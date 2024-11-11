Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 589Е Тюмень — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
02:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
07:42
08:17
299 км.
5 ч. 16 мин.
Дружинино
09:41
10:31
365 км.
7 ч. 15 мин.
Красноуфимск
12:35
13:00
474 км.
10 ч. 9 мин.
Агрыз
20:19
20:51
764 км.
17 ч. 53 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
00:52
01:02
1018 км.
22 ч. 26 мин.
Зеленый Дол
02:23
02:25
1050 км.
23 ч. 57 мин.
Ульяновск
Центральный
06:16
06:56
1225 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Сызрань Город
11:47
11:54
1350 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Возрождение
13:09
13:11
1402 км.
1 д. 10 ч. 43 мин.
Кулатка
13:33
13:35
1428 км.
1 д. 11 ч. 7 мин.
Сенная
14:38
14:39
1503 км.
1 д. 12 ч. 12 мин.
Саратов 1
Пассажирский
18:00
18:40
1598 км.
1 д. 15 ч. 34 мин.
Петров Вал
22:43
22:45
1763 км.
1 д. 20 ч. 17 мин.
Волгоград 1
02:55
03:36
1929 км.
2 д. 0 ч. 29 мин.
Котельниково
07:27
07:29
2086 км.
2 д. 5 ч. 1 мин.
Ремонтная
08:21
08:24
2123 км.
2 д. 5 ч. 55 мин.
Зимовники
09:01
09:04
2159 км.
2 д. 6 ч. 35 мин.
Куберле
09:32
09:35
2184 км.
2 д. 7 ч. 6 мин.
Двойная
09:57
10:02
2203 км.
2 д. 7 ч. 31 мин.
Сальск
11:20
11:48
2261 км.
2 д. 8 ч. 54 мин.
Песчанокопская
12:50
12:53
2310 км.
2 д. 10 ч. 24 мин.
Ея
13:37
13:40
2348 км.
2 д. 11 ч. 11 мин.
Ровное
13:52
13:57
2356 км.
2 д. 11 ч. 26 мин.
Кавказская
16:07
16:42
2411 км.
2 д. 13 ч. 41 мин.
Курганная
18:16
18:18
2469 км.
2 д. 15 ч. 50 мин.
Белореченская
19:15
19:50
2526 км.
2 д. 16 ч. 49 мин.
Хадыженская
21:29
21:45
2574 км.
2 д. 19 ч. 3 мин.
Туапсе
23:38
23:43
2623 км.
2 д. 21 ч. 12 мин.
Лазаревская
00:40
00:45
2650 км.
2 д. 22 ч. 14 мин.
Лоо
03:08
03:13
2682 км.
3 д. 0 ч. 42 мин.
Сочи
03:36
03:43
2698 км.
3 д. 1 ч. 10 мин.
Хоста
04:02
04:04
2711 км.
3 д. 1 ч. 36 мин.
Адлер
04:15
2719 км.
3 д. 1 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хочу поблагодарить проводника вагона 15 поезда. Внимательная, отзывчивая, обходительная. Этого так иногда не хватает пассажирам. Особенно когда третьи сутки в пути и после поезда.
Хочу отметить работу проводников, видно - не спят, уставшие, но работают. Спасибо. Ведь они следят за нашим комфортом и выслушивают наши россказни и не довольства, а я знаю, как оно работать с людьми это АД
Хочу выразить огромную благодарность коллективу поезда. Особенно начальнику поезда, человеку с большой буквы. Знающий свое дело специалист и просто хороший человек решил мою проблему тихо спокойно и с пониманием.
По три часа стоят вагоны на станции, я с пяти вечера жду свой поезд. Хоть какой-нибудь поезд в нужную мне сторону. А еще говорят 21 век везде можно добраться доехать куда уходят наши деньги?
Купили все купе, чтобы выспаться, так это было очень важно. С одной стороны шумело 4 человека в час ночи, на замечания не реагировали. Даже проводник не хотел их особо усмирять.