Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 257Й Ульяновск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 257Й Ульяновск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
20:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Майна
21:45
21:50
48 км.
1 ч. 17 мин.
Вешкайма
22:54
23:06
81 км.
2 ч. 26 мин.
Инза
00:35
01:03
135 км.
4 ч. 7 мин.
Рузаевка
02:35
02:50
229 км.
6 ч. 7 мин.
Зубова Поляна
04:53
04:55
366 км.
8 ч. 25 мин.
Рязань 1
08:12
08:24
577 км.
11 ч. 44 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:42
758 км.
15 ч. 14 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Забавно наблюдать как некоторые женщины, которые садятся в Ульяновске, ближе к Москве начинают более пафосно общаться, особенно когда по телефону говорят. Тьфу.
Обязательно позаботьтесь о том чтобы взять с собой в дорогу теплую одежду. Я ехала и было ночью очень зябко. Особенно к утру. Просыпалась несколько раз из-за холода.
Муж сказал что верхние полки у поезда какие-то нестандартные. Ему было некомфортно ехать. То ли узкие, то ли что. Туалет был чистым, но к сожалению не био. Ветер в туалете гуляет также как между вагонами. Боялась простудиться.
Поезд понравился. Ехал с комфортом. Проводница обслуживала вагон на уровне. Чай не вкусный. Детвора в вагоне мешала дремать временами.
Если поедете на нем не берите место у туалета. Не дадут нормально поспать ночью – постоянно будет дверь хлопать и люди ходят туда сюда. Не все за собой закрывают еще и когда тормозит поезд то она стучит. Больше никогда не возьму это место