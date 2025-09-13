Маршрут следования поезда 923Н Новосибирск — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
20:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Омск
Пассажирский
05:30
19:35
606 км.
9 ч. 11 мин.
Тюмень
05:35
19:18
1152 км.
1 д. 9 ч. 16 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
06:20
20:28
1451 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Уфа
10:51
20:30
1824 км.
1 д. 14 ч. 32 мин.
Казань
Пассажирская
13:58
23:02
2272 км.
1 д. 17 ч. 39 мин.
Ульяновск
Центральный
03:03
19:00
2447 км.
2 д. 6 ч. 44 мин.
Самара
03:30
20:00
2616 км.
2 д. 7 ч. 11 мин.
Волгоград 1
12:00
3249 км.
3 д. 15 ч. 41 мин.
