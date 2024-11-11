17:10
6 ч. 3 мин.
22:17
53
Маршрут следования поезда 407Е Нижневартовск — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
17:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
17:55
17:58
38 км.
0 ч. 45 мин.
Лангепасовский
18:43
18:46
83 км.
1 ч. 33 мин.
Ульт Ягун
19:48
19:56
141 км.
2 ч. 38 мин.
Сургут
20:57
21:37
193 км.
3 ч. 47 мин.
Усть-Юган
23:05
23:07
235 км.
5 ч. 55 мин.
Пыть-Ях
23:35
23:40
258 км.
6 ч. 25 мин.
Куть-Ях
02:33
02:35
322 км.
9 ч. 23 мин.
Салым
03:27
03:29
364 км.
10 ч. 17 мин.
Демьянка
05:08
06:05
464 км.
11 ч. 58 мин.
Юность-Комсомольская
07:34
07:36
548 км.
14 ч. 24 мин.
Тобольск
09:04
09:14
633 км.
15 ч. 54 мин.
Тюмень
13:05
13:47
841 км.
19 ч. 55 мин.
Талица
15:27
15:29
948 км.
22 ч. 17 мин.
Камышлов
16:46
16:50
1014 км.
23 ч. 36 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:52
20:24
1142 км.
1 д. 2 ч. 42 мин.
Ревда
21:22
21:24
1183 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Дружинино
21:59
22:29
1207 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Красноуфимск
00:23
00:38
1316 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Чад
01:31
01:32
1351 км.
1 д. 8 ч. 21 мин.
Чернушка
02:33
02:35
1420 км.
1 д. 9 ч. 23 мин.
Куеда
03:02
03:03
1450 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Янаул
03:39
03:41
1494 км.
1 д. 10 ч. 29 мин.
Амзя
04:12
04:13
1527 км.
1 д. 11 ч. 2 мин.
Сарапул
04:50
04:52
1570 км.
1 д. 11 ч. 40 мин.
Агрыз
05:39
05:54
1617 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Можга
07:03
07:05
1667 км.
1 д. 13 ч. 53 мин.
Кизнер
07:54
07:56
1713 км.
1 д. 14 ч. 44 мин.
Вятские Поляны
08:36
08:38
1743 км.
1 д. 15 ч. 26 мин.
Казань
Пассажирская
11:18
12:27
1872 км.
1 д. 18 ч. 8 мин.
Зеленый Дол
13:14
13:16
1906 км.
1 д. 20 ч. 4 мин.
Свияжск
13:29
13:34
1911 км.
1 д. 20 ч. 19 мин.
Куланга
14:30
14:50
1949 км.
1 д. 21 ч. 20 мин.
Каратун
15:19
15:24
1974 км.
1 д. 22 ч. 9 мин.
Буа
15:59
16:05
2005 км.
1 д. 22 ч. 49 мин.
Ульяновск
Центральный
17:42
18:14
2082 км.
2 д. 0 ч. 32 мин.
Сызрань Город
22:01
22:08
2207 км.
2 д. 4 ч. 51 мин.
Возрождение
23:22
23:24
2259 км.
2 д. 6 ч. 12 мин.
Кулатка
23:46
23:48
2285 км.
2 д. 6 ч. 36 мин.
Сенная
00:55
00:58
2360 км.
2 д. 7 ч. 45 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:52
04:40
2455 км.
2 д. 10 ч. 42 мин.
Паницкая
06:00
06:03
2506 км.
2 д. 12 ч. 50 мин.
Карамыш
06:29
06:33
2531 км.
2 д. 13 ч. 19 мин.
Петров Вал
08:18
08:20
2625 км.
2 д. 15 ч. 8 мин.
Зензеватка
09:18
09:20
2687 км.
2 д. 16 ч. 8 мин.
Волгоград 1
11:44
2807 км.
2 д. 18 ч. 34 мин.
