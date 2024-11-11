Поезд 107Ж Волгоград — Нижневартовск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:10

Волгоград

2 д. 14 ч. 20 мин.

13:30

Нижневартовск

45

Маршрут следования поезда 107Ж Волгоград — Нижневартовск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Волгоград — Нижневартовск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Волгоград 1

23:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Зензеватка

01:35

2 мин.

01:37

120 км.

2 ч. 25 мин.

Петров Вал

02:32

8 мин.

02:40

182 км.

3 ч. 22 мин.

Карамыш

04:23

15 мин.

04:38

276 км.

5 ч. 13 мин.

Паницкая

05:05

10 мин.

05:15

301 км.

5 ч. 55 мин.

Саратов 1
Пассажирский

06:36

51 мин.

07:27

352 км.

7 ч. 26 мин.

Сенная

10:00

2 мин.

10:02

447 км.

10 ч. 50 мин.

Кулатка

11:05

2 мин.

11:07

522 км.

11 ч. 55 мин.

Возрождение

11:30

2 мин.

11:32

548 км.

12 ч. 20 мин.

Сызрань Город

12:36

7 мин.

12:43

600 км.

13 ч. 26 мин.

Ульяновск
Центральный

16:24

32 мин.

16:56

725 км.

17 ч. 14 мин.

Буа

19:19

5 мин.

19:24

802 км.

20 ч. 9 мин.

Каратун

20:04

5 мин.

20:09

833 км.

20 ч. 54 мин.

Куланга

20:37

18 мин.

20:55

858 км.

21 ч. 27 мин.

Свияжск

21:40

5 мин.

21:45

896 км.

22 ч. 30 мин.

Зеленый Дол

21:58

2 мин.

22:00

901 км.

22 ч. 48 мин.

Казань
Пассажирская

22:46

86 мин.

00:12

935 км.

23 ч. 36 мин.

Вятские Поляны

02:13

2 мин.

02:15

1064 км.

1 д. 3 ч. 3 мин.

Кизнер

02:56

2 мин.

02:58

1094 км.

1 д. 3 ч. 46 мин.

Можга

03:38

2 мин.

03:40

1140 км.

1 д. 4 ч. 28 мин.

Агрыз

04:30

15 мин.

04:45

1190 км.

1 д. 5 ч. 20 мин.

Сарапул

05:37

2 мин.

05:39

1237 км.

1 д. 6 ч. 27 мин.

Амзя

06:19

1 мин.

06:20

1280 км.

1 д. 7 ч. 9 мин.

Янаул

06:51

2 мин.

06:53

1313 км.

1 д. 7 ч. 41 мин.

Куеда

07:28

1 мин.

07:29

1357 км.

1 д. 8 ч. 18 мин.

Чернушка

07:57

2 мин.

07:59

1387 км.

1 д. 8 ч. 47 мин.

Чад

09:00

1 мин.

09:01

1456 км.

1 д. 9 ч. 50 мин.

Красноуфимск

09:48

1 мин.

09:49

1491 км.

1 д. 10 ч. 38 мин.

Дружинино

11:40

30 мин.

12:10

1600 км.

1 д. 12 ч. 30 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

13:32

32 мин.

14:04

1666 км.

1 д. 14 ч. 22 мин.

Камышлов

16:48

2 мин.

16:50

1794 км.

1 д. 17 ч. 38 мин.

Талица

17:49

2 мин.

17:51

1860 км.

1 д. 18 ч. 39 мин.

Тюмень

19:40

47 мин.

20:27

1967 км.

1 д. 20 ч. 30 мин.

Тобольск

23:49

9 мин.

23:58

2175 км.

2 д. 0 ч. 39 мин.

Юность-Комсомольская

01:16

2 мин.

01:18

2260 км.

2 д. 2 ч. 6 мин.

Демьянка

02:41

16 мин.

02:57

2344 км.

2 д. 3 ч. 31 мин.

Салым

04:26

2 мин.

04:28

2444 км.

2 д. 5 ч. 16 мин.

Куть-Ях

05:15

2 мин.

05:17

2486 км.

2 д. 6 ч. 5 мин.

Пыть-Ях

06:16

5 мин.

06:21

2550 км.

2 д. 7 ч. 6 мин.

Усть-Юган

06:47

2 мин.

06:49

2573 км.

2 д. 7 ч. 37 мин.

Сургут

08:17

40 мин.

08:57

2615 км.

2 д. 9 ч. 7 мин.

Ульт Ягун

09:56

2 мин.

09:58

2667 км.

2 д. 10 ч. 46 мин.

Лангепасовский

11:15

5 мин.

11:20

2725 км.

2 д. 12 ч. 5 мин.

Мегион

12:19

3 мин.

12:22

2770 км.

2 д. 13 ч. 9 мин.

Нижневартовск 1

13:30

2808 км.

2 д. 14 ч. 20 мин.

Информация о поезде 107Ж

Планируете поездку по маршруту Волгоград — Нижневартовск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 107Ж. Этот поезд отправляется со станции Волгоград в 23:10 и прибывает на конечную станцию Нижневартовск в 13:30. Вся дорога занимает 2 д. 14 ч. 20 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 4 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 18538 руб.
  • стоимость купейного места – 18538 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 107Ж Волгоград - Нижневартовск: перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

45 станций

Самая длинная остановка:

86 мин. – станция Казань (Пассажирская)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

18538 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. Татьяна

    Здравствуйте! Хочется выразить огромную благодарность проводницам последнего вагона (я ехала 107 поездом с 21.02.19 - 22.02.19). Я чуть не опоздала на поезд и мой вагон был первый с головы. Я прыгнула на последних минутах с тяжёлыми сумками в самый последний вагон, хвост поезда и ещё со мной ребёнок 3 года с гипсом, не может ходить. Но проводница (жаль что забыла спросить имя) помогла мне с сумкой и ещё мужчин пассажиров тоже попросили помочь. Вообщем мне очень помогли. Огромное спасибо. В 3 вагоне купе где я ехала всю дорогу очень приятная девушка проводница работает. Внимательная, спокойная, все расскажет без раздражения. Было комфортно. Спасибо!

  2. Ольга

    Дорога была достаточно комфортной, сам поезд чистый. Проводница, как только сели в поезд, принесла чистое постельное белье, предлагала чай/кофе. Приятно удивило то, что теперь ещё выдают в индивидуальной упаковке зубную щетку и маленький тюбик зубной пасты.

  3. Ярослав

    Остался доволен поездкой. Сам вагон содержится в порядке и чистоте. Есть два биотуалета. Работали без сбоев всю дорогу. Вода отлично смывается. Есть тб, мыло и остальное. Очень удобное время следования!

  4. АЛЁНА

    Наша поездка я сейчас расскажу как прошла! Отвратительно! Мало того, что постоянно дуло в окна и ничего не работало, так оно все скрипело – думали вагон развалится на запчасти и не доедем! ! !! Пять тысяч коту под хвост, непонятно за что платим!?!?!

  5. Наталия Викторовна

    Добрый день. У нас поездка прошла очень хорошо. Проводница была вежливой и делала уборку по ходу движения. Очень понравилось то как она с нами общалась, такое чувство что прошла какие-то крутые курсы по обслуживанию пассажиров! Я в восторге))))

  6. Алина

    Белье выдали чистое, вопросов нет. Вагоны немного староватые, но повезло что не дуло из окон и нормально работал обогрев. Проводница очень шустрая и делала все быстро, претензий не имеем.

  7. Серега

    Хороший поезд, ездил к отцу в последний раз месяц назад. Очень понравилось.

  8. Ирина Манюк

    В стоимость билета входит на выбор или завтрак, или обед, или ужин. Еда не супер вкусная, но в целом нормальная. Есть можно))) Поездка прошла замечательно, попутчики (слава богу) попались адекватные и не алкаши. Читала книжку, слушала музыку и наслаждалась дорогой.

  9. Валера

    Спасибо за хорошее обслуживание. У нас в 8 вагоне была проводница Лариса. Очень хорошо выполняла работу.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
