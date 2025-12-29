Расписание поезда Ульяновск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
20:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Майна
21:39
21:41
48 км.
0 ч. 59 мин.
Вешкайма
22:28
22:30
81 км.
1 ч. 48 мин.
Глотовка
23:00
23:02
110 км.
2 ч. 20 мин.
Инза
23:40
00:28
134 км.
3 ч. 0 мин.
Рузаевка
02:03
02:18
228 км.
5 ч. 23 мин.
Ковылкино
03:25
03:27
295 км.
6 ч. 45 мин.
Потьма
04:22
04:24
361 км.
7 ч. 42 мин.
Зубова Поляна
04:34
04:36
366 км.
7 ч. 54 мин.
Рязань 1
07:58
08:10
577 км.
11 ч. 18 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:15
758 км.
14 ч. 35 мин.
