Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 515Г Ижевск — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 515Г Ижевск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
19:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
20:39
20:41
32 км.
0 ч. 47 мин.
Шемордан
23:21
23:22
197 км.
3 ч. 29 мин.
Казань
Пассажирская
00:57
01:32
289 км.
5 ч. 5 мин.
Буа
04:30
04:31
394 км.
8 ч. 38 мин.
Ульяновск
Центральный
06:05
06:40
471 км.
10 ч. 13 мин.
Сызрань Город
11:05
11:12
596 км.
15 ч. 13 мин.
Возрождение
12:25
12:27
648 км.
16 ч. 33 мин.
Кулатка
12:51
12:53
674 км.
16 ч. 59 мин.
Сенная
13:55
13:57
749 км.
18 ч. 3 мин.
Саратов 1
Пассажирский
16:56
17:43
844 км.
21 ч. 4 мин.
Карамыш
19:40
19:43
916 км.
23 ч. 48 мин.
Петров Вал
21:20
21:22
1010 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Волгоград 1
00:33
01:16
1176 км.
1 д. 4 ч. 41 мин.
Суровикино
03:58
04:00
1299 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Обливская
04:27
04:29
1325 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Чернышков
05:01
05:03
1349 км.
1 д. 9 ч. 9 мин.
Морозовская
05:37
05:50
1378 км.
1 д. 9 ч. 45 мин.
Тацинская
06:52
06:54
1422 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Белая Калитва
07:52
07:54
1458 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Лихая
09:08
09:34
1502 км.
1 д. 13 ч. 16 мин.
Зверево
10:00
10:02
1518 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Сулин
10:21
10:23
1533 км.
1 д. 14 ч. 29 мин.
Шахтная
10:55
10:57
1551 км.
1 д. 15 ч. 3 мин.
Новочеркасск
11:40
11:42
1587 км.
1 д. 15 ч. 48 мин.
Первомайская
13:19
13:40
1631 км.
1 д. 17 ч. 27 мин.
Тимашевская
16:48
16:50
1812 км.
1 д. 20 ч. 56 мин.
Протока
18:02
18:04
1888 км.
1 д. 22 ч. 10 мин.
Анапа
20:18
1960 км.
2 д. 0 ч. 26 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ижевск → Анапа Распечатать расписание поезда