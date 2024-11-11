Маршрут следования поезда 583С Анапа — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:13
18:15
65 км.
2 ч. 53 мин.
Краснодар 1
20:00
20:09
133 км.
4 ч. 40 мин.
Кущевка
00:48
01:03
310 км.
9 ч. 28 мин.
Первомайская
02:15
03:09
381 км.
10 ч. 55 мин.
Лихая
06:32
06:58
496 км.
15 ч. 12 мин.
Морозовская
10:21
10:38
619 км.
19 ч. 1 мин.
Волгоград 1
14:46
15:33
819 км.
23 ч. 26 мин.
Петров Вал
19:10
19:12
985 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
23:36
00:13
1150 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Сенная
02:37
02:41
1245 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Кулатка
03:49
03:51
1320 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Возрождение
04:17
04:19
1346 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Сызрань Город
05:28
05:35
1398 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Ульяновск
Центральный
09:57
10:41
1523 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Казань
Пассажирская
15:45
1698 км.
2 д. 0 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Казань Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне грязно. В купе не убирается от слова НИКОГДА грязь повсюду. Аж сидеть противно. Билеты взяли на него, потому что это был единственный вариант. С окна дуло ужасным холодом. Спать невозможно. Мужу продуло шею. В поезде холодно, как в старой электричке.
Из окна третьего купе дует так, словно окно открыто. Пришлось ложится на нижних полках головой к дверям. Посреди ночи ножка, чтобы залазить наверх, раскрылась и чуть не упала на висок девушке. Ножка открывается прямо на половину кровати и буквально в пару сантиметров от кровати высотой.
Вагоны лучше, чистенько, тепло. Проводник Владимир (если не ошибаюсь) вежливый, приятный. А вот постельное уж очень старое и застиранное. М. Взяли билет месяц назад, пришли на наше место, было занято, продублированные места. простите, но где спать? это как можно так безответственно относиться к этому. ставлю 0 с минусом. ещё и постоянно опаздывают поезда. невозможно планировать своё время.
Просто огромное спасибо. Забыла свои вещи в вагоне позвонила мне помогли найти номер .На обратном пути поезда забрала.
Сегодня ночью проводник не пустил в поезд с электронными билетами на поезд, аргументируя это тем, что билеты нужно было распечатать. Хотя в самих же билетах указано, что они не требуют распечатки. Поезд уехал, а мы остались на вокзале с маленьким ребенком.