Маршрут следования и продажа билетов
17:10
2 д. 2 ч. 52 мин.
20:02
41
Маршрут следования поезда 508С Новороссийск — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
17:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
17:39
17:44
14 км.
0 ч. 29 мин.
Крымская
18:17
18:22
42 км.
1 ч. 7 мин.
Тимашевская
21:08
21:43
150 км.
3 ч. 58 мин.
Брюховецкая
22:06
22:08
169 км.
4 ч. 56 мин.
Каневская
22:35
22:37
201 км.
5 ч. 25 мин.
Староминская-Тимашевск
23:21
23:24
248 км.
6 ч. 11 мин.
Ростов
Главный
00:50
01:08
339 км.
7 ч. 40 мин.
Новочеркасск
02:04
02:06
377 км.
8 ч. 54 мин.
Шахтная
02:53
02:55
413 км.
9 ч. 43 мин.
Сулин
03:23
03:25
431 км.
10 ч. 13 мин.
Зверево
03:48
03:50
446 км.
10 ч. 38 мин.
Лихая
04:13
04:30
462 км.
11 ч. 3 мин.
Каменская
04:57
05:00
481 км.
11 ч. 47 мин.
Миллерово
05:56
05:58
547 км.
12 ч. 46 мин.
Кутейниково
06:50
06:51
602 км.
13 ч. 40 мин.
Россошь
08:23
08:49
704 км.
15 ч. 13 мин.
Подгорное
09:14
09:16
728 км.
16 ч. 4 мин.
Евдаково
10:08
10:10
765 км.
16 ч. 58 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:48
11:03
795 км.
17 ч. 38 мин.
Таловая
12:29
12:31
881 км.
19 ч. 19 мин.
Новохоперск
13:32
13:34
939 км.
20 ч. 22 мин.
Поворино
14:29
14:51
988 км.
21 ч. 19 мин.
Балашов
Пассажирский
16:39
17:02
1060 км.
23 ч. 29 мин.
Аркадак
17:58
18:00
1110 км.
1 д. 0 ч. 48 мин.
Ртищево 1
18:50
19:05
1150 км.
1 д. 1 ч. 40 мин.
Сердобск
19:54
19:56
1185 км.
1 д. 2 ч. 44 мин.
Пенза 1
21:55
22:31
1284 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Рузаевка
03:00
03:31
1378 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Инза
04:55
05:37
1472 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Майна
07:35
07:37
1559 км.
1 д. 14 ч. 25 мин.
Ульяновск
Центральный
08:36
09:16
1607 км.
1 д. 15 ч. 26 мин.
Буа
10:54
10:56
1684 км.
1 д. 17 ч. 44 мин.
Свияжск
12:39
12:41
1778 км.
1 д. 19 ч. 29 мин.
Зеленый Дол
12:57
12:59
1783 км.
1 д. 19 ч. 47 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
14:34
14:42
1815 км.
1 д. 21 ч. 24 мин.
Вятские Поляны
16:52
16:54
1943 км.
1 д. 23 ч. 42 мин.
Кизнер
17:28
17:29
1973 км.
2 д. 0 ч. 18 мин.
Можга
18:13
18:15
2019 км.
2 д. 1 ч. 3 мин.
Агрыз
19:03
19:10
2069 км.
2 д. 1 ч. 53 мин.
Ижевск
20:02
2101 км.
2 д. 2 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
18 июля 2019 года мы с семьей и 2 маленьких ребенка выехали на поезде 508 вагон 17 от станции Тонельная до Ижевска. Нас приветливо встретили проводники супружеская пара Мерзляковых Олег и Марина. На всем протяжение пути они были добродушны, вежливы, в вагоне (биотуалете) чистота и порядок, кондиционер работал. С ними было легко общаться, все вопросы и просьбы были удовлетворены мгновенно. Очень понравились нам наши проводники, таких проводников не встретишь наверное больше.
Нам всё понравилось. Проводник был вежливым. Вагон комфортный и очень крутой! Мы ехали в купе в 7 вагоне! Проводница Оксана старалась. Все было очень круто!!!!
Нам пришлось выкупить все куме, потому что ехали с маленьким ребенком. Но как же было дико увидеть всю ту грязь, которая нам обошлась почти в 25 тыс рубле!!!!!! Вагоны старые вонючие и грязные. При покупке билета специально смотрели, чтобы был кониционер. И он по итогу вроде бы как был, только вот в купе температура не снижалась ниже +28 градусов!!!!!! Т.е. по факту он нифига нормально не работал. Я была просто в культурном шоке от всего происходящего.
Постельное белье мне не понравилось. Старые пыльные матрасы, простыня в дырках каких-то. Ожидал чего-то получше, если честно.
Хочу передать большую благодарность нашей проводнице Екатерине, которая настоящий мастер своего дела! Не смотря на мелкие недочеты в вагоне – поезда была просто суперской!!!!
Пассажиры с животными просто бесят. Почему нельзя сделать для них отдельный вагон?!?