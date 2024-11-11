Поезд 451Г Ижевск — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 451Г Ижевск — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:42

Ижевск

2 д. 10 ч. 37 мин.

06:19

Адлер

46

Купить билеты

Маршрут следования поезда 451Г Ижевск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Ижевск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Ижевск

19:42

0 км.

0 ч. 0 мин.

Агрыз

20:27

2 мин.

20:29

32 км.

0 ч. 45 мин.

Менделеевск

22:15

2 мин.

22:17

115 км.

2 ч. 33 мин.

Набережные Челны

22:38

23 мин.

23:01

138 км.

2 ч. 56 мин.

Круглое Поле

23:19

19 мин.

23:38

146 км.

3 ч. 37 мин.

Заинск

01:08

7 мин.

01:15

181 км.

5 ч. 26 мин.

Альметьевская

01:58

15 мин.

02:13

225 км.

6 ч. 16 мин.

Бугульма

04:15

40 мин.

04:55

286 км.

8 ч. 33 мин.

Клявлино

06:06

2 мин.

06:08

344 км.

10 ч. 24 мин.

Шентала

06:56

2 мин.

06:58

385 км.

11 ч. 14 мин.

Челна

07:21

2 мин.

07:23

409 км.

11 ч. 39 мин.

Нурлат

07:45

10 мин.

07:55

428 км.

12 ч. 3 мин.

Погрузная

08:32

2 мин.

08:34

459 км.

12 ч. 50 мин.

Димитровград

09:49

6 мин.

09:55

513 км.

14 ч. 7 мин.

Чердаклы

11:04

2 мин.

11:06

563 км.

15 ч. 22 мин.

Верхняя Терраса

11:33

5 мин.

11:38

583 км.

15 ч. 51 мин.

Ульяновск
Центральный

12:09

105 мин.

13:54

598 км.

16 ч. 27 мин.

Сызрань Город

18:06

7 мин.

18:13

723 км.

22 ч. 24 мин.

Возрождение

19:18

2 мин.

19:20

775 км.

23 ч. 36 мин.

Кулатка

19:42

2 мин.

19:44

801 км.

1 д. 0 ч. 0 мин.

Сенная

20:47

3 мин.

20:50

876 км.

1 д. 1 ч. 5 мин.

Саратов 1
Пассажирский

23:37

40 мин.

00:17

971 км.

1 д. 3 ч. 55 мин.

Петров Вал

04:38

2 мин.

04:40

1136 км.

1 д. 8 ч. 56 мин.

Волгоград 1

08:00

38 мин.

08:38

1302 км.

1 д. 12 ч. 18 мин.

Сарепта

09:15

2 мин.

09:17

1323 км.

1 д. 13 ч. 33 мин.

Жутово

10:55

2 мин.

10:57

1411 км.

1 д. 15 ч. 13 мин.

Котельниково

11:49

2 мин.

11:51

1464 км.

1 д. 16 ч. 7 мин.

Ремонтная

12:35

3 мин.

12:38

1501 км.

1 д. 16 ч. 53 мин.

Зимовники

13:12

2 мин.

13:14

1537 км.

1 д. 17 ч. 30 мин.

Сальск

15:10

25 мин.

15:35

1639 км.

1 д. 19 ч. 28 мин.

Песчанокопская

16:33

3 мин.

16:36

1688 км.

1 д. 20 ч. 51 мин.

Белоглинская

16:57

3 мин.

17:00

1708 км.

1 д. 21 ч. 15 мин.

Ея

17:23

4 мин.

17:27

1726 км.

1 д. 21 ч. 41 мин.

Ровное

17:38

3 мин.

17:41

1734 км.

1 д. 21 ч. 56 мин.

Кавказская

19:42

41 мин.

20:23

1789 км.

2 д. 0 ч. 0 мин.

Отрадо-Кубанская

20:59

2 мин.

21:01

1818 км.

2 д. 1 ч. 17 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

21:33

2 мин.

21:35

1851 км.

2 д. 1 ч. 51 мин.

Курганная

22:08

7 мин.

22:15

1891 км.

2 д. 2 ч. 26 мин.

Белореченская

23:37

35 мин.

00:12

1948 км.

2 д. 3 ч. 55 мин.

Хадыженская

01:25

5 мин.

01:30

1996 км.

2 д. 5 ч. 43 мин.

Туапсе

03:10

14 мин.

03:24

2045 км.

2 д. 7 ч. 28 мин.

Лазаревская

04:03

14 мин.

04:17

2072 км.

2 д. 8 ч. 21 мин.

Лоо

05:04

11 мин.

05:15

2104 км.

2 д. 9 ч. 22 мин.

Сочи

05:39

8 мин.

05:47

2120 км.

2 д. 9 ч. 57 мин.

Хоста

06:06

2 мин.

06:08

2133 км.

2 д. 10 ч. 24 мин.

Адлер

06:19

2141 км.

2 д. 10 ч. 37 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Ижевск → Адлер Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Ижевск и Адлер

Информация о поезде 451Г

Планируете поездку по маршруту Ижевск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 451Г. Этот поезд отправляется со станции Ижевск в 19:42 и прибывает на конечную станцию Адлер в 06:19. Вся дорога занимает 2 д. 10 ч. 37 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 48 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3683 руб.
  • стоимость купейного места – 7003 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 451Г Ижевск - Адлер: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

46 станций

Самая длинная остановка:

105 мин. – станция Ульяновск (Центральный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3683 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Вика

    Впервые в жизни я села в прицепной вагон. Думала что там будет страх и ужас. Но как оказалось – вагон был новый. С кондиционером и биотуалетом. С идеальной чистотой. Я была просто в восторге.

    Ответить
  2. Поликарп Владимирович

    Не понравился этот поезд. Вагон был древний. Туалет засранный и вонючий. На весь вагон несло дерьмом. Чтобы вы сами на таких поездах всю жизнь ездили.

    Ответить
  3. Аня

    Было отвратительно. Начальника поезда не было ни разу. Проводница не убиралась в вагоне от слова вообще. Невероятно было все это терпеть. В туалет не зайти.

    Ответить
  4. Антон Лубинский

    Почему поезд несколько часов стоял под Туапсе и никто ничего нам не сказал? На улице пекло. Когда поезд стоит кондиционер не работает. Жарились там два часа. А потом поехали и кондиционер включился. Но только вы идиоты не понимаете что когда холодом на вспотевших людей дует – заболеть раз плюнуть!

    Ответить
  5. Вера Олеговна

    Всем привет. У нас была очень приятная и доброжелательная проводница, которая старалась и делала все для комфорта пассажиров. Вагоны были не новые но очень чистые и комфортные.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 451Г:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн