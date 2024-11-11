Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 201Й Ульяновск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
20:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Майна
21:28
21:30
48 км.
0 ч. 57 мин.
Чуфарово
21:49
21:51
66 км.
1 ч. 18 мин.
Вешкайма
22:20
22:22
81 км.
1 ч. 49 мин.
Инза
23:27
23:55
135 км.
2 ч. 56 мин.
Ночка
00:12
00:14
151 км.
3 ч. 41 мин.
Воеводское
01:00
01:02
199 км.
4 ч. 29 мин.
Рузаевка
01:40
01:56
229 км.
5 ч. 9 мин.
Кадошкино
02:34
02:36
263 км.
6 ч. 3 мин.
Ковылкино
03:07
03:10
295 км.
6 ч. 36 мин.
Торбеево
03:54
03:57
339 км.
7 ч. 23 мин.
Потьма
04:17
04:20
361 км.
7 ч. 46 мин.
Зубова Поляна
04:28
04:31
366 км.
7 ч. 57 мин.
Кустаревка
05:06
05:08
408 км.
8 ч. 35 мин.
Сасово
05:30
05:34
431 км.
8 ч. 59 мин.
Чучково
06:03
06:05
464 км.
9 ч. 32 мин.
Шилово
06:40
06:43
499 км.
10 ч. 9 мин.
Рязань 1
08:03
08:15
582 км.
11 ч. 32 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:25
763 км.
14 ч. 54 мин.
