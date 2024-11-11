Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 213Й Ульяновск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
14:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Майна
15:39
15:41
48 км.
1 ч. 19 мин.
Вешкайма
16:27
16:29
81 км.
2 ч. 7 мин.
Инза
17:32
18:00
135 км.
3 ч. 12 мин.
Ночка
18:18
18:20
151 км.
3 ч. 58 мин.
Воеводское
19:11
19:13
199 км.
4 ч. 51 мин.
Рузаевка
19:51
20:06
229 км.
5 ч. 31 мин.
Кадошкино
20:45
20:47
263 км.
6 ч. 25 мин.
Ковылкино
21:20
21:24
295 км.
7 ч. 0 мин.
Торбеево
22:03
22:05
339 км.
7 ч. 43 мин.
Потьма
22:25
22:27
361 км.
8 ч. 5 мин.
Зубова Поляна
22:38
22:41
366 км.
8 ч. 18 мин.
Сасово
23:35
23:38
432 км.
9 ч. 15 мин.
Рязань 1
01:50
02:02
578 км.
11 ч. 30 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:15
759 км.
14 ч. 55 мин.
