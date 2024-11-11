Поезд 515С Анапа — Ижевск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

07:35

Анапа

2 д. 2 ч. 50 мин.

10:25

Ижевск

32

Маршрут следования поезда 515С Анапа — Ижевск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Ижевск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

07:35

0 км.

0 ч. 0 мин.

Протока

10:27

3 мин.

10:30

72 км.

2 ч. 52 мин.

Тимашевская

11:59

17 мин.

12:16

148 км.

4 ч. 24 мин.

Ростов
Главный

15:43

29 мин.

16:12

333 км.

8 ч. 8 мин.

Новочеркасск

17:18

2 мин.

17:20

371 км.

9 ч. 43 мин.

Шахтная

18:08

2 мин.

18:10

407 км.

10 ч. 33 мин.

Сулин

18:41

2 мин.

18:43

425 км.

11 ч. 6 мин.

Зверево

19:05

2 мин.

19:07

440 км.

11 ч. 30 мин.

Лихая

19:29

31 мин.

20:00

456 км.

11 ч. 54 мин.

Белая Калитва

21:02

2 мин.

21:04

500 км.

13 ч. 27 мин.

Тацинская

22:25

2 мин.

22:27

536 км.

14 ч. 50 мин.

Морозовская

23:32

5 мин.

23:37

580 км.

15 ч. 57 мин.

Чернышков

00:14

2 мин.

00:16

609 км.

16 ч. 39 мин.

Обливская

00:43

2 мин.

00:45

633 км.

17 ч. 8 мин.

Суровикино

01:10

3 мин.

01:13

659 км.

17 ч. 35 мин.

Волгоград 1

03:57

43 мин.

04:40

782 км.

20 ч. 22 мин.

Петров Вал

07:47

3 мин.

07:50

948 км.

1 д. 0 ч. 12 мин.

Карамыш

09:28

2 мин.

09:30

1042 км.

1 д. 1 ч. 53 мин.

Саратов 1
Пассажирский

11:10

37 мин.

11:47

1114 км.

1 д. 3 ч. 35 мин.

Сенная

14:03

2 мин.

14:05

1209 км.

1 д. 6 ч. 28 мин.

Кулатка

15:13

2 мин.

15:15

1284 км.

1 д. 7 ч. 38 мин.

Возрождение

15:39

2 мин.

15:41

1310 км.

1 д. 8 ч. 4 мин.

Сызрань Город

16:52

7 мин.

16:59

1362 км.

1 д. 9 ч. 17 мин.

Ульяновск
Центральный

21:34

41 мин.

22:15

1487 км.

1 д. 13 ч. 59 мин.

Буа

00:15

1 мин.

00:16

1564 км.

1 д. 16 ч. 40 мин.

Казань
Пассажирская

03:53

54 мин.

04:47

1669 км.

1 д. 20 ч. 18 мин.

Шемордан

06:17

2 мин.

06:19

1761 км.

1 д. 22 ч. 42 мин.

Вятские Поляны

06:59

2 мин.

07:01

1800 км.

1 д. 23 ч. 24 мин.

Кизнер

07:44

2 мин.

07:46

1830 км.

2 д. 0 ч. 9 мин.

Можга

08:26

1 мин.

08:27

1876 км.

2 д. 0 ч. 51 мин.

Агрыз

09:18

30 мин.

09:48

1926 км.

2 д. 1 ч. 43 мин.

Ижевск

10:25

1958 км.

2 д. 2 ч. 50 мин.

Погода на станциях Анапа и Ижевск

Информация о поезде 515С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Ижевск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 515С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 07:35 и прибывает на конечную станцию Ижевск в 10:25. Вся дорога занимает 2 д. 2 ч. 50 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 35 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1103 руб.
  • стоимость купейного места – 2082 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 515С Анапа - Ижевск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

32 станции

Самая длинная остановка:

54 мин. – станция Казань (Пассажирская)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1103 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Маша

    В поезде перьевые подушки ее со времен царя и их наверное с того же времени никто не мыл и не собирается. Постельное белье само чистое, но матрас и подушка просто отвратительное.

    Ответить
  2. Петр Витальевич

    Проводница нахамила, когда я сделал ей не без повода замечание о том, что в вагоне грязно и неплохо было бы подместись. Начала мне рассказывать как ей мало денег платят и как она несчастна. Хотя у самой по три золотых кольца висит на каждой руке.

    Ответить
  3. Галина Анатольевна

    Жара была очень сильная. Когда ехала словила себя на мысли, что приезжие туристы, которые решат поехать на наших поездах испытают гамму незабываемых эмоций. Даже стыдно стало за страну, что такие поезда ездят в 21 веке.

    Ответить
  4. Третьяк Валерий

    Что ни говори, а Впечатления от поездки зависят прежде всего от того, как тебя обслуживает проводница. Если попадается нормальная вежливая и улыбчивая проводница – то любые недостатки поезда идут на второй план.

    Ответить
  5. Наталия Борисовна

    Спасибо за хорошую поездку! Я была в восторге от обслуживания. Спасибо больше проводнице Анастасии Сергеевне за то что всю дорогу нас холила и лилеела)))))

    Ответить
  6. Максим

    Спасибо все хорошо не верите. Замечательная проводница .. а вы шуметь и не уважаете людей и пишите плохие отзывы .. гнилые люди

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
