Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 493Й Ульяновск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ульяновск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ульяновск
Центральный
17:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сызрань Город
21:06
21:13
125 км.
3 ч. 55 мин.
Возрождение
22:21
22:23
177 км.
5 ч. 10 мин.
Кулатка
22:45
22:47
203 км.
5 ч. 34 мин.
Сенная
23:50
23:52
278 км.
6 ч. 39 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:45
03:25
373 км.
9 ч. 34 мин.
Петров Вал
07:42
07:44
538 км.
14 ч. 31 мин.
Волгоград 1
11:14
11:57
704 км.
18 ч. 3 мин.
Морозовская
15:59
16:03
904 км.
22 ч. 48 мин.
Лихая
18:58
19:24
1027 км.
1 д. 1 ч. 47 мин.
Первомайская
23:34
00:05
1142 км.
1 д. 6 ч. 23 мин.
Кущевка
01:22
01:37
1213 км.
1 д. 8 ч. 11 мин.
Краснодар 1
06:27
06:39
1390 км.
1 д. 13 ч. 16 мин.
Абинская
08:33
08:35
1458 км.
1 д. 15 ч. 22 мин.
Анапа
11:10
1523 км.
1 д. 17 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Не скажу что постоянно в Анапу на этом поезде езжу, но частенько. Обслуживание на уровне. Чистота и порядок. Белье свежее. Чай, кофе, все нормально. С проводниками тоже все налажено.
Обслуживание в поезде на высоком уровне. За такую невысокую стоимость билета – просто класс! Порядок поддерживается (вагон 10). При желании можно включить кондиционер, но регулируется он плохо.
Хотелось бы сказать большое спасибо Морозовой Анне, которая была нашей проводницей в 12 вагоне. Она старалась и делала все возможное для поддержания порядка, чистоты и комфорта для пассажиров.
Поезд мало останавливается и почти не стоит на станциях, что мне очень нравится. Вагоны комфортные и хорошо подходят для длительных поездок. Спасибо.
Ехала с мамой (ей 67 лет). На мой взгляд могли бы сделать поезда и более комфортными. Но когда выбирать особо не приходится, подойдет и такое. Мама сказала что в похожих вагонах она еще в молодости ездила. Их просто немного переделали.
Люблю когда меня отправляют в командировки. Люблю поезда и эту дорожную суету. Едешь себе, смотришь в окошко. И думаешь о своем. Поезд понравился. Спасибо.
В туалете закончилась бумага и нам пришлось очень долго ждать когда она появится снова. Проводница не спешила делать свою работу. Много разговаривала по телефону и было видно что не по работе.