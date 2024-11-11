Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 107Ж Волгоград — Нижневартовск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
23:10
2 д. 14 ч. 20 мин.
13:30
45
Маршрут следования поезда 107Ж Волгоград — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зензеватка
01:35
01:37
120 км.
2 ч. 25 мин.
Петров Вал
02:32
02:40
182 км.
3 ч. 22 мин.
Карамыш
04:23
04:38
276 км.
5 ч. 13 мин.
Паницкая
05:05
05:15
301 км.
5 ч. 55 мин.
Саратов 1
Пассажирский
06:36
07:27
352 км.
7 ч. 26 мин.
Сенная
10:00
10:02
447 км.
10 ч. 50 мин.
Кулатка
11:05
11:07
522 км.
11 ч. 55 мин.
Возрождение
11:30
11:32
548 км.
12 ч. 20 мин.
Сызрань Город
12:36
12:43
600 км.
13 ч. 26 мин.
Ульяновск
Центральный
16:24
16:56
725 км.
17 ч. 14 мин.
Буа
19:19
19:24
802 км.
20 ч. 9 мин.
Каратун
20:04
20:09
833 км.
20 ч. 54 мин.
Куланга
20:37
20:55
858 км.
21 ч. 27 мин.
Свияжск
21:40
21:45
896 км.
22 ч. 30 мин.
Зеленый Дол
21:58
22:00
901 км.
22 ч. 48 мин.
Казань
Пассажирская
22:46
00:12
935 км.
23 ч. 36 мин.
Вятские Поляны
02:13
02:15
1064 км.
1 д. 3 ч. 3 мин.
Кизнер
02:56
02:58
1094 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Можга
03:38
03:40
1140 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Агрыз
04:30
04:45
1190 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Сарапул
05:37
05:39
1237 км.
1 д. 6 ч. 27 мин.
Амзя
06:19
06:20
1280 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Янаул
06:51
06:53
1313 км.
1 д. 7 ч. 41 мин.
Куеда
07:28
07:29
1357 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Чернушка
07:57
07:59
1387 км.
1 д. 8 ч. 47 мин.
Чад
09:00
09:01
1456 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Красноуфимск
09:48
09:49
1491 км.
1 д. 10 ч. 38 мин.
Дружинино
11:40
12:10
1600 км.
1 д. 12 ч. 30 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
13:32
14:04
1666 км.
1 д. 14 ч. 22 мин.
Камышлов
16:48
16:50
1794 км.
1 д. 17 ч. 38 мин.
Талица
17:49
17:51
1860 км.
1 д. 18 ч. 39 мин.
Тюмень
19:40
20:27
1967 км.
1 д. 20 ч. 30 мин.
Тобольск
23:49
23:58
2175 км.
2 д. 0 ч. 39 мин.
Юность-Комсомольская
01:16
01:18
2260 км.
2 д. 2 ч. 6 мин.
Демьянка
02:41
02:57
2344 км.
2 д. 3 ч. 31 мин.
Салым
04:26
04:28
2444 км.
2 д. 5 ч. 16 мин.
Куть-Ях
05:15
05:17
2486 км.
2 д. 6 ч. 5 мин.
Пыть-Ях
06:16
06:21
2550 км.
2 д. 7 ч. 6 мин.
Усть-Юган
06:47
06:49
2573 км.
2 д. 7 ч. 37 мин.
Сургут
08:17
08:57
2615 км.
2 д. 9 ч. 7 мин.
Ульт Ягун
09:56
09:58
2667 км.
2 д. 10 ч. 46 мин.
Лангепасовский
11:15
11:20
2725 км.
2 д. 12 ч. 5 мин.
Мегион
12:19
12:22
2770 км.
2 д. 13 ч. 9 мин.
Нижневартовск 1
13:30
2808 км.
2 д. 14 ч. 20 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Волгоград → Нижневартовск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Здравствуйте! Хочется выразить огромную благодарность проводницам последнего вагона (я ехала 107 поездом с 21.02.19 - 22.02.19). Я чуть не опоздала на поезд и мой вагон был первый с головы. Я прыгнула на последних минутах с тяжёлыми сумками в самый последний вагон, хвост поезда и ещё со мной ребёнок 3 года с гипсом, не может ходить. Но проводница (жаль что забыла спросить имя) помогла мне с сумкой и ещё мужчин пассажиров тоже попросили помочь. Вообщем мне очень помогли. Огромное спасибо. В 3 вагоне купе где я ехала всю дорогу очень приятная девушка проводница работает. Внимательная, спокойная, все расскажет без раздражения. Было комфортно. Спасибо!
Дорога была достаточно комфортной, сам поезд чистый. Проводница, как только сели в поезд, принесла чистое постельное белье, предлагала чай/кофе. Приятно удивило то, что теперь ещё выдают в индивидуальной упаковке зубную щетку и маленький тюбик зубной пасты.
Остался доволен поездкой. Сам вагон содержится в порядке и чистоте. Есть два биотуалета. Работали без сбоев всю дорогу. Вода отлично смывается. Есть тб, мыло и остальное. Очень удобное время следования!
Наша поездка я сейчас расскажу как прошла! Отвратительно! Мало того, что постоянно дуло в окна и ничего не работало, так оно все скрипело – думали вагон развалится на запчасти и не доедем! ! !! Пять тысяч коту под хвост, непонятно за что платим!?!?!
Добрый день. У нас поездка прошла очень хорошо. Проводница была вежливой и делала уборку по ходу движения. Очень понравилось то как она с нами общалась, такое чувство что прошла какие-то крутые курсы по обслуживанию пассажиров! Я в восторге))))
Белье выдали чистое, вопросов нет. Вагоны немного староватые, но повезло что не дуло из окон и нормально работал обогрев. Проводница очень шустрая и делала все быстро, претензий не имеем.
Хороший поезд, ездил к отцу в последний раз месяц назад. Очень понравилось.
В стоимость билета входит на выбор или завтрак, или обед, или ужин. Еда не супер вкусная, но в целом нормальная. Есть можно))) Поездка прошла замечательно, попутчики (слава богу) попались адекватные и не алкаши. Читала книжку, слушала музыку и наслаждалась дорогой.
Спасибо за хорошее обслуживание. У нас в 8 вагоне была проводница Лариса. Очень хорошо выполняла работу.