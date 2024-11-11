Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 107Е Нижневартовск — Волгоград. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:30
2 д. 16 ч. 14 мин.
11:44
46
Маршрут следования поезда 107Е Нижневартовск — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
20:18
20:21
38 км.
0 ч. 48 мин.
Лангепасовский
21:59
22:02
83 км.
2 ч. 29 мин.
Ульт Ягун
23:03
23:06
141 км.
3 ч. 33 мин.
Сургут
00:06
00:46
193 км.
4 ч. 36 мин.
Усть-Юган
02:26
02:28
235 км.
6 ч. 56 мин.
Пыть-Ях
03:01
03:06
258 км.
7 ч. 31 мин.
Куть-Ях
04:21
04:23
322 км.
8 ч. 51 мин.
Салым
05:11
05:13
364 км.
9 ч. 41 мин.
Демьянка
06:56
07:12
464 км.
11 ч. 26 мин.
Юность-Комсомольская
08:44
08:46
548 км.
13 ч. 14 мин.
Тобольск
10:17
10:27
633 км.
14 ч. 47 мин.
Тюмень
14:06
15:00
841 км.
18 ч. 36 мин.
Талица
16:59
17:01
948 км.
21 ч. 29 мин.
Камышлов
18:02
18:04
1014 км.
22 ч. 32 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
21:14
21:57
1142 км.
1 д. 1 ч. 44 мин.
Ревда
22:43
22:45
1183 км.
1 д. 3 ч. 13 мин.
Дружинино
23:21
23:51
1207 км.
1 д. 3 ч. 51 мин.
Красноуфимск
01:40
01:42
1316 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
Чад
02:31
02:32
1351 км.
1 д. 7 ч. 1 мин.
Чернушка
03:35
03:37
1420 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Куеда
04:02
04:03
1450 км.
1 д. 8 ч. 32 мин.
Янаул
04:38
04:40
1494 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Амзя
05:08
05:09
1527 км.
1 д. 9 ч. 38 мин.
Сарапул
05:43
05:44
1570 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Агрыз
06:28
06:43
1617 км.
1 д. 10 ч. 58 мин.
Можга
07:34
07:35
1667 км.
1 д. 12 ч. 4 мин.
Кизнер
08:18
08:20
1713 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Вятские Поляны
08:54
08:56
1743 км.
1 д. 13 ч. 24 мин.
Казань
Пассажирская
11:44
12:42
1872 км.
1 д. 16 ч. 14 мин.
Зеленый Дол
13:31
13:33
1906 км.
1 д. 18 ч. 1 мин.
Свияжск
13:46
13:51
1911 км.
1 д. 18 ч. 16 мин.
Куланга
14:41
14:46
1949 км.
1 д. 19 ч. 11 мин.
Каратун
15:15
15:20
1974 км.
1 д. 19 ч. 45 мин.
Буа
15:56
16:01
2005 км.
1 д. 20 ч. 26 мин.
Ульяновск
Центральный
17:36
18:16
2082 км.
1 д. 22 ч. 6 мин.
Сызрань Город
22:07
22:14
2207 км.
2 д. 2 ч. 37 мин.
Возрождение
23:24
23:26
2259 км.
2 д. 3 ч. 54 мин.
Кулатка
23:50
23:52
2285 км.
2 д. 4 ч. 20 мин.
Сенная
00:58
01:01
2360 км.
2 д. 5 ч. 28 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:52
04:40
2455 км.
2 д. 8 ч. 22 мин.
Паницкая
05:58
06:02
2506 км.
2 д. 10 ч. 28 мин.
Карамыш
06:25
06:33
2531 км.
2 д. 10 ч. 55 мин.
Петров Вал
08:21
08:23
2625 км.
2 д. 12 ч. 51 мин.
Зензеватка
09:21
09:23
2687 км.
2 д. 13 ч. 51 мин.
Волгоград 1
11:44
2807 км.
2 д. 16 ч. 14 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Сама поездка прошла бы очень даже хорошо, если бы к нам в вагон не пришел выпивший мужчина, который потом еще добавил внутри и начал дебоширить. По итогу ссадили его через несколько часов, в поезде полиции не было, поэтому утихомиривали своими силами. Впечатлений осталась масса, как и неприятный осадок от поездки. Не пускайте пьяных пассажиров в вагоны!
В туалете очень тусклый и печальный свет, считай ничего не видно. За все время поездки я ни разу не видела, чтобы кто-то убирался в поезде. Проводницы проходили очень редко и быстро, так что невозможно было их остановить, чтобы попросить об услуге.
Проводницы хорошие, а состояние поезда так себе. Но что поделать, когда в стране все деньги разворовали.
Если не придираться к мелочам и деталям, то поездка прошла просто идеально! Да, были некоторые моменты, но о них даже упоминать не хочется. У нас была очень приятная проводница, которая быстро выполняла все просьбы.
Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.