Маршрут следования и продажа билетов
17:45
2 д. 2 ч. 25 мин.
20:10
54
Маршрут следования поезда 347Ж Санкт-Петербург — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
20:32
20:33
160 км.
2 ч. 47 мин.
Окуловка
21:44
21:45
241 км.
3 ч. 59 мин.
Бологое-Московское
23:07
23:47
311 км.
5 ч. 22 мин.
Удомля
00:43
00:48
366 км.
6 ч. 58 мин.
Максатиха
01:44
01:46
417 км.
7 ч. 59 мин.
Бежецк
02:41
02:45
466 км.
8 ч. 56 мин.
Сонково
03:11
03:29
493 км.
9 ч. 26 мин.
Пищалкино
03:47
03:49
505 км.
10 ч. 2 мин.
Родионово
04:07
04:23
520 км.
10 ч. 22 мин.
Некоуз
04:51
04:53
547 км.
11 ч. 6 мин.
Шестихино
05:05
05:06
558 км.
11 ч. 20 мин.
Волга
05:17
05:19
568 км.
11 ч. 32 мин.
Рыбинск
Пассажирский
05:53
06:11
595 км.
12 ч. 8 мин.
Ярославль
Главный
08:02
08:39
670 км.
14 ч. 17 мин.
Бурмакино
09:20
09:21
705 км.
15 ч. 35 мин.
Нерехта
09:40
09:43
719 км.
15 ч. 55 мин.
Фурманов
10:33
10:35
760 км.
16 ч. 48 мин.
Ермолино
10:54
10:56
778 км.
17 ч. 9 мин.
Иваново
11:21
11:51
796 км.
17 ч. 36 мин.
Шуя
12:26
12:30
825 км.
18 ч. 41 мин.
Савино
12:56
12:58
855 км.
19 ч. 11 мин.
Ковров 1
13:36
14:09
880 км.
19 ч. 51 мин.
Вязники
14:46
14:48
936 км.
21 ч. 1 мин.
Ильино
15:25
15:27
982 км.
21 ч. 40 мин.
Дзержинск
15:49
15:51
1015 км.
22 ч. 4 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:18
17:03
1047 км.
22 ч. 33 мин.
Арзамас 1
18:42
19:10
1149 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Шатки
19:51
19:53
1180 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Лукоянов
20:26
20:28
1208 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Ужовка
21:22
21:24
1247 км.
1 д. 3 ч. 37 мин.
Оброчное
21:57
21:59
1276 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Красный Узел
22:30
23:00
1304 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Саранск
23:33
23:44
1330 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Рузаевка
00:21
00:53
1352 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Сура
01:56
01:58
1407 км.
1 д. 8 ч. 11 мин.
Ночка
02:19
02:21
1430 км.
1 д. 8 ч. 34 мин.
Инза
02:39
03:06
1446 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Вешкайма
04:32
04:37
1500 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Ульяновск
Центральный
06:15
07:26
1581 км.
1 д. 12 ч. 30 мин.
Верхняя Терраса
07:56
07:58
1596 км.
1 д. 14 ч. 11 мин.
Димитровград
09:16
09:21
1666 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Нурлат
11:20
11:25
1747 км.
1 д. 17 ч. 35 мин.
Челна
11:48
11:50
1766 км.
1 д. 18 ч. 3 мин.
Шентала
12:19
12:21
1790 км.
1 д. 18 ч. 34 мин.
Клявлино
13:10
13:12
1831 км.
1 д. 19 ч. 25 мин.
Бугульма
14:19
14:29
1889 км.
1 д. 20 ч. 34 мин.
Уруссу
15:31
15:32
1931 км.
1 д. 21 ч. 46 мин.
Туймазы
15:56
16:06
1947 км.
1 д. 22 ч. 11 мин.
Кандры
16:36
17:01
1972 км.
1 д. 22 ч. 51 мин.
Буздяк
17:39
17:41
1999 км.
1 д. 23 ч. 54 мин.
Чишмы 1
18:54
18:56
2055 км.
2 д. 1 ч. 9 мин.
Дема
19:54
19:55
2086 км.
2 д. 2 ч. 9 мин.
Уфа
20:10
2095 км.
2 д. 2 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Отличный поезд. В вагоне свежий воздух, исправно работает кондиционер. Поездка прошла очень легко и непринужденно.
Впечатление о поезде только положительное. Во-первых очень приветливая проводница, которая на протяжении всей дороги заботилась и показывала профессионализм высочайшего класса. Во-вторых хорошее состояние вагона и чистота в вагоне.
Отсутствие биотуалетов в 21 году в поездах угнетает. Неужели так сложно переоборудовать и сделать так, чтобы пассажирам было комфортно? Отвратительное ощущение.
В вагоне было холодно. В частности сильно дуло из окна. Если первую ночь было еще терпмо, то во вторую я чуть не окоченел. Что за условия вы людям предоставляете….
Билет очень дорогой. И за эту стоимость не было даже биотуалета, чтобы можно было нормально сходить! Дикари мы вам что-ли? Три шкуры дерете!