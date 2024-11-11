Поезд 508С Новороссийск — Ижевск

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:10

Новороссийск

2 д. 2 ч. 52 мин.

20:02

Ижевск

41

Маршрут следования поезда 508С Новороссийск — Ижевск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новороссийск — Ижевск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новороссийск

17:10

0 км.

0 ч. 0 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

17:39

5 мин.

17:44

14 км.

0 ч. 29 мин.

Крымская

18:17

5 мин.

18:22

42 км.

1 ч. 7 мин.

Тимашевская

21:08

35 мин.

21:43

150 км.

3 ч. 58 мин.

Брюховецкая

22:06

2 мин.

22:08

169 км.

4 ч. 56 мин.

Каневская

22:35

2 мин.

22:37

201 км.

5 ч. 25 мин.

Староминская-Тимашевск

23:21

3 мин.

23:24

248 км.

6 ч. 11 мин.

Ростов
Главный

00:50

18 мин.

01:08

339 км.

7 ч. 40 мин.

Новочеркасск

02:04

2 мин.

02:06

377 км.

8 ч. 54 мин.

Шахтная

02:53

2 мин.

02:55

413 км.

9 ч. 43 мин.

Сулин

03:23

2 мин.

03:25

431 км.

10 ч. 13 мин.

Зверево

03:48

2 мин.

03:50

446 км.

10 ч. 38 мин.

Лихая

04:13

17 мин.

04:30

462 км.

11 ч. 3 мин.

Каменская

04:57

3 мин.

05:00

481 км.

11 ч. 47 мин.

Миллерово

05:56

2 мин.

05:58

547 км.

12 ч. 46 мин.

Кутейниково

06:50

1 мин.

06:51

602 км.

13 ч. 40 мин.

Россошь

08:23

26 мин.

08:49

704 км.

15 ч. 13 мин.

Подгорное

09:14

2 мин.

09:16

728 км.

16 ч. 4 мин.

Евдаково

10:08

2 мин.

10:10

765 км.

16 ч. 58 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

10:48

15 мин.

11:03

795 км.

17 ч. 38 мин.

Таловая

12:29

2 мин.

12:31

881 км.

19 ч. 19 мин.

Новохоперск

13:32

2 мин.

13:34

939 км.

20 ч. 22 мин.

Поворино

14:29

22 мин.

14:51

988 км.

21 ч. 19 мин.

Балашов
Пассажирский

16:39

23 мин.

17:02

1060 км.

23 ч. 29 мин.

Аркадак

17:58

2 мин.

18:00

1110 км.

1 д. 0 ч. 48 мин.

Ртищево 1

18:50

15 мин.

19:05

1150 км.

1 д. 1 ч. 40 мин.

Сердобск

19:54

2 мин.

19:56

1185 км.

1 д. 2 ч. 44 мин.

Пенза 1

21:55

36 мин.

22:31

1284 км.

1 д. 4 ч. 45 мин.

Рузаевка

03:00

31 мин.

03:31

1378 км.

1 д. 9 ч. 50 мин.

Инза

04:55

42 мин.

05:37

1472 км.

1 д. 11 ч. 45 мин.

Майна

07:35

2 мин.

07:37

1559 км.

1 д. 14 ч. 25 мин.

Ульяновск
Центральный

08:36

40 мин.

09:16

1607 км.

1 д. 15 ч. 26 мин.

Буа

10:54

2 мин.

10:56

1684 км.

1 д. 17 ч. 44 мин.

Свияжск

12:39

2 мин.

12:41

1778 км.

1 д. 19 ч. 29 мин.

Зеленый Дол

12:57

2 мин.

12:59

1783 км.

1 д. 19 ч. 47 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

14:34

8 мин.

14:42

1815 км.

1 д. 21 ч. 24 мин.

Вятские Поляны

16:52

2 мин.

16:54

1943 км.

1 д. 23 ч. 42 мин.

Кизнер

17:28

1 мин.

17:29

1973 км.

2 д. 0 ч. 18 мин.

Можга

18:13

2 мин.

18:15

2019 км.

2 д. 1 ч. 3 мин.

Агрыз

19:03

7 мин.

19:10

2069 км.

2 д. 1 ч. 53 мин.

Ижевск

20:02

2101 км.

2 д. 2 ч. 52 мин.

Информация о поезде 508С

Планируете поездку по маршруту Новороссийск — Ижевск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 508С. Этот поезд отправляется со станции Новороссийск в 17:10 и прибывает на конечную станцию Ижевск в 20:02. Вся дорога занимает 2 д. 2 ч. 52 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 31 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 914 руб.
  • стоимость купейного места – 1526 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 508С Новороссийск - Ижевск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

41 станция

Самая длинная остановка:

42 мин. – станция Инза

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

914 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Надежда

    18 июля 2019 года мы с семьей и 2 маленьких ребенка выехали на поезде 508 вагон 17 от станции Тонельная до Ижевска. Нас приветливо встретили проводники супружеская пара Мерзляковых Олег и Марина. На всем протяжение пути они были добродушны, вежливы, в вагоне (биотуалете) чистота и порядок, кондиционер работал. С ними было легко общаться, все вопросы и просьбы были удовлетворены мгновенно. Очень понравились нам наши проводники, таких проводников не встретишь наверное больше.

  2. Анна Леонидовна

    Нам всё понравилось. Проводник был вежливым. Вагон комфортный и очень крутой! Мы ехали в купе в 7 вагоне! Проводница Оксана старалась. Все было очень круто!!!!

  3. Катя

    Нам пришлось выкупить все куме, потому что ехали с маленьким ребенком. Но как же было дико увидеть всю ту грязь, которая нам обошлась почти в 25 тыс рубле!!!!!! Вагоны старые вонючие и грязные. При покупке билета специально смотрели, чтобы был кониционер. И он по итогу вроде бы как был, только вот в купе температура не снижалась ниже +28 градусов!!!!!! Т.е. по факту он нифига нормально не работал. Я была просто в культурном шоке от всего происходящего.

  4. Артур Дмитриевич

    Постельное белье мне не понравилось. Старые пыльные матрасы, простыня в дырках каких-то. Ожидал чего-то получше, если честно.

  5. Маша

    Хочу передать большую благодарность нашей проводнице Екатерине, которая настоящий мастер своего дела! Не смотря на мелкие недочеты в вагоне – поезда была просто суперской!!!!

  6. Антон Егорович

    Пассажиры с животными просто бесят. Почему нельзя сделать для них отдельный вагон?!?

