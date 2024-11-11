Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 115Й Уфа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дема
00:11
00:12
9 км.
0 ч. 16 мин.
Чишмы 1
01:01
01:03
40 км.
1 ч. 6 мин.
Буздяк
02:07
02:09
96 км.
2 ч. 12 мин.
Кандры
02:43
03:08
123 км.
2 ч. 48 мин.
Туймазы
03:38
03:45
148 км.
3 ч. 43 мин.
Уруссу
04:12
04:14
164 км.
4 ч. 17 мин.
Бугульма
05:30
05:40
206 км.
5 ч. 35 мин.
Клявлино
06:54
06:56
264 км.
6 ч. 59 мин.
Шентала
07:47
07:49
305 км.
7 ч. 52 мин.
Челна
08:13
08:15
329 км.
8 ч. 18 мин.
Нурлат
08:40
08:45
348 км.
8 ч. 45 мин.
Погрузная
09:21
09:23
379 км.
9 ч. 26 мин.
Димитровград
10:23
10:28
433 км.
10 ч. 28 мин.
Верхняя Терраса
11:49
11:51
503 км.
11 ч. 54 мин.
Ульяновск
Центральный
12:35
13:15
518 км.
12 ч. 40 мин.
Майна
14:28
14:32
566 км.
14 ч. 33 мин.
Вешкайма
15:24
15:32
599 км.
15 ч. 29 мин.
Глотовка
16:05
16:07
628 км.
16 ч. 10 мин.
Инза
16:42
17:11
652 км.
16 ч. 47 мин.
Ночка
17:30
17:32
668 км.
17 ч. 35 мин.
Воеводское
18:21
18:23
716 км.
18 ч. 26 мин.
Рузаевка
18:59
19:19
746 км.
19 ч. 4 мин.
Кадошкино
19:59
20:02
780 км.
20 ч. 4 мин.
Ковылкино
20:39
20:42
812 км.
20 ч. 44 мин.
Торбеево
21:26
21:28
856 км.
21 ч. 31 мин.
Потьма
21:52
21:54
878 км.
21 ч. 57 мин.
Зубова Поляна
22:06
22:08
883 км.
22 ч. 11 мин.
Сасово
23:07
23:11
949 км.
23 ч. 12 мин.
Шилово
00:09
00:11
1016 км.
1 д. 0 ч. 14 мин.
Рязань 1
01:40
01:52
1099 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:12
1280 км.
1 д. 5 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Лучше возьмите другой! Нет био туалетов, сортиры закрывают за час до прибытия. В туалете пахнет приятней чем в самом поезде. Давно не ездил на таких помойках. Причём стоимость билета такаяже как и поезд с биотуалетом.
Не понравилось что постельное белье нужно самому застилать. Дали мне комплект без наволочки. Пришлось идти к проводнице искать наволочку. Она не дала, сказала что нет. И мне просто не повезло. Безобразие.
Ехал в плацкартном вагоне, потому что было дешевле. Не разочаровался. У нас было чисто и уютно, вежливые проводницы. Туалет работал с начала и до конца исправно. Причем это был БИО туалет.
Сделайте что-нибудь пожалуйста с кондиционерами, под которыми невозможно спать на верхней полке. Что ни поездка – то простуда! Мужа продуло, слег на 2 недели. И все из-за вашего кондиционера.
Выбирать особо не приходилось, пришлось ехать на этом поезде. Я скажу так – я не до конца осталась довольна. Матрасы какие-то старые, стоимость билетов по сравнению с тем сервисом, который предлагается, просто космическая. Я думала что таких вагонов больше нет. Оказалось они еще в обиходе.
Спасибо за хорошую поездку. Впечатления замечательные.
Повезло попасть на новый вагон))))))))) Я до этого ехала – вагон был не то что из прошлого – скорее из позапрошлого века!! А тут вообще крутой! Новенький такой. Чистый весь и светлый. Считаю что давно пора все старые вот на такие новые заменить))))))) Тут хоть понятно за что платишь деньги.