Центральный
19:18
20:23
518 км.
11 ч. 58 мин.
Майна
21:36
21:38
566 км.
14 ч. 16 мин.
Чуфарово
21:58
22:00
584 км.
14 ч. 38 мин.
Вешкайма
22:29
22:31
599 км.
15 ч. 9 мин.
Инза
23:33
00:01
653 км.
16 ч. 13 мин.
Ночка
00:19
00:21
669 км.
16 ч. 59 мин.
Воеводское
01:05
01:07
717 км.
17 ч. 45 мин.
Рузаевка
01:40
01:55
747 км.
18 ч. 20 мин.
Кадошкино
02:30
02:32
781 км.
19 ч. 10 мин.
Ковылкино
03:06
03:09
813 км.
19 ч. 46 мин.
Торбеево
03:50
03:53
857 км.
20 ч. 30 мин.
Потьма
04:12
04:15
879 км.
20 ч. 52 мин.
Зубова Поляна
04:25
04:28
884 км.
21 ч. 5 мин.
Кустаревка
05:06
05:08
926 км.
21 ч. 46 мин.
Сасово
05:30
05:34
949 км.
22 ч. 10 мин.
Чучково
06:01
06:03
982 км.
22 ч. 41 мин.
Шилово
06:37
06:40
1017 км.
23 ч. 17 мин.
Рязань 1
07:58
08:10
1100 км.
1 д. 0 ч. 38 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:15
1281 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
