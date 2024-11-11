Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 573Й Уфа — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 573Й Уфа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
11:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кандры
14:03
14:28
120 км.
2 ч. 58 мин.
Бугульма
16:21
16:36
203 км.
5 ч. 16 мин.
Шентала
18:27
18:29
290 км.
7 ч. 22 мин.
Челна
18:54
18:56
314 км.
7 ч. 49 мин.
Нурлат
19:21
19:26
333 км.
8 ч. 16 мин.
Димитровград
20:55
21:00
414 км.
9 ч. 50 мин.
Чердаклы
22:07
22:15
464 км.
11 ч. 2 мин.
Ульяновск
Центральный
23:33
01:27
499 км.
12 ч. 28 мин.
Инза
04:53
06:27
635 км.
17 ч. 48 мин.
Рузаевка
08:08
08:23
729 км.
21 ч. 3 мин.
Кадошкино
09:04
09:06
763 км.
21 ч. 59 мин.
Ковылкино
09:39
09:41
795 км.
22 ч. 34 мин.
Потьма
10:36
10:38
861 км.
23 ч. 31 мин.
Зубова Поляна
10:48
10:50
866 км.
23 ч. 43 мин.
Рязань 1
14:00
14:15
1077 км.
1 д. 2 ч. 55 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:26
1258 км.
1 д. 6 ч. 21 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд едет довольно быстро. Машинист на поворотах не скидывает))))
Очень долгая остановка в Ульяновске и потом в Инзе. Если бы было не ночью, то от жары бы спарились. А так- вполне нормально.
Проводницы следили за общей чистотой вагона все время поездки. Несколько раз убирались и мыли полы мокрой тряпкой. Общение с пассажирами очень учтивое и вежливое. В буфете не большой выбор, берите еду с собой.
В Рузаевке сели подвыпившие мужчины и хотели начать дебоширить, но быстро проводница их поставила на место и они стихли.
Всем привет! 4 вагон. Ехать было очень комфортно. Даже шторки были чистыми, что бывает очень редко. Постельное белье на уровне. Матрас только жестковат.