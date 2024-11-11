Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 451Г Ижевск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
19:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
20:27
20:29
32 км.
0 ч. 45 мин.
Менделеевск
22:15
22:17
115 км.
2 ч. 33 мин.
Набережные Челны
22:38
23:01
138 км.
2 ч. 56 мин.
Круглое Поле
23:19
23:38
146 км.
3 ч. 37 мин.
Заинск
01:08
01:15
181 км.
5 ч. 26 мин.
Альметьевская
01:58
02:13
225 км.
6 ч. 16 мин.
Бугульма
04:15
04:55
286 км.
8 ч. 33 мин.
Клявлино
06:06
06:08
344 км.
10 ч. 24 мин.
Шентала
06:56
06:58
385 км.
11 ч. 14 мин.
Челна
07:21
07:23
409 км.
11 ч. 39 мин.
Нурлат
07:45
07:55
428 км.
12 ч. 3 мин.
Погрузная
08:32
08:34
459 км.
12 ч. 50 мин.
Димитровград
09:49
09:55
513 км.
14 ч. 7 мин.
Чердаклы
11:04
11:06
563 км.
15 ч. 22 мин.
Верхняя Терраса
11:33
11:38
583 км.
15 ч. 51 мин.
Ульяновск
Центральный
12:09
13:54
598 км.
16 ч. 27 мин.
Сызрань Город
18:06
18:13
723 км.
22 ч. 24 мин.
Возрождение
19:18
19:20
775 км.
23 ч. 36 мин.
Кулатка
19:42
19:44
801 км.
1 д. 0 ч. 0 мин.
Сенная
20:47
20:50
876 км.
1 д. 1 ч. 5 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:37
00:17
971 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Петров Вал
04:38
04:40
1136 км.
1 д. 8 ч. 56 мин.
Волгоград 1
08:00
08:38
1302 км.
1 д. 12 ч. 18 мин.
Сарепта
09:15
09:17
1323 км.
1 д. 13 ч. 33 мин.
Жутово
10:55
10:57
1411 км.
1 д. 15 ч. 13 мин.
Котельниково
11:49
11:51
1464 км.
1 д. 16 ч. 7 мин.
Ремонтная
12:35
12:38
1501 км.
1 д. 16 ч. 53 мин.
Зимовники
13:12
13:14
1537 км.
1 д. 17 ч. 30 мин.
Сальск
15:10
15:35
1639 км.
1 д. 19 ч. 28 мин.
Песчанокопская
16:33
16:36
1688 км.
1 д. 20 ч. 51 мин.
Белоглинская
16:57
17:00
1708 км.
1 д. 21 ч. 15 мин.
Ея
17:23
17:27
1726 км.
1 д. 21 ч. 41 мин.
Ровное
17:38
17:41
1734 км.
1 д. 21 ч. 56 мин.
Кавказская
19:42
20:23
1789 км.
2 д. 0 ч. 0 мин.
Отрадо-Кубанская
20:59
21:01
1818 км.
2 д. 1 ч. 17 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
21:33
21:35
1851 км.
2 д. 1 ч. 51 мин.
Курганная
22:08
22:15
1891 км.
2 д. 2 ч. 26 мин.
Белореченская
23:37
00:12
1948 км.
2 д. 3 ч. 55 мин.
Хадыженская
01:25
01:30
1996 км.
2 д. 5 ч. 43 мин.
Туапсе
03:10
03:24
2045 км.
2 д. 7 ч. 28 мин.
Лазаревская
04:03
04:17
2072 км.
2 д. 8 ч. 21 мин.
Лоо
05:04
05:15
2104 км.
2 д. 9 ч. 22 мин.
Сочи
05:39
05:47
2120 км.
2 д. 9 ч. 57 мин.
Хоста
06:06
06:08
2133 км.
2 д. 10 ч. 24 мин.
Адлер
06:19
2141 км.
2 д. 10 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Впервые в жизни я села в прицепной вагон. Думала что там будет страх и ужас. Но как оказалось – вагон был новый. С кондиционером и биотуалетом. С идеальной чистотой. Я была просто в восторге.
Не понравился этот поезд. Вагон был древний. Туалет засранный и вонючий. На весь вагон несло дерьмом. Чтобы вы сами на таких поездах всю жизнь ездили.
Было отвратительно. Начальника поезда не было ни разу. Проводница не убиралась в вагоне от слова вообще. Невероятно было все это терпеть. В туалет не зайти.
Почему поезд несколько часов стоял под Туапсе и никто ничего нам не сказал? На улице пекло. Когда поезд стоит кондиционер не работает. Жарились там два часа. А потом поехали и кондиционер включился. Но только вы идиоты не понимаете что когда холодом на вспотевших людей дует – заболеть раз плюнуть!
Всем привет. У нас была очень приятная и доброжелательная проводница, которая старалась и делала все для комфорта пассажиров. Вагоны были не новые но очень чистые и комфортные.