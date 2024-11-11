06:05
3 д. 5 ч. 35 мин.
11:40
35
Маршрут следования поезда 185Е Тюмень — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
06:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:54
11:44
299 км.
4 ч. 49 мин.
Красноуфимск
18:05
18:07
474 км.
12 ч. 0 мин.
Чернушка
20:28
20:30
577 км.
14 ч. 23 мин.
Янаул
21:30
21:32
651 км.
15 ч. 25 мин.
Сарапул
22:39
22:41
724 км.
16 ч. 34 мин.
Агрыз
23:29
23:44
771 км.
17 ч. 24 мин.
Вятские Поляны
01:56
01:58
897 км.
19 ч. 51 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
04:25
04:35
1025 км.
22 ч. 20 мин.
Зеленый Дол
06:06
06:09
1057 км.
1 д. 0 ч. 1 мин.
Ульяновск
Центральный
11:14
11:54
1232 км.
1 д. 5 ч. 9 мин.
Сызрань Город
16:04
16:11
1357 км.
1 д. 9 ч. 59 мин.
Возрождение
17:35
17:38
1409 км.
1 д. 11 ч. 30 мин.
Сенная
19:10
19:15
1510 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
Саратов 1
Пассажирский
22:16
22:53
1605 км.
1 д. 16 ч. 11 мин.
Петров Вал
03:29
03:31
1770 км.
1 д. 21 ч. 24 мин.
Волгоград 1
06:44
07:38
1936 км.
2 д. 0 ч. 39 мин.
Суровикино
10:20
10:23
2059 км.
2 д. 4 ч. 15 мин.
Обливская
10:50
10:53
2085 км.
2 д. 4 ч. 45 мин.
Чернышков
11:24
11:26
2109 км.
2 д. 5 ч. 19 мин.
Морозовская
12:00
12:38
2138 км.
2 д. 5 ч. 55 мин.
Тацинская
13:43
13:45
2182 км.
2 д. 7 ч. 38 мин.
Белая Калитва
14:58
15:00
2218 км.
2 д. 8 ч. 53 мин.
Лихая
16:13
17:06
2262 км.
2 д. 10 ч. 8 мин.
Ростов
Главный
20:47
21:12
2372 км.
2 д. 14 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
22:42
22:44
2463 км.
2 д. 16 ч. 37 мин.
Тимашевская
00:11
00:13
2560 км.
2 д. 18 ч. 6 мин.
Протока
01:35
01:37
2636 км.
2 д. 19 ч. 30 мин.
Тамань
05:10
05:50
2726 км.
2 д. 23 ч. 5 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
06:18
06:26
2770 км.
3 д. 0 ч. 13 мин.
Багерово
06:41
06:44
2780 км.
3 д. 0 ч. 36 мин.
Семь Колодезей
07:20
07:23
2822 км.
3 д. 1 ч. 15 мин.
Владиславовка
08:07
08:10
2856 км.
3 д. 2 ч. 2 мин.
Джанкой
09:50
10:15
2953 км.
3 д. 3 ч. 45 мин.
Симферополь
11:40
3039 км.
3 д. 5 ч. 35 мин.
