Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 497Е Нижневартовск — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:50
3 д. 15 ч. 20 мин.
11:10
31
Маршрут следования поезда 497Е Нижневартовск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
20:36
20:46
38 км.
0 ч. 46 мин.
Лангепасовский
21:30
21:40
83 км.
1 ч. 40 мин.
Ульт Ягун
22:39
22:51
141 км.
2 ч. 49 мин.
Сургут
23:41
00:21
193 км.
3 ч. 51 мин.
Пыть-Ях
02:17
02:23
258 км.
6 ч. 27 мин.
Демьянка
06:24
06:39
465 км.
10 ч. 34 мин.
Тобольск
09:24
09:32
634 км.
13 ч. 34 мин.
Тюмень
13:07
13:37
842 км.
17 ч. 17 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:34
20:07
1141 км.
23 ч. 44 мин.
Дружинино
21:39
22:09
1207 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Красноуфимск
00:02
00:04
1316 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Янаул
03:29
03:31
1493 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Агрыз
05:29
05:44
1614 км.
1 д. 9 ч. 39 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
10:43
10:48
1868 км.
1 д. 14 ч. 53 мин.
Зеленый Дол
12:34
12:35
1900 км.
1 д. 16 ч. 44 мин.
Ульяновск
Центральный
16:15
16:47
2075 км.
1 д. 20 ч. 25 мин.
Сызрань Город
20:39
20:46
2200 км.
2 д. 0 ч. 49 мин.
Возрождение
21:59
22:01
2252 км.
2 д. 2 ч. 9 мин.
Кулатка
22:24
22:26
2278 км.
2 д. 2 ч. 34 мин.
Сенная
23:35
23:37
2353 км.
2 д. 3 ч. 45 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:37
03:17
2448 км.
2 д. 6 ч. 47 мин.
Петров Вал
07:36
07:38
2613 км.
2 д. 11 ч. 46 мин.
Волгоград 1
10:56
11:39
2779 км.
2 д. 15 ч. 6 мин.
Морозовская
15:59
16:03
2979 км.
2 д. 20 ч. 9 мин.
Лихая
18:57
19:24
3102 км.
2 д. 23 ч. 7 мин.
Первомайская
23:34
00:05
3217 км.
3 д. 3 ч. 44 мин.
Кущевка
01:22
01:30
3288 км.
3 д. 5 ч. 32 мин.
Краснодар 1
06:27
06:39
3465 км.
3 д. 10 ч. 37 мин.
Абинская
08:33
08:35
3533 км.
3 д. 12 ч. 43 мин.
Анапа
11:10
3598 км.
3 д. 15 ч. 20 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижневартовск → Анапа Распечатать расписание поезда