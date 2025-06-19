Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 598У Челябинск — Анапа
Маршрут следования поезда 598У Челябинск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
13:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
16:58
17:00
146 км.
3 ч. 1 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:58
19:30
239 км.
5 ч. 1 мин.
Дружинино
21:23
22:19
305 км.
7 ч. 26 мин.
Красноуфимск
00:34
00:36
414 км.
10 ч. 37 мин.
Чернушка
02:25
02:27
517 км.
12 ч. 28 мин.
Янаул
03:21
03:23
591 км.
13 ч. 24 мин.
Агрыз
05:19
05:43
712 км.
15 ч. 22 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
10:32
10:40
966 км.
20 ч. 35 мин.
Зеленый Дол
12:22
12:24
998 км.
22 ч. 25 мин.
Ульяновск
Центральный
16:31
17:11
1173 км.
1 д. 2 ч. 34 мин.
Сызрань Город
21:06
21:13
1298 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Возрождение
22:21
22:23
1350 км.
1 д. 8 ч. 24 мин.
Кулатка
22:45
22:47
1376 км.
1 д. 8 ч. 48 мин.
Сенная
23:50
23:52
1451 км.
1 д. 9 ч. 53 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:45
03:25
1546 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Петров Вал
07:42
07:44
1711 км.
1 д. 17 ч. 45 мин.
Волгоград 1
11:14
11:57
1877 км.
1 д. 21 ч. 17 мин.
Морозовская
15:59
16:03
2077 км.
2 д. 2 ч. 2 мин.
Лихая
18:58
19:24
2200 км.
2 д. 5 ч. 1 мин.
Первомайская
23:34
00:05
2315 км.
2 д. 9 ч. 37 мин.
Кущевка
01:22
01:37
2386 км.
2 д. 11 ч. 25 мин.
Краснодар 1
06:27
06:39
2563 км.
2 д. 16 ч. 30 мин.
Абинская
08:33
08:35
2631 км.
2 д. 18 ч. 36 мин.
Анапа
11:10
2696 км.
2 д. 21 ч. 13 мин.
