Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 515Э Казань — Анапа.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 515Э Казань — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
01:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ульяновск
Центральный
06:01
06:34
175 км.
4 ч. 21 мин.
Сызрань Город
11:11
11:18
300 км.
9 ч. 31 мин.
Возрождение
12:28
12:30
352 км.
10 ч. 48 мин.
Кулатка
12:52
12:54
378 км.
11 ч. 12 мин.
Сенная
13:55
13:57
453 км.
12 ч. 15 мин.
Саратов 1
Пассажирский
16:49
17:43
548 км.
15 ч. 9 мин.
Карамыш
19:41
19:43
620 км.
18 ч. 1 мин.
Петров Вал
21:19
21:21
714 км.
19 ч. 39 мин.
Волгоград 1
00:33
01:16
880 км.
22 ч. 53 мин.
Суровикино
03:58
04:00
1003 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Обливская
04:27
04:29
1029 км.
1 д. 2 ч. 47 мин.
Чернышков
05:01
05:03
1053 км.
1 д. 3 ч. 21 мин.
Морозовская
05:37
05:47
1082 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Тацинская
06:52
06:54
1126 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Белая Калитва
07:53
07:55
1162 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Лихая
09:06
09:31
1206 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Зверево
09:58
10:00
1222 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Сулин
10:20
10:22
1237 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Шахтная
10:55
10:57
1255 км.
1 д. 9 ч. 15 мин.
Новочеркасск
11:37
11:39
1291 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Ростов
Главный
12:44
12:59
1329 км.
1 д. 11 ч. 4 мин.
Тимашевская
16:10
16:24
1514 км.
1 д. 14 ч. 30 мин.
Протока
17:47
17:49
1590 км.
1 д. 16 ч. 7 мин.
Анапа
20:52
1662 км.
1 д. 19 ч. 12 мин.
