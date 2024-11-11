Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 515С Анапа — Ижевск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 515С Анапа — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
10:27
10:30
72 км.
2 ч. 52 мин.
Тимашевская
11:59
12:16
148 км.
4 ч. 24 мин.
Ростов
Главный
15:43
16:12
333 км.
8 ч. 8 мин.
Новочеркасск
17:18
17:20
371 км.
9 ч. 43 мин.
Шахтная
18:08
18:10
407 км.
10 ч. 33 мин.
Сулин
18:41
18:43
425 км.
11 ч. 6 мин.
Зверево
19:05
19:07
440 км.
11 ч. 30 мин.
Лихая
19:29
20:00
456 км.
11 ч. 54 мин.
Белая Калитва
21:02
21:04
500 км.
13 ч. 27 мин.
Тацинская
22:25
22:27
536 км.
14 ч. 50 мин.
Морозовская
23:32
23:37
580 км.
15 ч. 57 мин.
Чернышков
00:14
00:16
609 км.
16 ч. 39 мин.
Обливская
00:43
00:45
633 км.
17 ч. 8 мин.
Суровикино
01:10
01:13
659 км.
17 ч. 35 мин.
Волгоград 1
03:57
04:40
782 км.
20 ч. 22 мин.
Петров Вал
07:47
07:50
948 км.
1 д. 0 ч. 12 мин.
Карамыш
09:28
09:30
1042 км.
1 д. 1 ч. 53 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:10
11:47
1114 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Сенная
14:03
14:05
1209 км.
1 д. 6 ч. 28 мин.
Кулатка
15:13
15:15
1284 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Возрождение
15:39
15:41
1310 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Сызрань Город
16:52
16:59
1362 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Ульяновск
Центральный
21:34
22:15
1487 км.
1 д. 13 ч. 59 мин.
Буа
00:15
00:16
1564 км.
1 д. 16 ч. 40 мин.
Казань
Пассажирская
03:53
04:47
1669 км.
1 д. 20 ч. 18 мин.
Шемордан
06:17
06:19
1761 км.
1 д. 22 ч. 42 мин.
Вятские Поляны
06:59
07:01
1800 км.
1 д. 23 ч. 24 мин.
Кизнер
07:44
07:46
1830 км.
2 д. 0 ч. 9 мин.
Можга
08:26
08:27
1876 км.
2 д. 0 ч. 51 мин.
Агрыз
09:18
09:48
1926 км.
2 д. 1 ч. 43 мин.
Ижевск
10:25
1958 км.
2 д. 2 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Ижевск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
В поезде перьевые подушки ее со времен царя и их наверное с того же времени никто не мыл и не собирается. Постельное белье само чистое, но матрас и подушка просто отвратительное.
Проводница нахамила, когда я сделал ей не без повода замечание о том, что в вагоне грязно и неплохо было бы подместись. Начала мне рассказывать как ей мало денег платят и как она несчастна. Хотя у самой по три золотых кольца висит на каждой руке.
Жара была очень сильная. Когда ехала словила себя на мысли, что приезжие туристы, которые решат поехать на наших поездах испытают гамму незабываемых эмоций. Даже стыдно стало за страну, что такие поезда ездят в 21 веке.
Что ни говори, а Впечатления от поездки зависят прежде всего от того, как тебя обслуживает проводница. Если попадается нормальная вежливая и улыбчивая проводница – то любые недостатки поезда идут на второй план.
Спасибо за хорошую поездку! Я была в восторге от обслуживания. Спасибо больше проводнице Анастасии Сергеевне за то что всю дорогу нас холила и лилеела)))))
Спасибо все хорошо не верите. Замечательная проводница .. а вы шуметь и не уважаете людей и пишите плохие отзывы .. гнилые люди